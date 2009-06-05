Фитнес на рабочем месте: 7 упражнений для девочек

Не хватает времени и денег ходить в спортзал? Ничего страшного: заниматься физкультурой можно, не вставая с рабочего места.

Талия

Для этого упражнения ваше кресло должно свободно проворачиваться вокруг своей оси. Сядьте прямо перед столом, возьмитесь руками за передний край столешницы, согнутые ноги сожмите вместе и чуть приподнимите над полом. Теперь поворачивайте нижнюю часть корпуса (вместе с креслом, соответственно) влево, затем вправо. При этом ваши плечи и голова должны оставаться неподвижными. Повторите 30 раз. Это упражнение тренирует мышцы поясницы, а заодно поможет вам размяться.

Руки

Женщинам чересчур рельефные мускулы на руках ни к чему, но вот подтянуть трицепс (задняя сторона предплечья) не помешает - иначе с возрастом он приобретёт дряблый и, в общем, довольно неприглядный вид.

Сядьте на своё рабочее место, чуть отодвиньтесь от стола назад, обопритесь руками о подлокотники и приподнимите таз. Теперь сгибайте руки в локтях и отжимайтесь от кресла. Сделайте 3 подхода по 10 раз.

Живот

Чтобы сделать животик красивым, женщинам надо работать не над верхними, а над нижними мышцами пресса. Вот одно из таких упражнений: Сядьте в кресло, для устойчивости упритесь руками в сиденье. Согните колени под прямым углом к полу и подтягивайте ноги вверх, к животу. Повторяйте по 20 раз несколько раз за день.

Бёдра

Сидя на стуле, упритесь ладонями в сиденье. Ладони должны встать вплотную к вашим ногам, примерно посередине бедра. Теперь разводите колени, максимально напрягая ноги - ваши руки должны, соответственно, играть роль сопротивления. Задержите разведённые колени на 5-7 минут, сведите ноги обратно. Повторите 20 раз.

Это было упражнение для внешней стороны бедра. Теперь для внутренней: поставьте руки, сжатые в кулаки, между колен, опять же на уровне середины бедра. Чуть разведите руки в стороны, чтобы они не соприкасались, и пытайтесь свести колени. Повторите 20 раз.

Чтобы размять переднюю сторону бедра, поочерёдно выпрямляйте левую и правую ногу так, чтобы ноги оказались параллельно полу. Если разгибать ноги вместе, вы будете качать ещё и пресс.

Икры

Красивые стройные икры - отличный подарок себе любимой к весне и лету, ведь сапоги и джинсы придётся сменить на босоножки и юбочки. Приподнимите правую ногу, отогните носок на себя, затем сильно оттяните от себя - и повторите по 10 раз. Затем сделайте круговые движения вправо и влево - по 10 раз - и повторите то же левой ногой.