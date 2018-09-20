Мифы и реальность: чего стесняются в фитнес-клубе?

Сидячий образ жизни, вредные привычки, пренебрежение здоровым питанием — все это приводит к лишнему весу. Панацея — интенсивные физические нагрузки, причем регулярные, со сбалансированным правильным питанием. Для прекрасного пола это особенный стресс, в голове сразу возникает предательская мысль: «стесняюсь идти в тренажерный зал». Ожидания и реальность могут не соответствовать друг другу. Решить проблему женщина может путем поиска мотивации настолько сильной, чтобы отправиться на занятия по фитнесу незамедлительно.

Миф первый — «я слишком толстая (худая, немолодая)»

Видимое: распространенная причина, облаченная в слова «стесняюсь ходить на тренировки». Если женщина испытывает дискомфорт в силу особенностей своей внешности, она большую часть времени будет пристально следить за присутствующими. Ей будет казаться, что они оценивают ее фигуру, смеются, вот-вот начнут выказывать свое пренебрежение.

Реальность: на самом деле люди думают о нас гораздо меньше, будучи занятыми своим внутренним миром и оценкой окружающей атмосферы в тренажерном зале. Каждый из присутствующих в спортзале когда-то переступил его порог, имея кучу комплексов и недостатков, рельефные изгибы мышц также появились у них не сразу (независимо, женщина это или мужчина).

Миф второй — «у меня обязательно будут травмы»

Если тренажерный зал посещает парень, он быстро осваивается среди «железа», совершенствуя свою технику ежеминутно. У женщин дело обстоит иначе.

Видимое: кардиотренажеры (орбитреки, беговые дорожки) достаточно безопасны, а оборудование для силовых тренировок (включая штанги) опасны для женщин, обязательно сломаются в самый неожиданный момент и покалечат.

Реальность: профессиональное оборудование отличается прочностью и надежностью, оно предназначено для технически правильного использования. Если не допускать ошибок и слушать тренера — риск получить травму минимальный.

Миф третий — «чужой среди своих»

Если женщина решила посетить спортзал, но вынуждена делать это без поддержки близкого человека — стрессовая ситуация обеспечена. Я стесняюсь идти в тренажерный зал одна — распространенное убеждение, но больше всего оно похоже на отговорку, мантру для самой себя, дающей отсрочку перед физической нагрузкой.

Видимое: в тренажерке есть свой сплоченный коллектив, который не пускает чужаков, унижая их, насмехаясь, поддразнивая; но если пойти с подругой (парнем/сестрой), можно почувствовать дополнительный душевный комфорт.

Реальность: посещение зала в одиночку или с поддержкой не имеет существенных различий. Среди спортсменов можно легко найти единомышленников, которые помогут советом, поддержат в трудную минуту и поделятся секретами формирования идеального тела.

Миф четвертый — «штанга превратит меня в мужчину»

Видимое: если использовать «железо», мышцы станут рельефными, огромными, фигура женщины приобретет мужские очертания — как с таким сомнительным результатом занятий можно показаться своим знакомым.

Реальность: подход к тренировкам должен быть индивидуальным и умеренным, под руководством опытного инструктора. Если делать все правильно, мышцы приобретут тонус и привлекательную форму, но она будет изящной.

Более того, для интенсивного наращивания мышц спортсмены принимают различные биодобавки, протеин и гормональные препараты. В обычных условиях, если не нужно получить медаль в соревнованиях по бодибилдингу, женщине не грозят подобные заботы. Остановиться можно в любой момент.

Миф пятый — «опыт решает все»

Видимое: тренажерный зал доступен только продвинутым спортсменам, которые интуитивно понимают, как заниматься с первого взгляда на оборудование.

Реальность: неверное мнение, женщине достаточно сделать первый шаг — записаться на занятия (если оплачены деньги, игнорировать тренировки не получиться). Подтянутое тело — результат длительной работы над собой, с обязательным соблюдением правил и рекомендаций инструктора.

Ни в коем случае нельзя стесняться переспрашивать или уточнять, если информация непонятна или забыта. Максимальное время, чтобы освоиться в спортивной среде — месяц.

Материал предоставлен сайтом фестиваля "Ярмарка движения": ярмаркадвижения.рф

