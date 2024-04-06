50 способов получить больше энергии

Если вы постоянно чувствуете усталость, нужно где-то взять энергию! Есть эффективные способы, о них ниже. Нет необходимости следовать всем советам одновременно, это может быть и скучно, и утомительно. Попробуйте и выберите наиболее подходящие в вашем случае. Выполнение даже некоторых из рекомендаций может изменить ситуацию в лучшую сторону.

Улучшаем качество сна

К сожалению, нехватка сна сегодня - одна из самых главных причин накопления усталости. Нет возможности высыпаться каждый день? Сделайте сон максимально качественным!

1. Выделяйте время на вечернюю прогулку и ванну с солью и травяными отварами. Нет времени на ванну - сделайте ритуалом ежедневную теплую ванну для ног с легким самомассажем. В это время выпейте успокаивающий травяной чай.

2. Если вы жаворонок, перенесите активные занятия спортом на утро. Вечером исследователи рекомендуют заканчивать занятия спортом за 3 часа до сна, и это должна быть всего лишь умеренная нагрузка.

3. Не употребляйте алкоголь, чтобы уснуть. Он мешает организму входить в фазу глубокого сна, поэтому мы получаем разный уровень отдыха - без алкоголя он более полноценный.

4. Избавьтесь от заложенности носа. Не сосудосуживающим! Найдите причину и решите её. Затрудненное дыхание ночью - крах всех остальных усилий.

5. Спите с открытой форточкой, повесьте самые плотные шторы, приобретите, наконец, ортопедический матрас.

6. Ежевечерний просмотр сериалов, чтобы расслабиться - не отдых. Мозг напитывается ненужной информацией, образами, которые нужно переработать, сон ставится беспокойным. Избавьтесь от этой привычки, гуляйте, читайте, делайте растяжку, принимайте ванну - что вам по вкусу, только не 3 часа просмотра.

7. Сдвиньте время отхода ко сну хотя бы на 23.00, в идеале - на 22.00. До полуночи - самый полноценный сон, и за два часа вы можете отдохнуть лучше, чем за всю ночь.

8. Здоровый сон. Если вы засыпаете сразу, как только коснулись головой подушки, значит, вы хронически не высыпаетесь. Нормальный процесс засыпания происходит в течение 15-30 минут.

Подумайте, какие ежедневные вечерние дела можно перенести на утро, и ложитесь пораньше. Лучше лечь раньше, чем встать позже и нервничать всё утро.

9. Понаблюдайте, во сколько вам легче просыпаться. Современные гаджеты помогут вам отслеживать фазу сна, проснувшись в которую, вы будете ощущать больше бодрости. Вставайте и ложитесь каждый день в одно и то же время, включая выходные.

Приятное утро

Ритуалы... ритуалы. Сегодня о них говорят с большим уважением - ведь сформированная привычка даёт вам ощущение опоры и надежности, а приятные ритуалы - ещё и радость ожидания.

10. Улыбнитесь! Настрой важен, вы же знаете. Нет повода и хочется насупиться - изобразите улыбку! Это странно, но работает - имульс от мышц, участвующих в улыбке, идёт в мозг, и тот начинает выработку «гормона счастья» - эндорфина, улучшая настроение.

11. Не вставая, выпейте стакан воды отдельными глотками. Утром человек чаще всего обезвожен, а это усиливает стресс. Вода же поможет проснуться не только мозгу, но и внутренним органам.

12. Начните утро с поглаживания. Да-да, прямо в постели прогладьте с легким усилием своё тело, начиная с кончиков пальцев рук и ног. Уже веселее? Теперь прохлопываем, сделав ладошку горкой. Разгоняем лимфу!

13. Что, зарядка? Это не про вас? Предлагаем альтернативу! Сначала, конечно, потягушки. Так приятно почувствовать всё тело, поприветствовать его. Вот оно - живое, теплое, ваше. А сейчас - включайте пару-тройку ваших любимых песен и танцуйте!

14. Любите ощущение разогретого и свободного тела - йога, динамическая зарядка, пробежка. Всё, что угодно для ощущения лёгкости. Не можете начать? Говорят, за 21 день можно приобрести любую полезную привычку.

В здоровом теле...

15. Бросайте курить. Не нужно объяснять, почему.

16. Сбросьте пару лишних килограммов. Кроме легкости физической вы ощутите еще и легкость эмоциональную.

17. Занимайтесь сексом. В это время в вашем организме вырабатывается эндорфин, который не только улучшает наше настроение, но и дает больше энергии.

18. Если вы чувствуете хроническую усталость, пройдите тест на работу щитовидной железы, возможно, усталость связана с недостаточной выработкой одного из гормонов. Своевременное обращение к врачу поможет вам решить проблему.

19. Следите за давлением. Высокое или низкое кровяное давление – не только опасность для здоровья, но еще и причина плохого самочувствия и слабости.

Что мы носим?

20. Одевайтесь модно. Красивый внешний вид даёт нам энергетический толчок, ощущение себя нового и стильного может сделать из вас настоящего энерджайзера. Никогда не ощущали такого – самое время попробовать!

21. Носите более яркие вещи. Цвет – сильный терапевт! Какой ваш любимый? Он и будет дополнительным источником вашей энергии.

Откуда взять энергию на работе

22. Разберитесь со своими внутренними часами. Если время активности вашего организма приходится на середину утра и начало вечера, а в середине дня хочется немного вздремнуть, учитывайте это при выполнении важных заданий.

И, конечно, если вы жаворонок, не игнорируйте сигналы своего организма вечером, чтобы вовремя пойти спать.

23. Приведите в порядок свое домашнее или рабочее пространство.

24. Каждый час устраивайте паузу на 5 минут, двигайтесь! Пару наклонов, покачивание бедрами, встряхивание ногами. Поднимитесь и опуститесь несколько раз на носки. Это упражнение стимулирует кровообращение и поступление кислорода и глюкозы к различным органам нашего тела.

25. Пересмотрите свой список дел. Те, что не доставляют вам удовольствия, но требуют много энергии, делайте в первую очередь. Те, что не имеют большой важности, потом.

Возможно, вам придется смириться, что некоторые дела так и не будут никогда выполнены, особенно, если вы взяли на себя чужие обязанности. Это нормально, мы не можем успеть все и везде.

26. Если ваша работа не требует умственной концентрации, слушайте любимую музыку, пока работаете. Есть одно «но»: эта музыка не должна быть деструктивной.

27. Устройте себе мини-отпуск. Возьмите день или два и посвятите их только себе и отдыху, желательно, конечно, провести этот день интересно, не лежа на диване перед телевизором.

Займитесь спортом

28. 10 000 шагов каждый день, слушая музыку, наслаждаясь погодой, обсуждая что-то важное с близкими. И сплошная польза для организма и повод гордиться собой.

29. Добавьте в занятия спортом больше кардио-упражнений. Они заставляют кровь двигаться по жилам, и, как следствие, устраняют вялость и сонливость.

30. Попробуйте йогу. В процессе занятий улучшаются сон и острота мышления, дыхание и упражнения помогают снять последствия стресса на наш организм.

Расслабьтесь и получайте удовольствие!

31. Немного пофлиртуйте. Внимание повышает самооценку - энергия добавляется.

32. Попробуйте ароматерапию. Цитрусовый запах заряжает нас энергией, имейте в запасе дезодоранты, мыло или гели для душа с ароматом лимона, апельсина и грейпфрута. Купите аромалампу с любимым ароматом.

33. Играйте в настолки, чтобы расслабиться. В отличие от телевизора, они не утомляют нас эмоционально, а наоборот, рождают чувство азарта и живости.

34. Чтобы вернуть энергию в тело, при этом расслабляясь, пройдите курс массажа.

35. Общайтесь с реальными людьми. Человеку нужно настоящее общение, чтобы чувствовать себя полным силой и энергией. Найдите клубы по интересам: туризм, танцы, фото, да хоть косплей!

Больше позитива!

36. Любимая песня на полной мощности! Можно станцевать или спеть под нее, другими словами, уйти в отрыв, вы не представляете, как это вас взбодрит.

37. Во всем ищите положительные моменты. Устали - есть повод лечь и просто полежать, не испытывая угрызений совести. Кто-то поступил с вами плохо? Подумайте, чему вы в этот момент можете научиться.

38. Хвалите себя за любое сделанное дело. Вам просто необходимы похвальные листы. Записывайте каждое сделанное за день дело. Любую мелочь! Вымыли чашку, полили цветы, сделали разминку, завершили проект, забрали ребёнка из сада, приготовили кашу... Вечером вы увидите, сколько вы делаете за день. А ведь это - отличный повод гордиться собой! А значит, получить порцию положительной энергии.

Мы есть то, что мы...

39. Утром съешьте кусочек горького шоколада.

40. Ешьте много ягод. В них содержатся мощные антиоксиданты, которые заряжают вас энергией.

41. Пейте много воды. Обезвоживание вызывает слабость.

42. Избегайте энергетических напитков. Вспышка гиперактивности приводит к откату после того, как действие напитка проходит. Ограничьте употребление кофе, можно регулярно пить зеленый чай.

43. Не ешьте продукты, содержащие простые сахара (конфеты, сахар, мучное, картофель).

44. Употребляйте в пищу овощи, фрукты, цельнозерновые, мясо, рыбу, в общем, те продукты, питательные вещества и глюкоза из которых усваиваются медленнее и поступают в ваш организм постепенно, не вызывая спадов активности.

45. Употребляйте в достаточном количестве продукты, богатые витаминами. Одна из важных функций некоторых витаминов (например, группы В) заключается в том, что они помогают превращать глюкозу из крови в энергию.

46. Насладитесь чашечкой чая. Исследователи считают, что употребление 4 чашек черного чая в день снижает уровень гормона стресса в организме, можете заменить черный чай на зеленый.

47. Завтракайте плотно, обедайте легче. Завтрак должен вас насыщать, а не усыплять. На обед не следует есть жареную, жирную, тяжелую пищу. На ее переваривание уйдет слишком много энергии, и вы будете чувствовать сонливость.

48. Ужин - важный приём пищи, отнеситесь к нему серьезно! Не нужно пропускать ужин - требуется только выбирать правильные продукты. Какие и сколько?

Читайте Что есть вечером, чтобы быть сытой и не толстеть?

49. Белки рулят. Соблюдайте баланс БЖУ. Белки дают нам больше энергии и её хватает намного дольше, чем жиры и некоторые углеводы.

50. Получите консультацию эндокринолога. Убедитесь, что ваш организм функционирует нормально. Есть растения, которые формируют устойчивость организма к стрессам и дают нам энергию. Возможно, врач порекомендует вам природных помощников.