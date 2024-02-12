Время, подарки или похвала? Как наладить отношения с партнером, если вы говорите на разных языках

Мы любим человека, но он не чувствует нашу любовь... Отчего так происходит и как научиться выражать любовь языком, понятным нашим близким? Грустно, когда, делая все возможное для близкого человека, мы вновь и вновь натыкаемся на обиды и недовольство, а порой и горькое: «Ты меня не любишь!».

По мнению Гарри Чепмпена, автора книг «Пять языков любви» и «Пять путей к сердцу ребенка», подобные проблемы возникают потому, что люди привыкли выражать любовь на разных языках. Прекрасно понимая свой «родной» язык, они зачастую остаются равнодушными к проявлениям любви, выраженным на чужом, не привычном для них языке.

Пять языков любви:

Слова похвалы . Если меня хвалят, я любим, когда я хвалю - я выражаю свою любовь.

. Если меня хвалят, я любим, когда я хвалю - я выражаю свою любовь. Время . Когда я люблю, я хочу проводить с тобой время. Если ты меня любишь, ты тоже хочешь быть со мной.

. Когда я люблю, я хочу проводить с тобой время. Если ты меня любишь, ты тоже хочешь быть со мной. Подарки . Я тебя люблю и хочу тебя радовать подарками. Если ты меня любишь, значит, тоже хочешь мне дарить что-то приятное.

. Я тебя люблю и хочу тебя радовать подарками. Если ты меня любишь, значит, тоже хочешь мне дарить что-то приятное. Помощь . Я спешу на помощь любимому человеку. Тот, кто любит, хочет мне помочь.

. Я спешу на помощь любимому человеку. Тот, кто любит, хочет мне помочь. Прикосновения. Я хочу прикасаться к любимому человеку. И когда он чувствует любовь ко мне, он тоже хочет прикоснуться.

Если партнеры говорят на одном языке любви, то им довольно просто показывать друг другу свои теплые чувства. Но в парах такое совпадение скорее удача, нежели правило.

Дети хоть и часто, но далеко не всегда усваивают «родной» язык родителей, поэтому даже в отношениях с ними на этой почве может возникать недопонимание.

Кроме того, есть люди, которые просто не привыкли выражать свою любовь каким бы то ни было способом, возможно, потому, что в детстве не видели соответствующих примеров. Им вдвойне сложно показать супругу или ребенку, что они его любят.

Знакомство с теорией может быть весьма полезным:

- читая о языках любви, мы учимся новым способам поведения;

- вместо того, чтобы обижаться на партнера за невнимание к себе, начинаем объяснять ему, чего на самом деле хотим (то есть встаем на куда более конструктивную позицию);

- осознаём, что сама по себе наша любовь мало кому очевидна и испытывать теплые чувства в душе не достаточно, важно выражать их в конкретных действиях, понятных партнеру.

Слова похвалы

Человеку, чей родной язык — слова похвалы, очень важно слышать одобрение, благодарность, комплименты, а больнее всего его ранит критика в свой адрес.

Например

Для Елены слова похвалы — родной язык. А вот муж оказался немногословным человеком, из тех кто «сказал же: люблю, чего тебе еще?» Приготовила шикарный ужин — он молча съел. Купила новое платье — никакой реакции. Значит, не любит!!!

Елена не замечает, что муж говорит ей о любви на своем языке прикосновений, и нередко обижается: «Ну вот, старалась – наряжалась, а ему лишь бы все снять побыстрее…» Начинает приставать к мужу с вопросами: «А я тебе нравлюсь?», «Ну скажи мне что-нибудь хорошее!» Мужчина в тупике, а порой и раздражен.

У 12-летней Веры другая история. Раньше её часто хвалили родители, а теперь она слышит: «Почему не убрала комнату?», «Ты сделала уроки?». Ей очень хочется, чтобы ее снова похвалили. Желая удивить родителей, берется сама испечь печенье. Но получает от мамы нагоняй за то, что не вымыла посуду...

Папа замечает, что его дочь могла бы учиться и лучше. Вера уже не верит, что от родителей можно дождаться добрых слов, поэтому и стараться ей не хочется.

А тем временем мама, которая ее якобы «совсем не любит», может тратить часы на то, чтобы приготовить любимое дочкино блюдо, сшить костюм для школьного спектакля. Папа всегда с готовностью чинит велосипед и помогает с трудными темами.

Родителям, говорящим на языке помощи, кажется, что дочь неблагодарная, а дочери, ждущей похвалы — что она никому не нужна.

Если ваши близкие говорят на языке похвалы, попробуйте тоже освоить его:

— Возьмите себе за правило благодарить за любые мелкие услуги, хотя бы три раза в день. Вам только кажется, что похвалить супруга или ребенка не за что. Пусть он просто налил вам чая, оплатил счета за коммуналку, принес домой вкусное печенье, прибрал хотя бы кусочек комнаты. Не воспринимайте мелочи как должное, не скупитесь на хорошие слова.

— Если вы чего-то хотите, попросите об этом. Но не требуйте, не ставьте ультиматумов («Если ты сейчас же не прекратишь, я…») — это сильно ранит людей, говорящих на языке похвалы.

— Следите за своей интонацией. В похвале не должно быть скрытой иронии.

— Не стесняйтесь говорить добрые слова. Если трудно, попробуйте для начала писать похвалу на бумаге. Напишите нежное письмо своему ребенку в канун Дня рождения или просто так. Пусть это непривычно, но почему бы и нет?

— Ругать человека за глаза не хорошо, а вот хвалить — сколько угодно. Вспомните в разговоре с подругой о том, что хорошего муж сделал в последнее время. Расскажите про успехи ребенка бабушкам-дедушкам. Потом где-нибудь в разговоре обязательно всплывет: «Твоя мама говорила, ты очень хорошо катаешься на коньках!» Такая, прошедшая через несколько рук похвала, как будто умножается и становится еще приятнее.

— Одобряйте человека в его новых начинаниях, но не давите на то, что он обязан меняться к лучшему, чтобы одобрение не стало критикой. Жена, регулярно повторяющая мужу: «Ну что ты сидишь в замах? Давно пора им всем показать, кто ты такой!», вряд ли выражает таким образом свою любовь, скорее упрекает мужчину в бездействии.

Время

Люди, говорящие на этом языке, ощущают себя любимыми, если им уделяют достаточно времени и внимания. Им важны совместные занятия и прогулки, продолжительные беседы.

Например,

Антону хочется, чтобы Аня уделяла ему время. Ему приятно, когда она откладывает все дела и просто садится рядом с ним на диван. Но родители приучали Аню к тому, чтобы в доме был идеальный порядок, ее отца всегда ждал полноценный горячий ужин, приготовленный мамой.

Став взрослой, она недоумевает, как можно сесть и ничего не делать, если окна не мыты, белье не глажено, пироги не стряпаны? А Антону никакие пироги не в радость, если нет возможности просто побыть вдвоем.

Маленького Мишу родители задаривают подарками, но игрушки его не радуют - в них не с кем поиграть! Миша мечтает, чтобы мама и папа меньше работали и побольше с ним играли, тогда он точно будет знать, что они его любят.

Как научиться разговаривать на языке времени?

— Смените угол зрения: то, что кажется вам пустой тратой времени, может быть бесценным подарком для ваших любимых. Уделяя им внимание, вы инвестируете в отношения - счастье вашего супруга или детей того стоит!

— Возьмите себе за правило планировать в ежедневнике не только рабочие дела, но и время, которое вы проведете с близкими.

— В зачет идет только полноценное общение. Поход в ресторан, во время которого каждый смотрит в свой смартфон — не считается.

— Выделяйте время не только для всей семьи, но и для каждого ее члена. Если в семье несколько детей, пусть у каждого будет возможность время от времени хотя бы понемногу бывать с вами наедине.

— Помните, что когда близкие обсуждают с вами свои проблемы, они далеко не всегда ждут от вас помощи. Тем, кто говорит на языке времени, чаще нужны поддержка и внимание, а не конкретные советы. Выслушайте, вместо того, чтобы сворачивать разговор фразой: «Я тебе уже говорила, что делать в этой ситуации, ты не послушался и чего-то теперь опять от меня хочешь».

— Находите поводы, чтобы создавать общие приятные воспоминания — о совместном творчестве, прогулках, отпусках. Пожалуй, сложно найти более прочный цемент, скрепляющий отношения.

Подарки

Тому, кто говорит на языке подарков, важны зримые символы любви. Когда ему что-то дарят, он знает, что о нем думают. А вот сколько стоит подарок — ему, как правило, не важно.

К примеру,

Света очень внимательно относится к выбору подарков для своих близких: она делает что-то своими руками, за полгода до Дня рождения друзей уже знает, что им подарить. И ей очень приятно, что ее нынешний молодой человек очень внимателен: дарит цветы и открытки без повода; приходя в гости, прихватывает что-нибудь вкусненькое или забавное.

Это напоминает ей отца, который, пока она была маленькая, часто приносил ей разные разности — пирожные, красивые камушки, необычные коробочки.

Света бережно хранит подарки, которые дарят ей близкие, и если у нее портится настроение, ей достаточно открыть заветный сундучок, где хранятся дорогие сердцу мелочи.

Как научиться говорить на языке подарков?

— «Дорог не подарок, дорого внимание» — это как раз про людей, говорящих на этом языке. Поэтому отсутствие денег не может быть препятствием, чтобы освоить язык подарков. Сделайте открытку своими руками, нарвите полевых цветов, выложите сердечко на снегу под окном. Для ребенка подарком может быть шишка или удивительной корявости палка. Фантазия дарителя и его желание порадовать куда важнее количества наличных (и безналичных) средств.

— Если вы переживаете из-за того, что не умеете выбирать подарки, стоит присмотреться к тому, что радует партнера, как он относится к тем или иным вещам. Наконец, просто поэкспериментировать.

— Возьмите себе за правило составлять список подарков, которые могут порадовать вашего любимого человека или ребенка. Иногда в случайном разговоре между делом можно услышать, о чем он мечтает, чего ему недостает. Если сразу эту мысль не зафиксировать, она забудется до следующего праздника. А вообще-то лучше и не ждать особого повода — а сделать подарок просто так.

Помощь

Помогать — значит делать что-то для другого. Приготовить ужин, помыть посуду, отнести в ремонт обувь, забрать машину из сервиса, навести порядок в квартире — любая помощь воспринимается как проявление любви теми, кто говорит на этом языке. Они сами активно помогают любимым и ждут от них того же.

Например,

Валентина ценит мужчин, которые проявляют свое отношения конкретными делами. Ей, конечно, приятно получать цветы и слышать комплименты, но по-настоящему любимой она чувствует себя, только если мужчина регулярно решает бытовые и финансовые проблемы.

Она даже как-то сказала мужу, чтобы он не тратился на дорогие букеты для нее — ей будет приятнее, если он немного подкопит и обновит обои в спальне. Пылким признаниям она однозначно предпочитает готовность отвезти детей в садик и приготовить обед в выходной.

На языке помощи говорит и Аня (о которой мы упоминали выше). Она была поражена, когда после нескольких лет стараний угодить Антону со всеми ее пирогами и мытыми окнами, вдруг выяснила, что порадовать мужа можно куда более простым способом. «Что, просто поваляться с тобой рядом на диване и поесть покупную пиццу и все?!» Да, Аня, в случае с Антоном — именно так. А шнурки обойдутся без глажки.

Как вести себя с теми, кто говорит на языке помощи?

— Язык помощи, пожалуй, один из самых энергозатратных. Но зато и самый понятный: помощь нужна ежедневно каждому человеку. Нужно не лениться и оперативно реагировать на просьбы.

— Будьте внимательны к тому, что сложно дается вашему ребенку — именно здесь и пригодится помощь.

— Игнорирование просьб таких людей или бесконечное откладывание сделать обещанное — верный и быстрый способ получить глубокий разлад в отношениях.

— Помогайте с радостью, с удовольствием. Представьте, что добрые дела сопровождает сердитое ворчание: «Ладно, раз уже тебе так надо, вымою эту посуду…» Чувствуете прилив любви в ответ?

— Придется избавиться от стереотипов. Можно пересмотреть свои обязанности ради тех, кто говорит на языке помощи.

Прикосновения

«Прикоснуться к моему телу, значит, прикоснуться ко мне. Оттолкнуть его, значит, отдалиться от меня», — примерно так считают те, кто говорит на этом языке. Им важны объятия, поцелуи, пожатия руки. Вариант для детей и подростков — шуточная борьба и игра «защекочу». Для взрослых значим секс, однако не стоит путать половое влечение и язык прикосновений. Если объятия и поцелуи вне сексуального контекста не важны, значит, человеку свойственен какой-то другой язык.

К примеру,

Вадим чувствителен к языку прикосновений. Когда он стал замечать, что жена Ирина при встрече не целует его, перестала сама подходить и обнимать, то к нему в голову стали закрадываться нехорошие подозрения. Потом Ирина пару раз отказалась от секса. Вадим решил подождать следующей инициативы от жены и не дождался. Ему стало некомфортно дома, он стал задерживаться на работе, проводить выходные с друзьями.

Ирина же, говорящая на языке времени, очень болезненно относилась к его отлучкам и только больше замыкалась в себе. Ей и раньше не хватало внимания, а теперь она убедилась, что мужу совершенно безразлична. В таком состоянии ей естественно было не до секса.

Только откровенный разговор помог выяснить, что оба на самом деле страдают от недостатка любви, а не переживают романы на стороне.

Изучаем язык прикосновений:

— Даже если с непривычки сложно, стоит взять себе за правило чаще прикасаться и обнимать своего партнера или ребенка. Это не лицемерие, это стремление доставить радость любимому человеку.

— Научитесь делать массаж.

— Чаще играйте с ребенком в игры, предполагающие телесный контакт.

— Физическое наказание оскорбительно для любого ребенка, но для говорящего на языке прикосновений — вдвойне. То же можно сказать о пощечинах и об изменах в отношении взрослого.

Как определить, на каком языке любви говорит человек?

Некоторым достаточно услышать названия языков любви, чтобы определить свой «родной» язык. Если же решение не очевидно, Гарри Чепмен предлагает ответить на три вопроса:

1. Что причиняет человеку боль?

2. О чем он чаще всего просит вас?

3. Как он сам выражает любовь?

Можно понаблюдать, за что чаще всего критикует вас близкий человек: критика — способ попросить о любви, хоть и не самый удачный. А за что он благодарит? Самому можно, наоборот, пофантазировать на тему качеств идеального супруга: возможно описание такого человека подскажет вам отгадку.

Зачем все это нужно?

Как правило, в браке люди рассчитывают на эмоциональную поддержку. И уж совершенно точно без нее не могут обойтись дети.

Гарри Чепмен исходит из того, что большинство семейных проблем и проблем в поведении у детей возникают именно из-за недостатка любви и поддержки. И причина этого может крыться именно в непонимании языка партнера.

Достаточно перейти на его «родной» язык, как все начинает радикально меняться. Человек чувствует себя любимым, а, наполнившись любовью, он готов отдавать ее вовне. Поэтому старания по освоению языка партнера, как правило, окупаются с торицей. И, наверное, глупо в этом вопросе рядиться, кто первый должен начинать налаживать отношения.

Есть люди, которых сложно любить — суровые мужчины, замотанные жизнью женщины (если не сказать «тетки»), ощетинившиеся ежиком подростки, капризные малыши… Но эти проблемные характеры — скорее всего последствия недостатка любви. И если найти верный ключик, все может измениться. Так почему бы не попробовать?

Можно осваивать язык, свойственный другим людям, не только для того, чтобы научиться делать им приятное, но и чтобы, наконец, заметить, как они выражают свою любовь к нам. Конечно, чужой язык так глубоко в душе не отзовется, но на сознательном уровне мы вполне можем зафиксировать: «Вот сейчас он делает это не просто так, а потому что любит меня».

Отличная идея — с самого начала общаться со своими детьми на разных языках любви. Может быть, малыш вырастет полиглотом, и ему будет легко в будущем и выражать, и чувствовать любовь.

А что вы сделаете прямо сегодня, чтобы ваши близкие почувствовали себя любимыми?