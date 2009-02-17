Объемы тают по сантиметру в неделю!

Дорогие девушки! Многие изрядно недовольны своей фигурой, которая особенно портится после родов и нескольких лет, проведенных дома за воспитанием детей. В предвкушении каждого подкрадывающегося праздника хочется выглядеть "на все сто", надеть обтягивающее платье, но каждый раз приходится надевать то, что позволяет скрывать недостатки фигуры.

Знаю эти мучительные диеты, от которых появляется неизбежная депрессия, поэтому решила написать эту статью и поделиться личным опытом. Потому и захотела предложить вам эффективный комплекс упражнений, которые не занимают много времени (их я нашла в старом мамином журнале и взяла на заметку). Решила попробовать, и результат налицо!

Но для начала хотела поделиться личным опытом всяких диет. Они, конечно, эффективны, но... Когда соблюдаешь какую-либо диету, принимаешь всякие биологические добавки к пище, это всего лишь приводит к стрессу организма, после чего вес начинает стремительно расти вверх... и мы опять сталкиваемся со знакомой проблемой.

Занимась по схеме, приведенной ниже, я уже за две недели потеряла в объеме бедер и талии по 2,5 см... хотя вес практически оставался прежним. А уже спустя месяц 2 кг расстаяли, и вес продолжает стремительно снижаться!

Для начала, чтобы избавиться от лишних килограммов, нужно взять на заметку несколько правил:

1) Огромное желание и упорство. Все реально, главное очень захотеть и не жалеть себя.

2) Страйтесь кушать немного поменьше пищи. Не нужно исключать из рациона каллорийную или жирную пищу, ешьте то, что вам нравится, но объемы еды надо сократить. Когда вы будете тратить энергии больше, чем потреблять, тогда будете худеть. А объемы принимаемой пищи сократить до минимума очень просто... нужно каждый кусочек очень тщательно пережевывать, в однородную массу. Когда ешь медленнее, желудок быстрее насыщается. Последний прием пищи должен быть не менее, чем за 4 часа до сна.

3) Постепенность. Не надо начинать с больших нагрузок, вашему организму это вряд ли понравится. Да и наутро будут очень болеть мышцы, так что повторять упражнения с теми же амбициями вряд ли захочется. Увеличивайте нагрузку с каждым последующим занятием. Уже на втором занятии повторите комплекс упражнений 2 раза, а на третьем 3. Затем вы с легкостью будете их повторять по 50-60 раз. Не забывайте делать небольшие перерывы между повторениями... секунд 30 достаточно.

4) Старайтесь дышать спокойно. Вдох делайте через нос в момент расслабления мышц, а выдох через рот, сложа губы в трубочку в момент напряжения мышц.

5) Обязательно пейте воду во время занятий. Вода является источником энергии.

6) Занимайтесь под музыку. Так вы не будете сосредотачиваться на усталости, да и настроение поднимает.

Собственно, комплекс

Итак, первое упражнение называется "стул".

Очень хорошо укрепляет мышцы бедер и ягодиц. Встаньте около стены, ноги на ширине плеч, руки вытяните перед собой параллельно полу, и выполняйте приседания. Приседайте, пока бедра не окажутся параллельно полу, задержитесь в этом положении 1-2 секунды и возвращайтесь в исходное положение. Главное, чтобы спина всегда скользила по стене, не отрываясь от нее. Выполните данное упражнение 15 раз.

Во втором упражнении вам понадобится стул.

Встаньте, придерживаясь правой рукой о спинку стула, левая рука на поясе. Правая нога немного согнута в колене, она будет опорной. Поднимайте левую ногу в сторону, задерживайте также на 1-2 секунды, затем возвращайтесь в исходное положение. При подъеме старайтесь разворачивать пятку в потолок, иначе вся нагрузка уйдет на переднюю поверхность бедра. Повторите 20 раз. И сделайте то же другой ногой. В этом упражнении хорошо укрепляются боковые мышцы бедра.

В следущем упражении укрепляем мышцы ягодиц и нижнего пресса.

Ложитесь на спину, руки вдоль туловища, ноги согнуты в коленях, стопы параллельно друг другу. Поднимайте таз вверх, пока туловище и бедра не окажутся на одной прямой. Не забывайте задерживаться на 1-2 секунды. Повторяйте 15 раз.

Четвертое упражнение-отжимание.

Хорошо укрепляются мышцы груди и плеч. Встаньте на колени, сделайте упор на руки, расстояние между ними должно быть намного шире плеч. Сгибая локти, опускайтесь вниз. Следите за тем, чтобы голова, туловище, бедра и таз были на одной прямой. Не забывайте задержаться на 1-2 секунды в нижнем положении. Повторяйте 10-15 раз.

Пятое упражнение сделает ваш живот красивым и плоским.

Сядьте, опираясь на руки, подтяните к себе колени. А теперь, одновременно сгибая локти, опускайте туловище как можно ниже и выпрямляйте ноги, но не ложитесь. Вернитесь в исходное положение на выдохе. Проделайте данное упражнение 30 раз.

Шестое упражнение-ласточка, укрепляет мышцы спины и ягодиц.

Лягте на живот, руки и ноги на ширине плеч. Поднимите одновременно руки и ноги, задержите их в таком положении 20-30 секунд, вернитесь в исходное положение. Сделате это упражнение 3 раза.

Упражнения семь-девять - для ног.

Следующие упражнения растягивают мышцы ног, что поможет приобрести пластику, легкую походку и избавиться от целлюлита. Лягте на спину, возьмите себя за большие пальцы ног и попытайтесь выпрямить ноги. Главное - вам не должно быть больно, натяжение мышц должно быть приятным. Дышите спокойно, каждый выдох делайте мысленно в зону натяжения. Лежите так секунд 30, отдохните. Проделайте так 3 раза.

Еще одно упражнение на растяжение ног, спины. Встаньте, ноги на ширине плеч, ладони поставьте на пол на том расстоянии от ног, чтобы было приятное натяжение в ногах. Покачайтесь вперед, назад немного.

И напоследок проделайте наклоны то вправо, то влево. Наклоняйтесь как можно ниже, руки по швам. Это упражнение растягивает боковые мышцы живота, спины, и делает очертания вашей талии

Выполняя эти упражнения 3 раза в неделю по 15-20 минут, через две недели я увидела уже реальные результаты. Главное желание и упорство!!! Женщина должна быть идеальна во всем!!!

P.S. Если ваш живот портит отражение в зеркале, очень эффективно крутить обруч всего по 5-10 минут... и ваша талия станет идеальной!!! Эффективны и легкие пластиковые и тяжелые металлические. Легкие труднее удержать, тем самым вы лучше начачиваете пресс, а вот тяжелые лучше разбивают целлюлит в районе живота. Так что это уже выбирать вам!