Одна в лесу на каблуках

Оксана Соло (Лыткина) стала знаменитостью и, возможно, уральской достопримечательностью, пройдя минувшим летом Большую Уральскую Тропу с юга на север, от Оренбургской области до перевала Дятлова за три месяца.

Она стала первой женщиной в истории России, которая сделала это в одиночку. Путешествие длинною 2300 километров привлекло внимание журналистов и … органов опеки, куда поступило анонимное сообщение о том, что многодетная мать «бросила детей». О мотивации испытать себя на прочность, страхах и победах Оксана рассказала порталу U-mama.ru.

– Какова была ваша мотивация, когда вы отправились в это большое путешествие?

– Мне было очень интересно пройти одномоментный большой и долгий маршрут через несколько областей. Чтобы перед глазами менялись ландшафты и интересные природные локации. В России это проще всего было сделать именно на Большой Уральской Тропе. Это самый протяженный туристический маршрут в нашей стране.

Еще один вызов был для меня лично. Смогу ли я идти изо дня в день на протяжении нескольких месяцев одна. В общем, решила попробовать.

– Почему на каблуках? Действительно ли вы прошли этот маршрут только в такой обуви?

– Идея с каблуками была не моя. Она родилась у Александра Подольского, директора базы отдыха «Серебрянский камень», когда он увидел мои фотографии с новогодней фотосессии. Он предложил сделать проект «Урал на каблуках». Это дерзко, красиво и ломает стереотипы.

Смысл этой метафоры в том, чтобы показать силу женщины. Я ведь обычная женщина – ни спортсменка или туристка. Но я смогу пройти одна больше 2 тысяч километров по тайге. Нам хотелось показать и то, что Урал доступен и прекрасен, поэтому нужно путешествовать.

– Действительно ли весь маршрут вы прошли одна? Было ли страшно? Была ли организована какая-то поддержка на маршруте? И кто вас фотографировал?

– Да, я прошла весь маршрут одна. Я шла с геотрекером и мой куратор Сергей Куликов отслеживал мое перемещение по маршруту. Мы периодически связывались и обсуждали все ли в порядке. Если что-то ломалось, ребята придумывали, как забросить мне все необходимое.

Конечно было страшно. Ночью, в лесу. Но страх – это то чувство, которое дает человеку возможность выживать. Страх позволяет вовремя остановиться.

Когда было страшно, я представляла, что вокруг все нереально, что это сон, как в «Алисе в Стране Чудес». Так постепенно я научилась не бояться тайгу, болот и бродов.

Иногда и недолго, километров 10-15 меня сопровождали люди, которым был интересен мой проект.

Например, научный сотрудник екатеринбургского НИИ Евгений Пушкарев присоединился ко мне на один день на территории Чертова городища и на протяжении этого времени рассказывал о геологии Урала. Ребята, увлеченные туризмом, встретили меня и недолго сопровождали у горы Малиновой и у Кладовки. Все оставшееся время я была одна.

Фотографировала себя я чаще всего сама. Большая Уральская Тропа, конечно же, не совсем пустынная местность. Иногда меня фотографировали те, кто встречался на моем пути. Команда Большой Уральской Тропы устраивала фотосессии и снимали фильм о проекте. Иногда съемки занимали целый день.

– Увлекались ли вы до этого пешим туризмом? У вас уже был опыт экстремальных путешествий или приключений?

– Туризмом я увлеклась лет в 40. Первое мое путешествие прошло под Сантьяго, а затем я начала путешествовать по России: Байкальская, Севастопольская, Волжская тропа. Несколько раз я прошла Ликийкую тропу в Турции.

Начав ходить на большие расстояния, я поняла, что мне необходима теоретическая база и я училась пешим походам. Здесь важно именно соединение теории и практики.

– Как готовились к походу?

– Готовясь к путешествию по Большой Уральской тропе на 2300 километров, я прошла по Уралу порядка 600 километров в тренировках. Урал имеет свою специфику, он сложнее других природных территорий. Но тренировка меня убедила, что я смогу, справлюсь.

Я очень много хожу. В обычной жизни не пользуюсь общественным транспортом или автомобилем.

Кроме того, у меня были тренировки в спортзале с тренером. Он разработал специальную программу упражнений с усилением нагрузки от месяца к месяцу. Мы преодолевали мою дистрофию мышц, порванные связки и вывихнутое колено. Готовили к походу ноги, спину, суставы и плечи. Благодаря этому я достаточно комфортно вошла в ежедневную нагрузку.

– Что было у вас в рюкзаке?

– Набор туриста (смеется). Все что нужно для выживания: спальник, палатка, дождевик, ложка, миска и ножик. Конечно, косметичка и аптечка, очень маленькие. Запасные и теплые вещи. Из средств безопасности: ракетница и петарды, свисток. Питание в дорогу я взяла специальное, сублимированное. Готовила я на газу, поэтому у меня был с собой маленький баллон и горелка. Каблуки с собой я не тащила. Они ехали от съемок к съемкам с ребятами.

– Чем больше всего запомнилось вам это путешествие?

– Тропами по дикой местности – в брод, по болоту или по бурелому. Фактически тропы там нет. Есть разметка, а чаще всего маршрут на трекере. Но я очень люблю природу, поэтому я смогла полюбить и это. Иначе просто не дошла бы. А вот самым приятным были люди, с которыми я познакомилась и до сих пор общаюсь.

Важным итогом путешествия для меня стало понимание, что люди в массе своей лучше, чем мы о них думаем. И, конечно, книги, которые появятся после этого путешествия.

Из этого путешествия родилось несколько новых проектов. Один из них - строительство часовни Николая Чудотворца в районе Серебрянского камня (Нулевой духовный километр).

– Как семья отнеслась к вашему экстремальному путешествию?

– Я полгода готовила их к тому, что пройду этот маршрут. Они не верили в мою решимость, но просто приняли для себя это. Конечно, им было тяжело. Одно дело идти, но совсем другое быть в неведении, что происходит с близким человеком день за днем.

Дети отнеслись к моему проекту с пониманием. Они всегда были самостоятельными, а со средним сыном я часто ходила в походы, и он понимал мою любовь к природе и горам.

Пока я была на маршруте мои дети стали еще взрослее и самостоятельнее. Средний сын поступил в колледж, выбрав специальность в сфере IT. Видимо моя концепция воспитания не так уж плоха.

Сейчас семья гордятся тем, что я смогла это сделать.

На фото Оксана со средним сыном.

– Кому вы можете советовать повторить ваш маршрут и для чего?

– Мне много писали разные люди, что хотят пойти в такой же поход, но есть много «но» - финансы и время прежде всего. Я пошла вопреки этим «но». Я ведь тоже обычный человек. Я просто взяла отпуск за свой счет и пошла. И прошла этот путь вопреки всему. Я считаю, что если это твой путь, то Вселенная сделает все, чтобы он состоялся.

Если у человека есть цель, он должен брать и делать, а не сидеть и мечтать, как в книге Коэльо «Алхимик». Если вы застряли на этапе мечтаний, перечитайте эту книгу.

Повторять мой маршрут, тем более в одиночку, я не советую никому. Это небезопасно. Проходите Большую Уральскую Тропу частями и получайте от этого удовольствие.

– Как это путешествие изменило вас?

– Я поняла свою миссию. Я – проводник для людей в мир путешествий. Я могу проходить маршрут и писать о нем. Для кого-то я являюсь хорошим мотиватором, чтобы встать, пойти и сделать. Я верю, что у меня это получается. Сегодня вся моя жизнь – это подготовка к проектам и новые путешествия.

Наверное, это мой путь, и я должна его продолжать.