Письмо молодой маме, которой я когда-то была…

Эта статья будет полезна молодым или будущим мамам, которые переживают и сталкиваются с трудностями первого года жизни малыша. Надеемся, что наш материал поможет вам посмотреть иначе на ситуацию, убережет от ошибок и изменит отношение к себе. Расскажем, о напрасных страхах и переживаниях, чего делать нельзя и какую помощь и совет можно принять.

Много лет назад, когда мой ребёнок только родился, меня одолевали страхи и сомнения. Я уставала, проваливалась в растерянность, порой ошибалась. Если бы я могла послать весточку себе — двадцатилетней, я написала бы такое письмо.

Здравствуй, дорогая! Поздравляю тебя! Тебе выпало большое счастье — быть мамой.

Чего боится молодая мама

Сейчас тебе трудно. А еще страшно, что так будет всегда. Что ты больше никогда не будешь принадлежать себе. Что у тебя никогда не будет времени, чтобы нормально поесть, выспаться, принять ванну, посидеть в тишине или поработать. Что ты будешь заперта в четырёх стенах своей квартиры и приговорена к прогулкам во дворе до скончания веков. Но это не так. Почти наверняка уже через несколько месяцев ты сможешь нормально спать. А через несколько лет — спокойно выходить из дома. Жутковато звучит, я знаю. Особенно, когда хочется спать, есть и гулять вот прямо сейчас…

Пока малыш нуждается в тебе круглосуточно, он хочет, чтобы ты не спускала его с рук. Но скоро он напитается твоей любовью и обратит внимание на большой мир. Ты никогда больше не будешь так сильно нужна кому-то , как нужна ему сейчас. Успей этому порадоваться. А в будущем тебе предстоит радоваться совсем другим вещам — его самостоятельности, подаркам, сделанным своими руками, и первой пожаренной для тебя яичнице… Со временем даже внукам, хотя сейчас и кажется, что это из области фантастики.

Ты представляла, что у тебя и твоего ребёнка всё будет складываться гладко. Ведь ты готовилась к его рождению, заботилась о здоровье, читала книги. Но гладко не складывается. Ваша жизнь совсем не похожа на ту милую картинку, которую ты представляла в своих фантазиях. То малыш плачет, то температурит без повода, то получает от невропатолога кучу непонятных диагнозов. От этого ты чувствуешь себя неудачницей и плохой матерью.

Бросай это: ты не виновата! Только те, кто никогда не знал или напрочь забыл, что такое младенцы, могут являться в белом пальто и сообщать, что детский плач и болячки — это якобы наказание для родителей за какую-то «не такую» жизнь. Адекватные люди понимают, что не бывает детей, выросших без слез, капризов и болезней.

И если на тебя и твою кроху падают проблемы, это не значит, что ты плохая мама. Куда важнее, что ты справляешься с этими трудностями, делаешь всё, что в твоих силах. Укачиваешь плачущего малыша, лечишь, когда он болеет. Значит, ты хорошая мама. Помни об этом!

Как относиться к советам и помощи близких

В последнее время тебя замучили советы близких и незнакомцев, специалистов и диванных экспертов, как правильно кормить, одевать, укладывать спать и воспитывать твоего ребёнка. Если прислушиваться к каждому или спорить с каждым, не хватит никаких сил…. Просто позволь этим голосам звучать, бери только то, что тебе откликается, а остальные бесценные мысли пусть плывут мимо. И помни: никакого чувства вины за то, что ты не выполнила чьи-то заветы. Только ты знаешь, что лучше для твоего ребенка и твоей семьи. Поэтому доверяй себе больше, чем советчикам.

Перестань быть старательной и прилежной. Тебе нужны силы на ребёнка, а чтобы они были, надо хоть немного отдыхать самой. Всем, кто пройдётся по поводу невытертой пыли, неглаженных пелёнок, беспорядка в доме или полуфабрикатной еды, сразу предлагай помочь тебе и исправить ситуацию.

Где маме взять энергию? или Заправляйтесь вовремя! Откуда берутся силы? Что делать, если каждый вечер валишься с ног? Вопросы не праздные — особенно для мам с маленькими детьми. Малыши дают много энергии, но и требуют массу сил. В этой статье мы расскажем, как все время быть в форме. Узнать больше

И вообще, не стесняйся просить о помощи. Сейчас в твоей жизни такое время, когда ты имеешь на это полное право. Да, ты права — кроме самих родителей ребенку никто ничего не должен. Но кто-то ведь может захотеть помочь. Для человека, на котором младенец не висит в режиме 24/7, прогулка с коляской может показаться приятным аттракционом. И не обязательно помощники найдутся среди бабушек, на которых ты рассчитывала.

Составь список людей, к которым ты можешь обратиться за поддержкой. Не оставайся одна, не замыкайся в своих четырёх стенах. Не постесняйся позвонить близким, а ещё лучше попроси приехать, когда силы на исходе.

Нет, это не стыдно: сказать, что ты измотана и не справляешься. И ты вовсе не плохая мать, если мечтаешь провести несколько часов без любимого младенчика. Куда хуже молча терпеть усталость и довести себя до депрессии.

Нет, не стыдно поплакать на плече у подружки и рассказать, как всё трудно. Не стыдно разбить тарелку об пол, когда от злости некуда деваться. Куда хуже срываться на ребенка, пытаясь перекричать его плач, и трясти его изо всех сил, лишь бы он хоть на минуту замолчал.

Чего делать точно не стоит

Не торопи время и не сравнивай своего ребёнка с другими. Не расстраивайся, если он отстаёт от сверстников, и не гордись, если опережает. Все люди — разные и развиваются в разном темпе, это нормально. Конечно, от взрослых тут многое зависит, но помни, что не всё тебе подвластно: деревце не станет расти быстрее, если силой тянуть его вверх за макушку.

Поверь, всё еще много-много раз изменится. Твой ребенок непременно будет в чем-то успешен, но в чем-то успехов не проявит. Так что не делай прогнозов, не ставь себе оценок и не вешай ярлыков на ребенка, даже хороших, вроде «вундеркинд».

Не бери на себя организацию отношений ребёнка с отцом. Не будь этаким полководцем, который командует мужем. Не думай, что ты можешь воспитать из него идеального отца. У него свои представления об идеалах, и он будет исходить из них.

Не вини себя, если муж проводит с ребёнком мало времени. Заметь в нем взрослого самостоятельного человека, такого же полноправного родителя, как и ты. Тогда станет очевидно, что отношения с ребёнком — его ответственность. Ты не можешь их построить или разрушить за него.

Как маме меньше уставать: пять рецептов на каждый день Как часто на мам наваливается усталость! Порой без всяких видимых причин. Самые близкие люди начинают раздражать. Нервы натягиваются до предела. Вроде бы все не так уж плохо, но сил не хватает даже на то, чтобы подарить улыбку своему ребенку. Как справиться с этим состоянием?

Будь готова к разочарованиям и неожиданностям. Только кажется, что если очень-очень стараться, всё выйдет так, как ты мечтала. Но ребенок — самостоятельная личность, растущая по своим законам. И здесь тебе не всё подвластно. Так что лучше заранее будь готова к тому, что малыш не собирается оправдывать твои ожидания. И чем больше ты хочешь от него чего-то конкретного, тем вероятнее, что всё выйдет с точностью до наоборот.

Не расстраивайся, что сама не соответствуешь своим ожиданиям. Ну, согласись, нереалистичные они были! Идеальную семью могла придумать только девочка, которая никогда не была матерью. А сейчас на месте фантазий у тебя появились опыт, мудрость, знание жизни такой, какая она есть. И эти штуки намного круче и полезнее, чем глянцевые картинки из девичьей головы.

Да что я всё о разочарованиях? Главное-то сбылось — ты мама. Самая настоящая и самая лучшая для твоего малыша. Сейчас ты для него — целый мир. Если бы не ты, этой крохи не было бы на свете. Ты и его папа уже сотворили чудо. Вспомни об этом, когда грустно и трудно.

Лови хорошие моменты, успевай почувствовать их, напитаться ими. Они не повторятся — ведь завтра ребенок уже будет другим, чуточку старше, чуточку самостоятельнее. Однажды ты последний раз покормишь его грудью и укачаешь на руках, последний раз застегнешь пуговки на кофточке и искупаешь в пенной ванночке, последний раз устроишь для него детский праздник и споешь колыбельную… Как же здорово, что пока всё это у тебя есть и многое еще впереди. Как здорово, что однажды он станет взрослым.

Фото:

www.pexels.com

www.globallookpress.com