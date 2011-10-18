Тоньше, еще тоньше! Или фитнес для талии

По закону подлости наша талия толстеет в первую очередь, а худеет – в последнюю. Так что имейте в виду: если у вас наметились аппетитные бочка, запускать этот процесс не стоит. Чем раньше вы озаботитесь состоянием вашего животика и прилегающих к нему областей, тем лучше

О том, как следует приводить талию в порядок, рассказывает Алексей Лаушкин, фитнес-менеджер спортивного клуба.

Хвала хулахупу!

Хулахуп – идеальный тренажер для талии. Во-первых, во время работы с ним задействовано огромное количество самых разнообразных мышц, которые вы тренируете, выполняя всего одно упражнение. Во-вторых, никто не отменял положительного влияния массажа. Прикасаясь к вашему телу, обруч усиливает кровообращение, благодаря чему все процессы, в том числе и похудение, проходят в ускоренном режиме.

А еще хулахуп механически разрушает жировые отложения, которые выводятся через лимфу и кровоток. Правда, все эти чудесные процессы запустятся, только если вы правильно выберете обруч. Понятно, что чем тяжелее хулахуп, тем выше нагрузка, однако это не повод начинать тренировки с металлического круга. Дело в том, что у вас вряд ли получится крутить его целый час, с непривычки будет слишком тяжело. Если контакт с обручем займет меньше времени, никаких положительных изменений просто не произойдет. Поэтому, не мудрствуя лукаво, отдайте предпочтение самому простому, пластиковому хулахупу, а когда привыкнете к нему, переходите на железный.

Что касается новомодных обручей с утяжелителями и «шипами», то ими лучше не увлекаться. Да, безусловно, с такими хулахупами нагрузка выше, но возрастает она не только на мышцы, но и на позвоночник, а это вредно. Кроме того, подобные обручи травмируют тело (бока и спина после контакта с ними покрываются синяками) и даже внутренние органы. В общем, если вы не хотите себе навредить, вместо тяжелого, но небезопасного хулахупа крутите одновременно два железных. Поверьте, нагрузка будет ничуть не меньше.

И главное, постарайтесь правильно вращать обруч: не сгибайте коленки, как это делает большинство барышень, работайте только корпусом. Не забывайте, вы качаете не ноги, а талию.

Пресс: качать не перекачать

Вы глубоко ошибаетесь, если думаете, что чем больше станете качать пресс, тем лучше будет выглядеть талия. Напротив, за счет мышц, нарастивших массу, ваш стан получится еще шире, чем был. Чтобы избежать подобного развития событий, применяйте аэробные, а не силовые нагрузки: то есть не качайтесь, а худейте – избегайте большой амплитуды и увеличивайте количество повторений. Например, в классическом упражнении на пресс, когда нужно из положения лежа на спине корпус поднять к коленям, вам следует лишь слегка отрывать спину от пола, но при этом сделать это придется как минимум 30 раз за каждый подход (всего их должно быть не меньше трех). И, конечно, не забывайте прорабатывать другие мышцы – спины и боковые, ведь талия – это не только пресс. Поэтому поднимайте корпус не прямо, а поочередно то к одной, то к другой коленке. И обязательно выполняйте разгибания спины назад из положения лежа на животе. Их тоже следует делать сначала правым, а потом левым боком.

Немного о мягком месте

Осиную талию формируют не только мышцы пресса и спины, но и, как это ни странно, попы. На фоне накачанных ягодиц и бедер ваш стан будет выглядеть еще тоньше. Поэтому в обязательном порядке работайте с мягким местом. В данном случае вам следует выполнять не аэробные, а силовые упражнения. Например, приседания и махи ногами с утяжелением, взяв в руки гантели или прикрепив на голени особые грузы (2 кг – не больше). Делайте каждое упражнение по 6-10 раз, а по мере того как организм адаптируется к занятиям, увеличивайте вес.

Волшебный комплекс для создния тонкой талии

1. Исходное положение. Лягте на левый бок, упритесь на левую руку, согнутую в локте, правую выставите перед собой и упритесь ладонью в пол. Левая нога должна лежать впереди, правая – чуть сзади, таз приподнят на сантиметр от пола.

Упражнение. Сделайте глубокий вдох, на выдохе, максимально сгибая левый бок, поднимите таз вверх так высоко, как сможете. Ступни от пола не отрывайте, только бедра.

Количество повторений: 3-4 подхода, по 30 повторений для каждой ноги.

2. Исходное положение. Поставьте ноги на ширине плеч. В правую руку возьмите гантелю (2 кг) и опустите ее вниз перед собой, левая – за спиной.

Упражнение. Сделайте глубокий вдох, на выдохе, напрягая спину и косые мышцы живота и скручивая талию, выпрямите корпус и отведите правое плечо назад. Бедра при этом не разворачивайте.

Количество повторений: 3-4 подхода, по 30 повторений для правой и левой руки.

3. Исходное положение. Поставьте ноги чуть шире плеч, носки слегка разверните в стороны. Минимально согните колени, таз отведите назад, руки поставьте на талию.

Упражнение. Сделайте глубокий вдох, на выдохе максимально согните левый и растяните правый бок, правую руку вытяните параллельно полу. Таз должен остаться на месте.

Количество повторений: 3-4 подхода, по 30 повторений для каждой руки.

4. Исходное положение. Сядьте, ноги вытяните прямо перед собой (их можно слегка согнуть), в руки возьмите любой груз (тяжелый мяч, небольшую тыкву и т. д.). На пол на расстоянии 30 см от бедер положите два листа бумаги.

Упражнение. Сначала скрутите корпус влево и коснитесь мячом листа, лежащего рядом с левым бедром, затем повторите все то же самое, но повернувшись вправо. Если нагрузка покажется вам небольшой, передвиньте листы бумаги чуть дальше, но не в сторону, а назад.

Количество повторений: 3-4 подхода, не менее 30 раз.

5. Исходное положение. Примите упор лежа.

Упражнение. Сделайте вдох, на выдохе начинайте тянуться правым коленом к левому локтю.

Количество повторений: 3-4 подхода, по 15 повторений для каждой ноги.

6. Исходное положение. Лягте на пол, раскиньте руки, согнутые в коленях ноги положите набок (левое бедро снизу).

Упражнение. На выдохе поднимите ноги прямо перед собой, не разгибая коленей. Положите ноги на правый бок.

Количество повторений: 3-4 подхода, по 15 повторений.

