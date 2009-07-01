Гимнастика после родов

После родов молодым мамам хочется как можно быстрее вернуть былые формы, справиться с теми проблемами, которые возникли во время беременности. Гимнастика в ранний послеродовый период хорошо помогает процессу восстановления. Важно только соблюдать темпы увеличения нагрузки и разнообразить упражнения. Одинаковые упражнения и нудные, утомительные тренировки, напротив, могут вызвать реакцию, противоположную ожидаемой.

Все упражнения, которые перечисле­ны в данном комплексе, можно начи­нать выполнять в первый же день после родов, если позволяет ваше самочувствие и доктор, наблюдающий за состоянием вашего здоровья, не запрещает вам этого. Упражнения сохраняют актуальность в течение всего послеродового периода, а не только в его ранней фазе. Их можно и желательно делать в течение 10—12 не­дель.

Лучше всего начать заниматься в пер­вый же день после родов.

Упражнения нужно выполнять регу­лярно, несколько раз в день. Большин­ство из них выполняется лежа на плоской поверхности — это может быть кровать с обычным, не очень мягким матрасом, для удобства вам понадобится небольшая по­душечка.

Движения необходимо выполнять плавно — ни в коем случае не резко.

Помещение, где вы занимаетесь, долж­но быть хорошо проветрено. Оптимальной считается температура 18—20°С.

Заниматься необходимо в удобной, не стесняющей движения одежде.

Не забудьте перед тренировкой посе­тить туалет.

Тренироваться лучше после кормле­ния грудью.

Во время беременности зачастую воз­никает такое осложнение, как варикозное расширение вен нижних конечностей. 1-е, 2-е упражнения помогут предотвра­тить дальнейшее прогрессирование варикоза и его осложнений — образование тромбов в венах и др.

Упражнение 1

Исходное положение: лежа на спине, обе ноги вместе согнуты в коленях, стопы на постели. Руки вдоль тела, ладони на постели.

Выпрямляем ноги, не отрывая колени друг от друга. 10 раз сильно сжимаем пальцы ног («втягиваем коготки») и опять отпускаем.

Упражнение 2

Исходное положение: то же.

Выпрямляем одну ногу. Выполняем движение стопой, потянув носок на себя в медленном темпе и с большой амплиту­дой, — 10 раз. Возвращаемся в исходное положение, повторяем упражнение дру­гой ногой.

Если у вас во время вынашивания ма­лыша возникло варикозное расширение вен или если оно было еще до беремен­ности, во время выполнения упражнений воспользуйтесь специальными эластич­ными чулками.

Упражнения с 3-го по 5-е направле­ны на тренировку брюшного типа дыха­ния и укрепление мышц живота.

Упражнение 3

Исходное положение: лежа на спине, обе ноги согнуты в коленях, стопы чуть расставлены. Руки расположены на ниж­ней части живота.

Медленно вдыхаем носом и затем так же медленно выдыхаем ртом, при этом следует произносить звуки: «хааааа», стараясь как можно сильнее втянуть жи­вот. Во время выдоха слегка «помогаем» ему руками, ведя ладони по направлению от лобковой кости к пупку. При этом нуж­но не давить ладонями, а просто поглажи­вать руками низ живота. Повторяем уп­ражнение 10 раз.

Упражнение 4

Исходное положение: лежа на боку (можно воспользоваться маленькой поду­шечкой или валиком под шею), колени слегка согнуты.

Повторяем вдохи-выдохи, как описано в упражнении 3, сочетая их с движением от лобковой кости к пупку. Выполняем упражнение 10 раз на каждом боку.

Упражнение 5

Исходное положение: лежа на животе, руки в опоре на локти. Положим под ниж­нюю часть живота маленькую плотную подушечку. Важно, чтобы давление на грудь было минимальным или вообще от­сутствовало, так как после родов оно мо­жет быть болезненным.

При выдохе (на «хаа», «пфф» или «пух») совершаем движение тазом впе­ред. На вдохе возвращаемся в исходное положение. Повторяем 10—12 раз.

Следующее упражнение направлено на укрепление мышц промежности. Од­ной из функций мускулатуры промеж­ности является поддержка внутренних органов: матки, мочевого пузыря, кишеч­ника. Во время родов сильно растягива­ются «удерживающие» мышцы уретры, входа во влагалище и прямой кишки. Сфинктеры (круговые мышцы, закрыва­ющие мочеиспускательный канал и пря­мую кишку) слабеют, могут возникнуть проблемы с контролем над мочеиспуска­нием, реже — с дефекацией. Сразу пос­ле родов из-за сдавления мочевого пузы­ря и мочеиспускательного канала во вре­мя родов часто отсутствуют позывы к мо­чеиспусканию. Данные упражнения по­могут справиться и с этой проблемой. Ес­ли во время родов был произведен разрез промежности или имеется разрыв, то эти упражнения не следует выполнять до за­живления шва (в первые 2— 3 недели после родов).

Упражнение 6

Исходное положение: лежа на кровати или сидя в кресле.

Пробуем поочередно напрягать мыш­цы влагалища и ануса, как бы «моргая». Поначалу может создаться впечатление, что поочередное сокращение невозможно, но это не так. Скоро у вас получится разде­лять напряжение мышц. Как только нау­чимся разделять «моргание», пробуем мышцами провести «волну» от ануса к лоб­ковой кости. Это упражнение также явля­ется помощником в лечении и профилакти­ке геморроя. Во время выполнения упраж­нения нужно обязательно следить за мыш­цами рта. Язык, небо, губы должны быть расслаблены. Это вам поможет расслабить промежность и сделать дыхание мягким. Упражнение следует повторять 10—15 раз.

В упражнениях с 7-го по 12-е контроль за дыханием и нагрузка на дно таза дополняют­ся тренировками мышц живота. Обратите внимание: все упражнения выполняются на выдохе и при мягком напряжении мышц таза.

Упражнение 7

Исходное положение: лежа на боку; голова, грудная клетка и таз лежат на одной линии. Колени согнуты. Нижняя рука согнута в локте, ладонь под голо­вой. Верхняя рука отведена, согнута в локте и опирается на кровать ладонью или кулаком приблизительно на уровне пупка.

На выдохе приподнимаем таз, опира­ясь на кулак (ладонь). На вдохе возвра­щаемся в исходное положение. Повторя­ем 8—10 раз на каждом боку.

Упражнение 8

Исходное положение: лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы на постели.

На выдохе, потянув носки к себе, од­новременно тянемся левой рукой к левой стопе. На вдохе возвращаемся в исходное положение. Еще раз на выдохе, потянув носки к себе, одновременно тянемся пра­вой рукой к правой стопе. Возвращаемся в исходное положение. Руки как бы скользят по поверхности, приподнимать грудь или отрывать пятки от поверхности не нужно. Повторяем 5—6 раз в каждую сторону.

Упражнение 9

Исходное положение: стоя на чет­вереньках (коленно-кистевая поза), плечи, таз находятся на одной линии. Колени расставлены на небольшое расстояние.

На выдохе втягиваем живот, однов­ременно приподнимая левое колено и правую ладонь. На вдохе возвращаемся в исходное положение. Затем меняем «диагональ» — приподнимаем уже правое колено и левую ладонь. Повто­ряем 10—12 раз.

Упражнение 10

Исходное положение: стоя на четве­реньках; подъемы стоп лежат на полу. На выдохе выпрямляем колени, расп­ределяя вес тела на ладони и подъем сто­пы. Стараемся не прогибаться в поясни­це. Спина и ноги должны составлять пря­мую линию. На вдохе возвращаемся в ис­ходное положение. Повторяем 8—10 раз.

Упражнение 11

Исходное положение: лежа на боку, колени согнуты. Верхняя рука лежит вдоль тела, нижняя согнута в плечевом суставе под углом 90 градусов (ладонь вниз), обеспечивая упор на плоскости.

На выдохе втягиваем живот и припод­нимаем таз от кровати. На вдохе возвращаемся в исходное положение. Повторя­ем 8—10 раз на каждой стороне.

Упражнение 12

(направлено на ук­репление мышц живота и спины)

Исходное положение: стоя лицом к стене, ноги расставлены и слегка согнуты в коленях. Руки упираются в стену ладо­нями, предплечья также прижаты к стене (локти направлены вниз).

Напрягаем пресс, как будто сводя пра­вый локоть с левым коленом, затем — левый локоть с правым коленом, при этом не отрывая ни ладони от стены, ни стопы от пола. Никаких фактических движений совершать не нужно — работают только мышцы живота и мышцы спины. На вдо­хе расслабляем мышцы.

После родов при физических нагруз­ках необходимо соблюдать следующие ре­комендации.

* Поднимаясь из положения лежа, сначала переворачивайтесь на бок и толь­ко потом вставайте.

* Лучше большую часть времени ле­жать на животе, тем самым способствуя сокращению матки и обеспечивая наилуч­ший отток послеродовых выделений.

Раннее вставание в первые сутки, через несколько часов после родов, и ходьба поддерживают восстановительные процессы.

