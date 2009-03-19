Готовимся к лету вместе!

Досье: Анна Плотникова, директор фитнес-клуба «MAXIMUM» и мама троих дочерей семи, шести и двух лет. После рождения средней дочери занятия фитнесом, благодаря которым удалось вернуть себе прежние формы, переросли из хобби в мечту об открытии собственного клуба. «MAXIMUM» возник из небольшой фитнес-студии, которой Анна руководила полтора года. Сейчас это клуб с демократичной ценовой политикой, включает в себя два зала групповых программ и тренажерный зал: малый групповой и тренажерный залы начнут функционировать в ближайшее время, а в большом групповом зале уже идут занятия.

U-mama: Анна, в чем особенности Вашего фитнес-клуба?

А.П.: Прежде всего, это нацеленность на результат. Каждый человек, пришедший в клуб, независимо от возраста и уровня физической подготовки, может подобрать себе программу, максимально соответствующую его желаниям и возможностям. Ведь цели занятий у всех разные: для кого-то это похудание, для кого-то – реабилитация, кто-то хочет поработать над проблемными зонами, кто-то – получить пользу для здоровья или просто позаниматься в удовольствие. Абонементы клуба дают возможность посещать любые программы. График посещений вы можете составить самостоятельно или с помощью наших инструкторов, которые помогут вам выбрать занятия, необходимые для реализации ваших целей. Кроме того, мы внимательно следим за качеством нашей работы: каждый клиент, пришедший в клуб, заполняет специальную анкету, благодаря которой мы отслеживаем наличие у него противопоказаний к тому или иному виду фитнеса, а инструктор на тренировке следит за правильной техникой выполнения упражнений. Также мы стараемся создать для вас комфортную эмоциональную обстановку, все наши сотрудники открыты для общения с вами, постоянно проводятся различные праздники и фитнес-мероприятия, в которых участвуют и клиенты, и инструкторы клуба. При этом мы стараемся придерживаться демократичного ценового подхода: самое дорогое занятие (разовая оплата в вечернее время) обойдется клиенту в 250 рублей.

U-mama: Какие программы можно посещать уже сейчас?

А.П.: Вообще то, что действует сейчас, - это лишь третья часть того, что планируется в ближайшие месяцы. Пока работает один групповой зал. В нем идут занятия аэробикой, силовые тренировки, специальные программы для похудания, различные виды пилатеса, йога, занятия для детей и беременных женщин.

U-mama: А потанцевать для души у вас можно?

А.П.: Конечно! Наши танцевальные программы – это стрип-пластика, восточные танцы, боди-балет, R’n’B, латиноамериканские танцы. Танцевальные занятия хороши тем, что, кроме положительного эмоционального настроя, они дают неплохую физическую нагрузку. Похудеть с помощью танцев можно легко и непринужденно! Все занятия адаптированы под обычную женщину, их главная цель – научить ее двигаться, помочь обрести грацию и пластику. Вы сможете танцевать и на дискотеке, и в компании; очень приятно танцевать перед своим молодым человеком. И походка, и осанка – все становится другим; женщина раскрепощается, учится видеть, что она красива и может красиво двигаться. Остается только выбрать танцевальное направление по душе!

U-mama: Есть ли у вас специальные детские программы?

А.П.: Пока действуют программы для возраста от 8 лет: R’n’B dance, фитнес и дефиле для девочек. Все программы адаптированы под растущий организм, поскольку до 16 лет специалисты не рекомендуют детям заниматься фитнесом вместе с взрослыми. Кроме фитнеса, на занятиях девочки учатся дефилировать, как модели: хотя это и не профессиональное дефиле, но им это очень интересно.

U-mama: А для совсем маленьких клиентов?

А.П.: Пока идет набор в группу детской йоги и на хореографию. Когда откроется малый зал - станет возможным и вариант одновременных занятий мамы и ребенка: мама – в большом зале, ребенок – в маленьком.

U-mama: Что еще в планах у клуба?

А.П.: Через два месяца мы откроем тренажерный зал, обязательно будет солярий. Возможно, сделаем и сауну.

U-mama: На форуме спрашивают, практикуете ли вы индивидуальные занятия с тренером?

А.П.: После открытия тренажерного зала – обязательно. Что касается тренеров из группового зала, сначала имеет смысл все же посетить какие-то групповые программы, чтобы определиться с выбором, а уже потом в свободные часы в расписании прийти позаниматься индивидуально.

U-mama: Сколько раз в неделю оптимально заниматься в аэробном зале на групповых занятиях?

А.П.: Самое оптимальное количество занятий – 3-4 раза в неделю, но тренировки желательно комбинировать, так как они должны быть разнонаправленные, например: 2 раза в неделю – силовые занятия, и 1-2 раза – йога; или 2 раза в неделю степ, и 2 раза - пилатес. При таком режиме можно получить максимальный эффект от занятий.

U-mama: Следующий вопрос с форума – как производится подбор тренеров?

А.П.: Большинство наших тренеров с высшим физкультурным образованием, но для работы инструктором этого не достаточно. Обязательна сертификация фитнес-индустрии (это специализированные семинары у московских и иногда у местных мастеров). Без этой базы я на работу человека не принимаю. И, конечно, стараюсь брать тренеров с опытом хотя бы год.

U-mama: Есть ли парковка перед клубом?

А.П.: Небольшая парковка есть. Кроме того, всегда можно припарковаться у Мегамарта.

U-mama: «Я хотела бы прибавить в весе. Можно ли прибавить с помощью занятий в спортзале несколько сантиметров на руки и ноги?» - спрашивает форумчанка.

А.П.: Все зависит от вашего организма – если вы абсолютно не склонны к набору мышечной массы – то вам подойдут только занятия в тренажерном зале. Если же склонность есть - то силовые тренировки в групповом зале и специальный режим питания (белок, протеиновые добавки и т.д.), будут эффективны.

U-mama: «После беременности и кормления грудь потеряла форму и объем. Можно ли увеличить ее до прежних размеров? Каким видом фитнеса лучше заняться? Можно ли порекомендовать конкретные упражнения, чтобы подтянуть, укрепить грудь?»

А.П.: Увеличить саму молочную железу нельзя. Можно укрепить грудную мышцу, тогда грудь зрительно поднимется, хотя и не приобретет объема. Я бы порекомендовала занятия в тренажерном зале с усиленным вниманием грудной мышце, плюс коррекции у косметолога. Самое лучшее упражнение, которое можно делать дома, – это отжиматься от пола.

U-mama: «Какие виды фитнеса способствуют уменьшению объемов рук, спины и живота?»

А.П.: Если это жировые отложения – не важно, в какой части тела они находятся – то необходимы кардиотренировки: степ-аэробика, кик-аэробика, базовая аэробика, бег. Такая нагрузка обязательна, поскольку жир сжигается равномерно. Эффект, когда кажется, что жир сжегся в определенном месте, - это эффект подтягивания и уплотнения мышцы под жиром. В этом случае объем немного уходит, но для достижения выраженного и более стойкого результата, повторю, нужна кардионагрузка. А затем уже можно подключать силовую нагрузку на проблемные зоны. Если же нужно сократить объем мышечной массы, а не жировых отложений, то будут эффективны пилатес, йога и стретчинг.

U-mama: «Есть ли рекомендации по занятию фитнесом для кормящих женщин? Есть ли конкретные упражнения на живот, без диет, которые можно делать дома?»

А.П.: Как правило, кормящей женщине можно начинать заниматься после того, как ребенку исполнится три месяца. Это должны быть щадящие программы – такие как, например, йога и пилатес. После того, как ребенку исполнилось 6 месяцев, можно постепенно добавлять силовую нагрузку, если этого не запрещают врачи. При этом нельзя посещать слишком интенсивные программы. Что касается занятий дома, здесь такой момент. Для того, чтобы от занятий был эффект, вы должны соблюдать правильную технику выполнения упражнений. Также тренировки должны быть регулярными и длиться не менее 40 минут. Очень эффективны для мышц пресса, особенно для кормящих женщин, упражнения из пилатеса и йоги.

U-mama: «Слышала, что степ вреден для ног и спины. Так ли это?»

А.П.: Степ вреден, если есть варикозное расширение вен, и это абсолютное противопоказание к занятиям этим видом аэробики. Для спины степ не вреден, если правильно соблюдается техника. Если инструктор следит за техникой выполнения шагов и правильным положением корпуса в пространстве, тогда никакого вредного эффекта для спины быть не может.

U-mama: «Чем эффективнее заниматься, чтобы сбросить вес?»

А.П.: Самой эффективной в фитнесе в этом смысле считается интервальная тренировка – это специальная программа для похудения. Второй вариант – кардионагрузки.

U-mama: «Хочется привести тело в тонус и избавиться от целлюлита. Стою перед выбором: групповые занятия или тренажерный зал?»

А.П.: Для начала вам подойдут силовые тренировки в групповом зале, они помогут привести тело в тонус. Чтобы решить проблему целлюлита, нужно сочетать их с занятиями стретчингом или калланетиком. Со временем можно добавлять и тренажерный зал.

U-mama: «При росте 165 см вешу 120 кг, пять лет принимала гормональные таблетки. Сейчас таблетки не принимаю, хочу заняться собой. Посоветуйте, с чего начать?»

А.П.: Мы давно задумывались о создании группы для людей с нестандартным весом, поскольку обычные группы для них не адаптированы. Сейчас идет набор в такую группу, можно позвонить и записаться. Кроме того, в данной ситуации я бы рекомендовала проконсультироваться с диетологом и эндокринологом.

U-mama: «Есть ли в вашем клубе фитнес-программы для мужчин? Как заинтересовать «домашнего» мужчину походом в фитнес-клуб?»

А.П.: В групповом зале мужчина может ходить практически на любые программы, но больший интерес обычно мужчины проявляют к тренажерному залу, он будет открыт у нас в ближайший месяц. Можно также заниматься и танцами, особенно в паре со своей половинкой.

U-mama: «Когда ребенку исполнился месяц, у меня был послеродовый остеохондроз, сейчас до сих пор иногда беспокоит боль в пояснице. Ребенку 4,5 месяца. Подскажите, когда в моем случае можно начать заниматься?»

А.П.: Заниматься в таком случае лучше после консультации с врачом.

U-mama: На форуме интересуются описанием раздевалок, шкафчиков, количеством душей, выдаваемых полотенец, стоимостью клубных карт.

А.П.: Здесь имеют в виду клубную систему, которой у нас не будет. Мы – клуб для среднего класса с демократичной системой оплаты.

U-mama: Вот про систему оплаты и скидок давайте расскажем подробней.

А.П.: Можно платить разово за одно занятие, в этом случае до 17:00 оно будет стоить 200 рублей, после 17:00 – 250 рублей. По абонементам все дешевле: например, абонемент на 8 занятий в вечернее время обойдется в 1760 рублей. Абонементы можно покупать на 8, 12, 16 занятий, есть безлимитные абонементы на месяц. При этом если вы купили абонемент на любое количество занятий, вы можете посещать абсолютно любые программы по вашему желанию. Срок действия абонемента – 45 дней. Но если человек не пропускает занятий и вырабатывает свой абонемент за 30 дней, на следующий абонемент мы даем 10-процентную скидку.

Фитнес-клуб «MAXIMUM»

Адрес: ул.Айвазовского 53, здание ТЦ Мегамарт, вход с ул. Айвазовского.