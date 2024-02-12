Про странных покупателей с Авито.

Лето,
Это понятно, только ведь мы продаем тоже не ради радости покупателя, а чтобы выгоду получить) Так что надо найти вариант, который выгоден обеим сторонам
У меня пока затишье на авито. Народ уже зимние не покупает, а весенне-летние еще рано, видимо )
Аноним 470: Народ уже зимние не покупает, а весенне-летние еще рано, видимо )
Аналогично
Аноним 470,
покупок меньше, а неадекватов вал, причем неадекватов агрессивных! Пару дней назад вот также как девушка недавно писала тут - получила одну звезду за то что "игнорирую покупателей", меня теперь "не рекомендуют", о как) С момента сообщения покупателя до моего ответа прошло 8 минут, что довело его до бешенства видимо - авито нарушений не видит, все имеют право на свое мнение..
Так что всем продавцам желаю удачно пережить весенне обострение
Может подскажете. Заказала через доставку 5post, уже статус "обрабатывается в рц екатеринбург", но предварительная дата доставки 19 февраля. Они действительно раз в неделю посылки развозят?
Аноним 785: обрабатывается в рц екатеринбург", но предварительная дата доставки 19 февраля.
Да, они долго доставляют
Да уж, отправила через постомат пятерочки еще 3.02 в Московскую область, и только сегодня он из Екб выехал.
Из недавнего- у продавца на странице
Аноним 785: Заказала через доставку 5post,
Заказала 8го,Авито писали до 16го доставка,на сайте 5post писали 18го доставка. Пришло сегодня.
Аноним 785: обрабатывается в рц екатеринбург
После этой фразы пришло через 2 дня
Аноним 897: за всеми следят. подслушивают.
В итоге мне посылка пришла вчера, из Москвы получается шла пять дней, при том, что продавец ее в 8 вечера отправила, как я по истории отслеживания посмотрела.
До этого тут читала, что долго отправляют и волновалась, т.к мы собираемся в другой район переезжать и за посылкой ехать обратно не хотелось.
Аноним 785,
Мне из Москвы в Екб тоже всегда быстро приходят, за 5 дней обычно. У них по Москве быстро перемещают. У нас же по Екатеринбургу только неделю может перемещаться.
А вот из Екб в Москву самое быстрое за 8 дней доходило. Один раз месяц ехала посылка.
аленканешоколад: недавно писала тут - получила одну звезду за то что "игнорирую покупателей", меня теперь "не рекомендуют", о как) С момента сообщения покупателя до моего ответа прошло 8 минут, что довело его до бешенства видимо - авито нарушений не видит, все имеют право на свое мнение..
вы можете оспорить этот отзыв, ведь сделка не состоялась. Напишите в поддержку (лучше в ВК, они быстрее отвечают)
jasmin,
Я попыталась оспорить, приложила скрины переписки, но трижды получила ответ, что отзыв не будет удален. т.к. нарушений в нем не нашли, а покупатель имеет право на свое мнение по ситуации.
Я раньше не раз лично видела подобную ситуацию со стороны у других продавцов, поэтому в комментариях девушке так и написала. Ну вот теперь могу опираться и на личный опыт)
Я пробовала оспорить в чате с поддержкой, но мне ответили, что сделать это можно только в самом отзыве - нажать в углу на "обжаловать ". По-моему, там обычный бот. Может стоит попробовать в ВК, по вашему совету)
аленканешоколад,
Будьте настойчивы !!
Я прям писала и писала ! Надоедала им
Сначала бот отвечал / потом менеджера приставили.
У меня отзыв не стали печатать хорошему продавцу (
Заметили накрутку
Я знать его не знала ( про продавца ) но видимо , мой от сердца положительный отзыв их смутил ((
Напечатали !!
А тут мне положительный отзыв гость написал ( я сдаю посуточно ) .... жду , жду нет и нет
Я давай писать , настаивать .... тоже что то там показалось , хотя чистая сделка / бронь по авито /
Напечатали , писала раза 3/4 , достала их, видимо ...
Подскажите,кто может в курсе -где то можно посмотреть лимит на каждую категори объявлений? Которыми пользуюсь уже знаю А вот в новой не могу понять.Мадо как то дают что ли?. Например.посуда
Выставила неделю назад сумку, особо не интересовались, и тут видимо объявление попало в рекомендации - шквал просмотров и сообщений. Одна утром писала, что вечером оформит доставку, что ей мешало сразу утром это сделать непонятно. Короче, вечером пишет другая девушка, спрашивает отправлю ли, я соглашаюсь, она начинает оформлять, и тут по стечению обстоятельств та первая оформляет Вторая мне выклевала весь мозг, это капец, зачем так унижаться 🤦♀️ Ну сумка и сумка, выбери другую, да? она вообще не уникальна ничем ))
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Спасибо за комменты) Да, на следующей неделе наметила выкладывать вещи дочек, вот и покручу разные варианты, попробую эту "бесплатную" подключить ради эксперимента