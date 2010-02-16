Как спасти талию после родов?

У вас недавно появился малыш? Поздравляю! Теперь вы - молодая мама. Конечно, материнство - это огромное счастье, но есть и некоторые «мелочи», способные огорчить вас. Очень часто причиной расстройств является предательски отвисающий живот.

Весы могут показывать полное благополучие, но отражение в зеркале говорит об обратном. Все дело в том, что во время беременности мыщцы брюшного пресса расходятся в стороны, кожа сильно растягивается, внутренние органы сжимаются. А после родов мы получаем следующую картину: кожа обвисает, сжатые прежде органы тоже, а на среднее линии живота можно легко обнаружить зазор между мышцами, который может быть до 2 см. Подобный расклад может огорчить даже самых оптимистичных барышень. Но… не отчаивайтесь! Прежде всего необходимо понять: вы девять месяцев вынашивали малыша, следовательно и обратный процесс займет не пару дней. Во-вторых – не надо думать, что «этот кошмар» никогда не исчезнет, надо успокоиться и - работать.

Перед началом позвольте дать пару советов:

* получите «добро» от врача, (чтоб не было никаких проблем после родов),

* наберитесь терпения.

А само главное - радуйтесь жизни! Когда человек счастлив, мир вокруг становиться лучше!

Итак, начнем:

• утром натощак делаем массаж: круговые движения ладонью по часовой стрелке вокруг пупка 20 раз, затем в течении минуты щипковый массаж: от боков к пупку.

• самое главное - глубоко дышать во время упражнений, это усиливает кровоток, снабжает мышцы кислородом и улучшает пищеварение.

Теперь комплекс упражнений

1а. ИП: стоя, ноги широко (расстояние примерно 1 м), носки смотрят наружу.

Делаем глубокий вдох, наклоняемся к левой ноге и пытаемся достать носок правой рукой, на наклон делаем энергичный выдох, выпрямляемся - вдох, на выдохе левой рукой тянемся к правому носку. Делайте энергично, но так, чтоб не задыхаться.

Начните с 50 повторов, я делаю по 100 на каждую ногу.

1б. ИП: то же. Круговые движения тазом по 25-50 раз влево и вправо. Круги как можно больше!

2а. ИП: стоя, ноги вместе. Вдох, на выдохе наклон вниз, пытаемся достать до пола, выпрямляемся - вдох. Так делаем 50-100 раз.

2б. ИП: то же. Руки по швам, наклоны вправо-влево, по 50-100 раз на каждую сторону.

3а. ИП: лежа, поднять согнутые в коленях ноги, угол между голенью и бедром и бедром и туловищем 90 градусов, поясницу прижать к полу. Опускаем ноги вправо и влево на выдохе, 25-30 раз на каждую сторону.

3б. ИП: то же. Поочередно вытягиваем вперед ноги, вытягиваем - вдох, подтягиваем - выдох.

4. ИП: лежа на спине, согнутые в коленях ноги стоят на полу. На выдохе подтягиваем колени к груди, 20-30 раз.

5. ИП: лежа, руки за головой в замок, на выдохе приподнять корпус и прямые ноги, задержаться на 2-10 счетов, расслабиться - вдох, делать 10-20 раз.

6а. ИП: стоя. На выдохе поочередно подтягиваем колени к груди, 50-100 раз.

6б. ИП: стоя, ноги широко, руки за головой, делаем на выдохе повороты корпуса вправо-влево, головой не крутите, иначе закружится, 50-100 раз.

7. Если есть фитбол, то садимся на него и делаем круговые движения тазом вправо-влево, круги большие, 15-20 раз в каждую сторону.

8. Сесть на пол, ноги прямые, руки на талии, и - идем на попе! Вперед и назад, не менее 100 движений в каждую сторону.

Делайте этот комплекс каждый день в течении 15-20 мин.

"Подчистите" диету

Минимум сахара и изделий из белой муки.

Ешьте салаты: яблоко-морковь, морковь-капуста; пейте кисломолочное, про белок не забывайте: рыба, курица. Каши - гречневая, овсяная, добавляйте сухофрукты и немного меда для вкуса.

Больше гуляйте с лялей, дышите свежим воздухом. И поменьше нервничайте по поводу своего пресса! Делайте упражнения, и талия обязательно вернется! Я сама когда родила, то талия была 69 см, а сейчас 62, но мышцы еще не до конца сошлись, есть малюсенький зазор. Но не перенапрягайте пресс - это опасно. Занимайтесь в свое удовольствие, втягивайте живот при ходьбе.

Ах, еще: укрепляйте поясницу хотя бы так: лечь на живот, руки вытяните вперед. На выдохе поднять одновременно ноги и руки, задержать на 1-2 счета, расслабиться, так делать не менее 15 раз.

УДАЧИ!!!