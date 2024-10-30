Про странных покупателей с Авито.

Аноним 158: Если писать открыто, что в случае Авито доставки цена выше, могут и заблочить за такое.
У меня одна цена, зачем морочить людям голову. Кто спрашивает про скидку, то либо соглашаюсь и меняю либо отказываю. Все равно описание не читают. И "танцы с бубнами" про плюс к доставке или минус при самовывозе мне не интересны.
Мечта: Не потому, что вас Авито посчитал активным продавцом, а потому что всем снизили лимиты.
О , мне сейчас прямо легче стало)). Как в фильме "Это не закрытый, а открытый перелом)))"
Да пофиг, Нет так нет. Платить по 42 рубля за объявление пока нет нужды.
И возможно вы попали под их условия для снижения лимитов. А именно:
"размещаете похожие товары;
продаёте товары как производитель или перекупщик;
используете одно объявление для регулярной продажи;
покупаете тарифы для размещений;
получаете комиссию со сделок как посредник;
разводите кошек и собак на продажу как заводчик или представитель питомника." Это с Авито.
Аноним 833: У меня одна цена
У меня тоже, и все прекрасно. Пишу для тех, кто жалуется, что заказывают молча, и они не успевают поднять цену для доставки.
Расскажу. Продавала блюдо декоративное из дерева+лак, ссср, цена символическая 200 руб)).
Причина продажи простая - выкинуть рука не поднимается, и тем более знаю, что кто то их собирает, коллекционирует. Кто то берет их чтобы разрисовать самостоятельно и тд. Не суть. Отправляю только боксбери / яндекс.
Пишет дама из соседнего городка, не помню, что то типа среднеуральск. Просит отправить ей и почтой. Я по доброте душевной соглашаюсь (я думаю все понимают, что не ради наживы денежной я это делаю)))) - и решаюсь отправить ей посылку почтой.
Упаковываю (пупырки ушло метр), с мужем планирую поездку так, чтобы заехать на почту, в сб можем только. Заезжаем, стоим в очереди (сб!) отправляю.
Через неделю женщина мне пишет: "я там скол увидела - отправляю назад". Еще и прислала мне скрин, что я якобы так выложила фото на авито, что скол не видно.
Ооочень выбесила меня. Цена - копеечная, посмотрев ее фото становится понятно, что она - перекуп.
Пошла на встречу человеку, думала ему понравилась тарелка, а в итоге плевок такой.
Я не поленилась, написала, что жаль, тарелку просто выкинут на почте, я за ней не поеду специально туда (поэтому в объявах везде пишу, что не отправляю почтой), что мне затраты на дорогу / упаковку дороже вышли, чем прибыль в 190 руб от этой тарелки))))
на что мне тетка написала , мол, я значит такой "хороший" продавец, раз невыгодно торгую
вот так и делай людям хорошо.
Вот думаю накатать на нее отзыв на авито?
Мне реально жалко времени.
Аноним 413: то есть скол действительно был? А вы про скол не упомянули и на фото он не был виден?
Тогда это ваш косяк. Не надо прикрываться дешевизной товара. Скол для посуды- это существенный изъян . О нем необходимо предупреждать
не знаю, я не видела, хотя протирала перед отправкой
вы не понимаете! Это не посуда=тарелка! это старый предмет ручной работы, он и не идеально ровным может быть
Тыц: Конечно накатайте.
Больная тётка
самое что обидное, я просто решила сделать кому то хорошо и спланировала сб так, чтобы попасть на почту. После таких людей начинаешь отказывать порядочным людям
Аноним 479: вы не понимаете! Это не посуда=тарелка! это старый предмет ручной работы,
Аноним 479: блюдо декоративное
Декоративное блюдо, вот же вы пишете. Декоративное- это значит для украшения купленное. Зачем бы мне было украшение с изъяном?
Да и если это продавать как коллекционный предмет, то скол это очень важно.
В любом случае, продавая вещь, у которой нарушен внешний вид - необходимо указывать это. А вы нигде не указали и ещё на покупателя злитесь. И фото получается у вас не информативные были. Так -то покупатель на вас злиться должен, она же из- за вас свое время потеряла. Могли сразу ей про скол сказать и она бы отказалась от покупки сразу. Копеечная цена вещи- не оправдание. Мне вот даже бесплатно вещи с пятнами, дырками( пусть и малююююсенькими), сколами не нужны.
Аноним 416: книги 5 вместо 20.
Нихрена себе
15 вместо 20 я бы еще поняла, но тут вообще...
В одно объявление все книги придется запихивать
Аноним 479: я просто решила сделать кому то хорошо
Чтобы не было так обидно, больше никогда не старайтесь сделать кому-то хорошо, делайте так, как удобно и хорошо лично вам. Никакие жертвы никто и никогда не оценит, проверено уже тысячу раз.
И да, покупатель не был предупреждён, что есть какой-то изъян, поэтому имел право при получении отказаться и перед отправкой нужно самой всё хорошо проверить, чтобы ни для кого не было никаких сюрпризов
Аноним 479: Вот думаю накатать на нее отзыв на авито?
Обязательно
напишите просто: что перекуп и что товар за 200 рублей не выкупила, отправила обратно, как здесь написали
Аноним 826: И да, покупатель не был предупреждён, что есть какой-то изъян
За 200 то рублей?
Я книги покупаю на Авито, тоже за символические 100-200. Один раз книгу прислали в идеальном состоянии, другой раз как будто бы кошка обоссала и ее высушили и отправили... Теперь обращаю внимание в описании в каком состоянии Но и книги не из разряда редких, за 500-700 можно новую в магазине купить.
Аноним 479: Вот думаю накатать на нее отзыв на авито?
Аноним 166: Обязательно
Судя по реакциям таких покупателей очень много. Пишите обязательно! Даже не сомневайтесь.
Аноним 166,
Вы сами себе ответили
Аноним 166: Теперь обращаю внимание в описании в каком состоянии
В данном случае в объявлении ни слова не было, что есть какие-то повреждения и на фото этого не было видно. Какая разница 200- 300-1.000, да хоть бесплатно, в любом случае неприятно разочаровываться, тем более покупатель там тоже своё время потратил и имел право получить вещь которая соответствует фото и описанию.
Я на авито редко что покупаю, в основном продаю, Если бы я так какие-то недостатки пропустила, то наоборот бы извинилась и уж тем более не стала бы обижаться, что вещь в пункте выдачи не забрали, отказались от неё! Но и отправлять бы тоже не стала, если стоимость копейки и мне это неудобно.
Аноним 826: данном
Я про книги написала выше, там тоже не слова, не было, книга и книга, 200 рублей, хотя может она в чай упала эта версия мне больше устраивает, продавец ничего тоже не писал, я все равно выкупила, мне для дела нужна была, сроки поджимали и считаю что время продавца в любом случае стоит 200 рублей.
Аноним 166,
Ну вас устроило, что пришло не в том состоянии как ожидали, кого-то это может не устраивать, имеют право. Странно обижаться, что не каждому нужны вещи у которых есть видимые повреждения, под лозунгом зато ведь дёшево и продавец своё время потратил, жалко вам что ли, забирайте и радуйтесь
Sovi: Нихрена себе
15 вместо 20 я бы еще поняла, но тут вообще...
Коллекционирование 4 вместо 30
Я тоже считаю, что вещи надо продавать или в идеальном состоянии или подробно писать про косяки. Иногда такое пришлют, что мне было бы просто стыдно продавать, я б такое просто выкинула. Ну или бесплатно отдала. Я вообще не против б/у, но считаю, что состояние должно быть почти как у новой вещи. А не "ну я ж продаю задёшево, поэтому вот вам".
Аноним 667,
Уроды они, сказать нечего
Camia: Уроды они, сказать нечего
Поддерживаю)
И так уже комиссию конскую берут, Нет, еще и количество уменьшили. Жадные монополисты.
Аноним 833,
Я уже жду когда будут брать просто за буквы в описании. Очень хочется чтобы это контора закрылась нафиг и появилось что-то нормальное. Из-за того что она одна выбора нет, где продавать свой хлам.
Они хотят чтобы размещали объявления платно, у меня объявление стоит 85 рублей
Или подключали тариф за просмотры, где один просмотр стоит примерно 1 руб и больше, а тут всё знают, у вещи может быть более тысячи просмотров, но купить её никто не торопится
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Не потому, что вас Авито посчитал активным продавцом, а потому что всем снизили лимиты.