Про странных покупателей с Авито.

Camia: чем прикол
У меня тоже иногда такие попадаются. Но мои ответы не объёмные. Думаю во всплывающем или на почте прочитают, а на авито игнорят. Только и правда в чём прикол
Аноним 826,
Очень давно, такого не было, если было то так мало, что не обращала внимания. А сейчас прямо толпами, причём я делаю акцент на том, что одно дело прочитали и игнор, тут понятно - не подошло, не устроило. Спасибо говорить многие не научены. А тут даже не читают сообщения. То есть раз писали, то интерес какой-то был, даже маленький. Неужели за 10-15 минут успели передумать до такого состояния, что даже ответ посмотреть неинтересно). Эта зима на авито вообще аномальная.
Аноним 970,
Про почту кстати да, может там ответ читают. А вот про фото - загадка)
А я не могу привыкнуть к тому, что люди вообще не знают свой размер. В объявлении четко написано "50 размер" и указаны измерения, вчера спрашивают "Подойдет ли мне?". Я уже зная таких покупателей спрашиваю: сколько , если померить сантиметром обхват груди? В ответ " 120 см"...... Без комментариев. Даже трикотаж с трудом можно натянуть, а тут блуза без эластана.
Вот зачем вы мне пишите???
Аноним 833: Вот зачем вы мне пишите???
п.ч. размерные сетки очень разные
пишите на какие параметры налезет, будет чуть меньше вопросов
Аноним 249, А полуобхват груди в см в описании уже не подходит? И все мерки вдоль и поперек. Люди просто не читают, не парятся.
А налезть, как пишите, может как угодно. Кто ведь как носит.
Аноним 833: А полуобхват груди в см в описании уже не подходит?
вполне могут и не понимать
Аноним 833: Люди просто не читают, не парятся
Вот тоже это удивляет, неужели проще продавцу вопрос задать, чем посмотреть, что в объявлении написано?
Я ещё думаю, может не все знают, что только часть текста показывает, нужно нажать "читать далее", чтобы полностью его увидеть, или некоторым это тоже сложно сделать?
Кто сталкивался, продаётся товар дорогой, по очень скромной цене. Соответственно, желающих на него скорее всего десятки-сотни. Но он висит по полгода, по году и тд, а в отзывах у продавца типа "не отвечает", " Игнор" И прочее в таком духе. Зачем они выкладывают? Типа над покупателями поиздеваться)
Camia,
Другие товары у него есть? Возможно для накрутки просмотров, чтобы активность профиля повысить.
Аноним 826,
Да, есть, я тоже думала об этом, но разве просмотры как-то влияют на выход в топы и тд? Всё идут смотреть условно определённую кофту за даром, заходят в профиль а там допустим оверпрайс вещи апрашка стайл. Пример: продаёт дама ремень люкс бренда за 5тыс, это реально оригинал, трендовая модель. Естественно такая цена очень низкая, это даром. А на аккаунте пару детских вещей бу типа слюнявчики и штанишки (не бренд) , костюм а-ля мне за 50 и халат убогий. ну и нафига, это всё равно не купят люди, которые хотят ремень супер трендовый) а отзывов нахватает негативных и проклятья ещё в свою сторону от особо одарённых, то есть наживет себе врагов, на авито люди мстительны
Camia: разве просмотры как-то влияют на выход в топы и тд
Влияют, я выше писала, чем больше пишут, тем активнее аккаунт, в рекомендациях объявления такого профиля выше в списке выпадают.
Camia: отзывов нахватает негативных
Ну отзыв о том, что не отвечает на сообщения и звонки это не так страшно, как если бы сделка состоялась и что-то не так. Многие на такие отзывы внимания не обращают, к тому же они обычно без звёзд и на рейтинг не влияют.
Просто знаю, что некоторые так делают, но это глупость конечно, зачем в заблуждение вводить? За многочисленные жалобы могут не только это объявление заблокировать ,но и сам аккаунт.
Давно хотела спросить, у вас так часто бывает? Висит вещь в продаже , долго висит, никто не интересуется. Вещь вне сезона. Потом в один день она понадобилась сразу нескольким. И чуть ли не очередь. Что это?
Аноним 833: Что это?
Это кривые алгоритмы авито. Такое очень часто. Они просто рандомно выбрасывают вещь в топы
У меня сегодня
Хотела купить книгу-раскраску Анатомия, спрашиваю продавца, в каком состоянии - новая. Хорошо, договариваемся, просит оплату на сбер, ладно, говорю, переведу, когда отправите, по квитанции сразу с доставкой. И такая решила уточнить: все страницы чистые? Это же раскраска. Ответ: ну может две-три страницы раскрашены карандашом, но состояние хорошее, новая. Отказалась от покупки, на что мне продавец написала, что ладно, раз уж вы такая принципиальная
Вот думаю, накатать отзыв или пусть живёт)))))
Znayka,
Пишите конечно, вообще офигели. Они с реальностью не дружат что ли. Раскрашены несколько страниц это уже конкретно так бу.
Camia,
Так как я еще спросила! Перечислила бы на сбер и получила непонятное
Camia,
Не про авито, хотя и там эти объявления наверняка есть.
У нас ооочень часто в "дачном" чате.
Продам новые/совершенно новые туфли/сапоги/платье. Одели 1 раз на праздник/1 сентября.... 🤦♀️
И ладно бы это было единожды, неееет, несколько таких объявлений встретила за последний месяц.
Мне тут одна тётенька на Авито устроила... Продавала пакет игрушек за копейки некоторые даже новые были. Она спросила когда можно забрать, ответила, что завтра во второй половине дня, только попросила её предупредить перед тем как ехать, она ответила ок. Никто не приехал и через 3 дня мне прилетает отзыв с одной звездой, где она красочно рассказывает, что приехали в назначенное время к моему дому, ни позвонить, ни написать мне не смогли, потому что я, видимо, её заблокировала и она бедная несчастная только зря съездила на другой конец города.
Я обалдела, пишу ей - мы же с вами договорились, что перед тем как ехать вы позвоните, ни звонков, ни сообщение от вас не было, я даже не знала, что вы ко мне собираетесь и я весь день дома была, для этого и просила позвонить, чтобы договориться как встретиться.
Сообщение не прочитано, хотя в сеть заходит, видимо сама меня в чёрный список внесла.
Оспорить через поддержку не получилось, упорно отвечают, что покупатель имеет право на своё мнение.
Вот что за люди? Мне так обидно было, из-за неë у меня рейтинг до 3 звёзд упал.
Znayka,
Обязательно напишите отзыв, кто-то ведь купит и деньги заранее переведет
Аноним 826,
Вот давно поняла, что чем дешевле продаешь или вообще отдаешь даром, тем маргинальнее люди отзываются - не воспитанные, не вежливые, с претензиями.
Так что ничего больше за даром и за три копейки не выставляю, проблем и головняков больше получишь.
Аноним 470: Вот давно поняла, что чем дешевле продаешь или вообще отдаешь даром, тем маргинальнее люди отзываются - не воспитанные, не вежливые, с претензиями.
Да, я это знаю, поэтому и не стала бесплатно выставлять, а за символическую сумму сделала, в итоге лучше бы выкинула, чем такое мне прилетело.
Выставила меня козой, которая договорилась и кинула, ещё и написала не связывайтесь с ней, себе дороже выйдет.
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Аноним 632,
Чем больше пишут, тем активнее аккаунт, в рекомендациях такие объявления выше в списке выпадают.