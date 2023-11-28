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Про странных покупателей с Авито.

Аноним 319

Подскажите, а ни у кого объявления с авито не пропадают? Активных объявлений у меня 20, я их реально пересчитала-17. Точно пропало одно ,которое ещё вчера абсолютно точно было! И его нет нигде. Ни в архиве, ни в удалённых, ни в снятых. Причём вещь с кучей просмотров была, так как сейчас актуальная к празднику. Бесит!

Аноним 807

Аноним 383:
Стала брать 50% предоплату.
В сообщении вежливо объясняю почему потому что покупатели безответственные
Кого не устраивает, не держу, не умоляю.

Также пишу - ничего личного, но просто много кто забывает про посылки и не приходить получать ☺️
Всегда работает данная фраза 👍

Аноним 876

Аноним 319: у кого объявления с авито не пропадаю

У меня сегодня так пропало. Вчера разместила, а сегодня решила посмотреть, что там с просмотрами , и не нашла его. В профиле его нигде не было. Стала писать новое, и в конце Авито спросил, надо ли публиковать. у вас же есть похожее.

Аноним 970

Аноним 319,
У меня пропадало. Потом вернулось. Но я его не видела в своих объявлениях, а в поиске нашла. Глюк какой-то, наверно,

Аноним 509

Аноним 826: Да почему без оплаты? Просто деньги сразу возвращаются, как только срок хранения истекает или отказываются от товара

Да, сейчас можно без предоплаты товар любой заказать, оплата при получении после проверки товара, выбираешь, как на маркетплейсах - оплатить сразу или при получении. На прошлой неделе так заказала детский комбез из Москвы, оплатила в почтовом отделении после осмотра товара.

Аноним 833

Аноним 826, Можно без оплаты, на Авито правила меняются каждый день, не уследить.

Аноним 249

Аноним 826: Да почему без оплаты?

В Авито появилась новая услуга, пост оплата, если через почту доставку оформлять. При получении также можно проверить, отказаться, оплатить хоть наличкой, хоть безналом, но с комиссией. Главное, паспорт не забыть

Аноним 824: Сейчас авито доставку можно оформить без предоплаты?

Все так, как вы и написали. Товар скатается туда-обратно бесплатно для покупателя. Но и при предоплате так же. рассчитывают на то, что процент недобросовестных покупателей не большой.

Аноним 833

Аноним 249: Но и при предоплате так же. рассчитывают на то, что процент недобросовестных покупателей не большой. Не соглашусь. Нет денег, лишнюю вещь не закажешь. А так хоть десять закажи и копайся в пункте выдачи. Или вообще передумай.
У меня на Озоне то есть постоплата то нет. Мое поведение в этих случаях очень отличается. (я про себя, никому не навязываю). И я лишний раз подумаю- надо мне отдать лишние 10000 руб ( к примеру) за пару курток на примерку, ждать неделю доставки или не заказывать, а подумать и не устраивать эти покатушки.

Аноним 249

Аноним 833: Не соглашусь. Нет денег, лишнюю вещь не закажешь.

Понятно, что без денег не закажешь, но касаемо именно денег за доставку, если откажешься от заказа, возвращается вся сумма, не за минусом.

Аноним 833

Аноним 824, Думаю такого не будет, недобросовестных продавцов полно. Сколько тут историй про гразные с дырками вещи и треснутую обувь. Покупатель тут не виноват. А разделить доставки хороших вещей и плохих не возможно.

Аноним 249

Аноним 824: Вот когда при отказе начнут взымать за доставку, будут точно обдуманные покупки

Аноним 833: Думаю такого не будет,

согласна. заказывать станут в разы меньше.
Могли ввести как на вб, при получении отметку ставить брак - не брак, но т.к. вещи в большинстве своем б/у, это нереально

Аноним 39

Девушки как наказать наглого покупателя на Авито?
Этот товарищ, хотел купить, я ему ответила забирайте, он промолчал причем долго не отвечал, я другому продала, а он оставил негативный отзыв, что не ему, думаю самолюбие взыграло
И ещё в личку написал ,что я проститутка...Зашла в отзывы о его продажах так там недовольных покупателей он тупая блондинка например оскорбляет.... это вообще нормально?
Я в отзыве написала претензию Авито, что ещё можно сделать, чтобы этого товарища наказали?

71704

Аноним 39, Ничего, только жаловаться в техподдержку, чтобы удалили отзыв.
Таких сейчас больше и больше. Знают о своей безнаказанности.

Аноним 990

Аноним 143,

Такая же ситуация, мужик пишет, что купит мой цветок за половину стоимости, я не стала отвечать, чат удалила. Так он мне отзыв отставил, что " Тётка зачем даёт объявление, если не отвечает на сообщения "

Аноним 39

71704,
Я бы хотела зайти в его профиль и там ещё написать отзыв о нем, и снизить рейтинг,но мне это не даёт сделать, т к я ничего у него не покупала. Казел одним словом и женаненавистник ....оскорбляет в осном дам, зная что они сдачи ему не сдадут

Аноним 509

Аноним 39: Девушки как наказать наглого покупателя на Авито?

Заказывать его товары и не забирать Если продает что-то))

Странно, что авито пропускает такие отзывы. Ведь пишут, что якобы премодерация у них. А на деле, получается, ерунда полная.

Аноним 807

Аноним 39: Я бы хотела зайти в его профиль и там ещё написать отзыв о нем, и снизить рейтинг,но мне это не даёт сделать

Можно попробовать если есть такая возможность на компьютере -заходишь в его объявления , нажимаешь на телефон , там будет подменный номер. И через какое-то время попробовать отзыв написать.
С телефона так не получится, тк идёт соединение сразу на Авито.

Аноним 807

Аноним 509: Странно, что авито пропускает такие отзывы. Ведь пишут, что якобы премодерация у них. А на деле, получается, ерунда полная.

Пффф. Я уже тут писала, мне одна дама из Москвы такого нажелала мне и моим детям … что я ей не продала по её цене и ещё и доставку должна была сама оплатить через тк
И она ещё и отзыв мне накатала
Все скрины присылала - Авито пофиг

Аноним 833

Аноним 807, Сочувствую Вам.
Боже, что с людьми творится? Закон бумеранга никто не отменял. Как можно писать и желать негатив ЧУЖОМУ ЧЕЛОВЕКУ и его детям?
Себя в таких случаях успокаиваю, что это ущербные и недалекие люди, обиженные на все и вся. НО не помогает.

maltseva
мама
Екатеринбург

вчера вечером пропало, хотела отредактировать. сейчас появилось.

Аноним 39

Аноним 39: Этот товарищ, хотел купить, я ему ответила забирайте, он промолчал причем долго не отвечал, я другому продала, а он оставил негативный отзыв, что не ему, думаю самолюбие взыграло

Этот же товарищ только с другого профиля опять мне пишет ( адрес то т же и объявления единтичные у него)на этот раз так вежливо купить хочет, сразу в ЧС его. Может отомстить хочет, мало ли что в головах у людей....

Аноним 970

Аноним 833: Закон бумеранга

Ну какой бумеранг. Сделал гадость- сердцу радость. Вот девиз у таких и никаких обраток они не получают, потому что совести очевидно нет

Аноним 807

orhidey: Аноним 807, А что это даст, если посмотреть с компа телефон?

Это даст как будто вы позвонили по номеру, а это они уже проверить не могут, съездили вы к продавцу по данному объявлению или нет они уже не знают. Поэтому если в отзыве будет указано что сделка состоялась, то и отзыв могут опубликовать и на рейтинг он повлияет.

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