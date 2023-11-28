Про странных покупателей с Авито.

Аноним 383:
Стала брать 50% предоплату.
В сообщении вежливо объясняю почему потому что покупатели безответственные
Кого не устраивает, не держу, не умоляю.
Также пишу - ничего личного, но просто много кто забывает про посылки и не приходить получать ☺️
Всегда работает данная фраза 👍
Аноним 319: у кого объявления с авито не пропадаю
У меня сегодня так пропало. Вчера разместила, а сегодня решила посмотреть, что там с просмотрами , и не нашла его. В профиле его нигде не было. Стала писать новое, и в конце Авито спросил, надо ли публиковать. у вас же есть похожее.
Аноним 319,
У меня пропадало. Потом вернулось. Но я его не видела в своих объявлениях, а в поиске нашла. Глюк какой-то, наверно,
Аноним 826: Да почему без оплаты? Просто деньги сразу возвращаются, как только срок хранения истекает или отказываются от товара
Да, сейчас можно без предоплаты товар любой заказать, оплата при получении после проверки товара, выбираешь, как на маркетплейсах - оплатить сразу или при получении. На прошлой неделе так заказала детский комбез из Москвы, оплатила в почтовом отделении после осмотра товара.
Аноним 826: Да почему без оплаты?
В Авито появилась новая услуга, пост оплата, если через почту доставку оформлять. При получении также можно проверить, отказаться, оплатить хоть наличкой, хоть безналом, но с комиссией. Главное, паспорт не забыть
Аноним 824: Сейчас авито доставку можно оформить без предоплаты?
Все так, как вы и написали. Товар скатается туда-обратно бесплатно для покупателя. Но и при предоплате так же. рассчитывают на то, что процент недобросовестных покупателей не большой.
Аноним 249: Но и при предоплате так же. рассчитывают на то, что процент недобросовестных покупателей не большой. Не соглашусь. Нет денег, лишнюю вещь не закажешь. А так хоть десять закажи и копайся в пункте выдачи. Или вообще передумай.
У меня на Озоне то есть постоплата то нет. Мое поведение в этих случаях очень отличается. (я про себя, никому не навязываю). И я лишний раз подумаю- надо мне отдать лишние 10000 руб ( к примеру) за пару курток на примерку, ждать неделю доставки или не заказывать, а подумать и не устраивать эти покатушки.
Аноним 833: Не соглашусь. Нет денег, лишнюю вещь не закажешь.
Понятно, что без денег не закажешь, но касаемо именно денег за доставку, если откажешься от заказа, возвращается вся сумма, не за минусом.
Аноним 824, Думаю такого не будет, недобросовестных продавцов полно. Сколько тут историй про гразные с дырками вещи и треснутую обувь. Покупатель тут не виноват. А разделить доставки хороших вещей и плохих не возможно.
Аноним 824: Вот когда при отказе начнут взымать за доставку, будут точно обдуманные покупки
Аноним 833: Думаю такого не будет,
согласна. заказывать станут в разы меньше.
Могли ввести как на вб, при получении отметку ставить брак - не брак, но т.к. вещи в большинстве своем б/у, это нереально
Девушки как наказать наглого покупателя на Авито?
Этот товарищ, хотел купить, я ему ответила забирайте, он промолчал причем долго не отвечал, я другому продала, а он оставил негативный отзыв, что не ему, думаю самолюбие взыграло
И ещё в личку написал ,что я проститутка...Зашла в отзывы о его продажах так там недовольных покупателей он тупая блондинка например оскорбляет.... это вообще нормально?
Я в отзыве написала претензию Авито, что ещё можно сделать, чтобы этого товарища наказали?
Аноним 39, Ничего, только жаловаться в техподдержку, чтобы удалили отзыв.
Таких сейчас больше и больше. Знают о своей безнаказанности.
Аноним 143,
Такая же ситуация, мужик пишет, что купит мой цветок за половину стоимости, я не стала отвечать, чат удалила. Так он мне отзыв отставил, что " Тётка зачем даёт объявление, если не отвечает на сообщения "
71704,
Я бы хотела зайти в его профиль и там ещё написать отзыв о нем, и снизить рейтинг,но мне это не даёт сделать, т к я ничего у него не покупала. Казел одним словом и женаненавистник ....оскорбляет в осном дам, зная что они сдачи ему не сдадут
Аноним 39: Девушки как наказать наглого покупателя на Авито?
Заказывать его товары и не забирать Если продает что-то))
Странно, что авито пропускает такие отзывы. Ведь пишут, что якобы премодерация у них. А на деле, получается, ерунда полная.
Аноним 39: Я бы хотела зайти в его профиль и там ещё написать отзыв о нем, и снизить рейтинг,но мне это не даёт сделать
Можно попробовать если есть такая возможность на компьютере -заходишь в его объявления , нажимаешь на телефон , там будет подменный номер. И через какое-то время попробовать отзыв написать.
С телефона так не получится, тк идёт соединение сразу на Авито.
Аноним 509: Странно, что авито пропускает такие отзывы. Ведь пишут, что якобы премодерация у них. А на деле, получается, ерунда полная.
Пффф. Я уже тут писала, мне одна дама из Москвы такого нажелала мне и моим детям … что я ей не продала по её цене и ещё и доставку должна была сама оплатить через тк
И она ещё и отзыв мне накатала
Все скрины присылала - Авито пофиг
Аноним 807, Сочувствую Вам.
Боже, что с людьми творится? Закон бумеранга никто не отменял. Как можно писать и желать негатив ЧУЖОМУ ЧЕЛОВЕКУ и его детям?
Себя в таких случаях успокаиваю, что это ущербные и недалекие люди, обиженные на все и вся. НО не помогает.
вчера вечером пропало, хотела отредактировать. сейчас появилось.
Аноним 39: Этот товарищ, хотел купить, я ему ответила забирайте, он промолчал причем долго не отвечал, я другому продала, а он оставил негативный отзыв, что не ему, думаю самолюбие взыграло
Этот же товарищ только с другого профиля опять мне пишет ( адрес то т же и объявления единтичные у него)на этот раз так вежливо купить хочет, сразу в ЧС его. Может отомстить хочет, мало ли что в головах у людей....
Аноним 833: Закон бумеранга
Ну какой бумеранг. Сделал гадость- сердцу радость. Вот девиз у таких и никаких обраток они не получают, потому что совести очевидно нет
orhidey: Аноним 807, А что это даст, если посмотреть с компа телефон?
Это даст как будто вы позвонили по номеру, а это они уже проверить не могут, съездили вы к продавцу по данному объявлению или нет они уже не знают. Поэтому если в отзыве будет указано что сделка состоялась, то и отзыв могут опубликовать и на рейтинг он повлияет.
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Подскажите, а ни у кого объявления с авито не пропадают? Активных объявлений у меня 20, я их реально пересчитала-17. Точно пропало одно ,которое ещё вчера абсолютно точно было! И его нет нигде. Ни в архиве, ни в удалённых, ни в снятых. Причём вещь с кучей просмотров была, так как сейчас актуальная к празднику. Бесит!