Колясочный фитнес! Упражнения с коляской для молодых мам

Вам теперь не нужно переживать за свою фигуру, изыскивать время на фитнес-клуб. Почему? Потому что с некоторых пор под рукой самый замечательный тренажер. Не понимаете, о чем речь? О коляске! Преимущественно о трансформере нового поколения, поскольку она тяжелее летних собратьев, а следовательно, упражнения с ней будут эффективнее.

В занятиях с детским «внедорожником» есть, как минимум, два преимущества. Во-первых, ваш совсем еще крохотный ребенок видит, что вы рядом, значит, будет вести себя спокойнее. А во-вторых, вы сможете «делать» свою фигуру и дома и на улице, не выбирая для этого секунды и минуты, а посвящая себе целые часы. Один момент: коляска без ребенка, без этого ценного груза, да простят нам такие выражения любящие матери, малоэффективна. Оно и понятно, когда подбирались упражнения, основной целью автора этих строк было... укачать младенца. Идея о том, что таким образом можно накачать еще и все группы мышц, пришла позже.

Итак, допустим, вам нравится идея гимнастики во время прогулки с коляской. Не считая ежедневных пеших прогулок, можно сделать следующее:

Сидим на лавочке

Сидя можно выполнить несколько простых упражнений для ног. Во время ходьбы с коляской они тоже отлично тренируются, но уж если мы решили отдохнуть, то сделаем это с пользой.

1. В положении сидя ставим ноги на ось передних колес коляски и только силой ног (или одной ноги) плавно отталкиваем ее, а затем притягиваем к себе. Упражнение легко делать на скамейке в парке, читая книгу. Если ноги при приближении коляски раздвигать широко в стороны, а руки положить на ручку, то будут работать не только икры и верхние мышцы ног, но и внутренняя сторона бедер.

2. То же положение. Поставим ноги на колясочную ось. Нередко между колесами есть приступочка или тормоз. Вот на нее-то и опираем носки, а пятки опускаем до земли и поднимаем.

3. Опираясь носками на ту же ось, пятками рисуем круги сначала в одну, затем в другую сторону.

4. Если вам удалось найти лавочку со спинкой, немного откиньтесь на нее и сделайте упражнение для пресса. Коляску поставьте немного сбоку, подвинув максимально близко к лавочке, чтобы опираться не на ручку, а на длинный борт коляски.

Поднимайте ноги поочередно согнутые в коленях, затем прямые. Старайтесь почти не опираться на борт коляски.

Встаем около коляски

1. Упражнение «выпад», освоенное еще на уроках школьной физкультуры, делать с коляской легче. Для этого, широко расставив ноги, подходим к боковой стенке «транспортного средства». Встаем к нему лицом. Можно при этом наклониться к малышу - он будет рад. Беремся обеими руками за два конца нашего «тренажера» и поочередно приседаем то на одну, то на другую ногу. Как вариант, можно просто встать лицом к малышу и, держась за ручку, делать то же самое, меняя ноги.

2. Общеизвестная «ласточка», похожая на разминку балерины, поможет натренировать ноги и ягодицы. Нагрузка со спины снимается за счет прогибания тела вперед. Итак, руками держимся за основание ручки коляски. Когда ногу поднимаем вверх, трансформер двигаем вперед. Опускаем ногу и одновременно подтягиваем к себе коляску.

Внимание! Не опирайтесь на ручку!!! Коляска в этом случае может легко опрокинуться. Просто держитесь, чтобы коляску можно было катать.

Более легкий вариант: обопритесь двумя руками о бортики коляски, стоя лицом к малышу, вплотную к ручке. Поднимайте левую ногу невысоко, примерно на 20-30 см от земли, напрягая ягодицы. Вы почувствуете тепло в мышцах задней поверхности бедра - значит, можно поменять ногу.

Походим

1. Гуляя с ребенком, старайтесь менять ритм. Ходьбу в быстром темпе чередуйте с медленным шагом. Также будет полезно, если вы будете чередовать ходьбу, перекатывая ногу с пятки на носок, затем с носка на пятку.

2. Часть маршрута старайтесь пройти, напрягая ягодицы. Не забудьте об удобной одежде и обуви.

3. А еще часть - держа живот подтянутым. Кстати, это упражнение возьмите себе за правило: если у вас войдет в привычку "держать живот", то выражение "расплывшаяся талия" будет не про вас!

4. Еще не устали ходить? Вспоминаем, что нам нужно потренировать руки и плечи. Встаем спиной к коляске, плечи максимально расслабляем, выпрямляем спину, сводим лопатки и заводим руки за спину. Беремся за ручку коляски, обхватив ее так, чтобы ладони были сверху. Ну, или в крайнем случае, с боков (это легче). Вы почувствуете напряжение в мышцах плечевого пояса и задней поверхности рук. Катайте коляску так несколько минут, затем проверьте - как там малыш! Сделайте это, наклонившись к коляске как можно ниже, оставляя нижнюю часть корпуса неподвижной, а спину не сгибая.

Растягиваемся

Нет-нет, речь пойдет не о шпагате! А всего лишь о простых упражнениях:

1. Наклоны вправо-влево. Удивлять прохожих мы не будем, а просто встанем боком к ручке коляски и покатаем ее туда-сюда, при этом держа ручку одной рукой и стараясь максимально прогибаться в стороны.

2. На расслабление мышц спины. Можно выполнять сидя на скамейке, можно встать лицом к коляске. Держимся за ручку коляски. Ниже пояса тело остается неподвижным. Наклоняйтесь вперед, стараясь максимально откатить от себя коляску. Голову можно опустить между плечами. Возвращаемся в исходное положение. Повторяем это приятное упражнение столько раз, сколько вам будет удобно.

3. В супермаркете, выкладывая покупки в корзину коляски, берите по одному-два предмета и нагибайтесь, стараясь держать колени выпрямленными. Впрочем, приседание тоже неплохое упражнение, поэтому выбирайте тот вариант, что вам по вкусу, а еще лучше применяйте их поочередно.

Безусловно, что это далеко не весь перечень упражнений, которые можно выполнять, укачивая ребенка в коляске. С каждой зарядкой придумываешь что-то новое. Так будьте красивыми и творческими людьми! Придумали что-то? Обязательно делитесь находками с другими спортивными мамами.

p.s.: Редактор, увлекшись этой замечательной идеей - колясочным фитнесом, возомнила, что она - молодая мама, а офисный стул - коляска, и начала проделывать все эти занимательные упражнения. За этим делом ее и застукал папарацци. Мало того, он застукал ее дважды - наутро она вновь занималась колясочным фитнесом в офисе! Поэтому редакция просит с понимаем отнестись к иллюстрациям данной статьи .