Про странных покупателей с Авито.

Аноним 970,
Нету, они накручивают своих ботов.
Аноним 970: Подскажите, а от платного продвижения есть толк? Ни разу не пользовалась))
Абсолютно никакого! Если тариф с оплатой за ПРОСМОТРЫ, то объявления начинают усиленно смотреть боты, а вы усиленно платить. Если просто платить за объявление, то оно будет входить в лимит бесплатных объявлений! То есть, если в одежде их всего 7 и вы за 1, восьмое, заплатите, то потом которое бесплатное уйдет в раздел "ждет действий", то вы не сможете его активировать. Надеюсь, понятно написала) В группе авито вконтакте вообще пишут, что после оплаты все объявления вдруг могут стать платными, даже если будет бесплатный лимит
Аноним 824: То есть подавая платные объявления, уменьшаются бесплатный
Тоже считаю это дуростью. Платные должны быть отдельно от бесплатных. Иначе смысл какой для пользователя?
Лимиты вернули, кто в курсе, только на чёрную пятницу?
Никогда больше предоплату брать не буду. 2 месяца мозг выносили, что завтра приедут, я никому не продавала, столько времени всë лежало. А сегодня сослались на тяжёлые обстоятельства и попросили деньги вернуть.
Вот зачем это всё надо было? Давно бы уже могла продать. Вернула, а там даже не извинились и спасибо не сказали
Аноним 826: Никогда больше предоплату брать не буду. 2 месяца мозг выносили, что завтра приедут, я никому не продавала,
Ну значит такой договор был
Если внесли предоплату - это уже товар в резерве
Предоплата (аванс) — это частичная или полная предварительная оплата за товары или услуги по договору. Если условия договора не выполняются, аванс нужно вернуть (ст. 1102 ГК РФ, п. 3 ст. 487 ГК РФ). Но поставщик может оставить себе часть предоплаты, чтобы компенсировать уже понесенные по договору расходы, правда их нужно подтвердить документами.
Всё на ваше усмотрение
Я сейчас в подобной ситуации , но у меня недвижимость и если я верну , то желающих купить дороже будет много( не квартира - гараж)
Аноним 807: Я сейчас в подобной ситуации , но у меня недвижимость и если я верну , то желающих купить дороже будет много( не квартира - гараж)
Абсолютно разные примеры.
Аноним 785: У меня заказ 5post в статусе покинул магазин с 27 октября.
Объявился ваш заказ?
У меня также с 9 ноября
Аноним 470,
Нет. Его до 5 ноября сначала должны были доставить, продлили до 9ого. А 9ого написали, что заказ потеряли и сразу же компенсацию выплатили.
Я заказала сапоги из Москвы, авито доставкой. 11 октября, срок доставки 20 октября. С тех пор все время сдвигают сроки, ни я, ни продавец не можем отменить заказ. То есть ни сапог, ни денег. Что делать в такой ситуации?
Аноним 515: Что делать в такой ситуации?
Ждать , что привезут.
У меня яндекс доставка уже 2 мес везут. И все разобраться не могут.
Говорят ждите
Аноним 785: 9ого написали, что заказ потеряли и сразу же компенсацию выплатили.
Это авито так быстро выяснили, что потеряли?? Или 5Post? Вы куда-то обращались с поисками?
Мне в таких случаях авито всегда говорили, что раньше месяца ничего и искать не будут, а через месяц заказ автоматически отменится.
У 5Post вообще в норме закинуть куда-нибудь посылку в дальний угол на складе. И не реагировать на жалобы.
Аноним 470: Это авито так быстро выяснили, что потеряли?? Или 5Post? Вы куда-то обращались с поисками?
Никуда не обращалась, мне просто письмо пришло, что заказ утерян, зайдите оформите получение компенсации. И ее тут же прислали.
Но может все так быстро, потому что заказ магазин покинул, а на склад не прибыл? Не знаю. Это первая потерянная посылка у меня, надеюсь и последняя.
Аноним 785: потому что заказ магазин покинул, а на склад не прибыл?
У меня было уже так. Никто ничего не искал: авито говорили, что все ок, до месяца имеют право, а 5пост всякую чушь несли. Потом покупатель отменил заказ, так как три недели не было движения никого. Я написала в Авито об отмене, и только тогда они связались с 5пост и посылку мою быстро нашли и вернули мне.
Аноним 515: ни я, ни продавец не можем отменить заказ. То есть ни сапог, ни денег. Что делать в такой ситуации?
Написать в поддержку, может отменят.
Аноним 470: Написать в поддержку
Так говорю, и я, и продавец пишем. Авито говорит, товар не доехал, ждите, и срок каждый раз на неделю сдвигает.
Продаю не часто, ещё реже покупаю. Когда отправляю авито и вижу, что доставлено, никогда не напоминаю, что надо забрать, так как даётся несколько дней на получение, у человека пункт выдачи не близко и нужно спланировать....много чего может быть.
Заказала сама косметику, пришло сообщение от почты, почтовое отправление доставлено, захожу в течении мин 3- 5 на авито, где так-же отображено сообщение о доставке и тут же сообщение от продавца - посылка пришла, вы получите сегодня?.
Вот не уж то покупатель сам не видит уведомления? , если не заходит на сайт, то и сообщение продавца не увидет. Или нужны срочно деньги?
Изначально стоял срок доставки 19.11.
Старалась заказы получать сразу ( у ребенка учебники украли, заказывала на авито) но вот сегодня аж передёрнуло, детская вредность включилась после сообщения продавца, не пойду сегодня и всё, спокойно запишусь на пятницу или субботу.
Кто постоянно продаёт, вы всегда тут же пишите, как приходит сообщение, что в пункте выдачи и главное для чего - чтобы человек всё бросил и побежал?
Если покупатель не собирается получать, хоть запишишсь ему, если реально вещь нужна, пойдёт и получит в отведенный срок в удобное время
Вот задело сегодня, видать магнитые бури
машина мама: Старалась заказы получать сразу ( у ребенка учебники украли, заказывала на авито) но вот сегодня аж передёрнуло, детская вредность включилась после сообщения продавца, не пойду сегодня и всё, спокойно запишусь на пятницу или субботу.
Кто постоянно продаёт, вы всегда тут же пишите, как приходит сообщение, что в пункте выдачи и главное для чего - чтобы человек всё бросил и побежал?
Иногда (уже не раз сталкивалась) не приходят уведомления о доставке товара. Потому воспринимайте это просто как еще одно напоминание.
А вредность тут - вообще странно)))
я стараюсь посылки в тот же день получать, потому что я заказала т.к. мне товар нужен.
Какой смысл включать детские обидки, получайте когда удобно и все.
Будущее!,
Вы наверное именно информируете, что пришло. А тут просят получить сегодня. Меня именно "сегодня" и задело
машина мама: Кто постоянно продаёт, вы всегда тут же пишите, как приходит сообщение, что в пункте выдачи и главное для чего - чтобы человек всё бросил и побежал?
Корректно напоминаю примерно за день до окончания срока, мало ли, замотался человек, реагируют нормально. Мне как покупателю в 1й же день доставки написали, было не очень приятно...
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Подскажите, а от платного продвижения есть толк? Ни разу не пользовалась))