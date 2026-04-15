«Вот это драма!» Рецензия на тревожный ромком с Робертом Паттинсоном и Зендеей

Новый фильм с Робертом Паттинсоном и Зендеей в главных ролях ещё на этапе трейлеров выстраивал концепцию нетипичного ромкома. В самом начале, это действительно романтическая комедия, где герои неловко знакомятся и совершают другие милые глупости, но спустя минут 30 случается нечто, что полностью переворачивает представление об этом фильме. И знаете, задумка удалась!

Чарли (Паттинсон) и Эмма (Зендея) — пара молодых людей, которые вовсю готовятся к скорой свадьбе: пишут речь, вспоминают прожитые эпизоды, встречаются с друзьями. Во время одной из таких посиделок ребята решают рассказать о наиболее омерзительных вещах, которые они успели совершить за прожитые годы. Кто-то устраивал кибербуллинг, кто-то закрыл слабоумного в шкафу, но Эмма их всех с лёгкостью переплюнула. После её откровения фильм внезапно делает кульбит и превращается в психологический триллер.

С этого момента Чарли уже не кажется таким уж счастливым и влюблённым женихом, а в силу его непреходящей тревожности он и вовсе чуть не начинает сходить с ума. Его начинают преследовать крайне пугающие сны, а затем даже в дневное время он не может отделаться от страшных образов. К тому же, он начинает видеть различные знаки во всех бытовых мелочах — даже кружка с, казалось бы, забавной надписью вызывает у него неподдельный ужас.

По мере развития сюжета до зрителя доносят, что и Чарли — далеко не идеальный человек. Это тоже происходит постепенно: сначала вызывают вопросы сцена их первого знакомства и комментарий друга главного героя о книге в руках Эммы, потом на некоторые странности указывают подруги девушки, а заканчивается всё… очень интересным разговором с коллегой этого неловкого и тревожного молодого человека. Что-то подсказывает, что это не вполне походит на нормальное поведение.

Если попросить назвать одно слово, которое лучше всего описывает этот фильм — лучше всего подойдёт «тревога». Она нарастает постепенно, но через некоторое время начинает бить через край. Такого эффекта режиссёр Кристофер Боргли добивается не только яркой игрой, безусловно, талантливых актёров и отличным сценарием, но и рваным монтажом, неприятным звуковым сопровождением и теми же видениями. Да даже вступительные титры здесь возникают по экрану хаотично.

И всё же авторы в последний момент всегда останавливаются. Когда кажется, что сейчас произойдёт нечто непоправимое, герои внезапно отпускают ситуацию, отвлекаясь на шутку, другого человека или ещё на что-то. Тем не менее сложно отделаться от ощущения, что всё это может закончиться милыми свадебными посиделками. Если, конечно, не попытаться обнулить всё произошедшее, но согласятся ли на это две травмированные личности?

Кстати, в качестве продюсера фильма выступил режиссёр Ари Астер, всегда тяготевший к элементам артхаусного кино. Например, для главного героя кино «Все страхи Бо» с самого начала было понятно, что ничем хорошим происходящее закончиться не может.

«Вот это драма!» — крайне занимательный проект, который точно стоит посмотреть всем любителям психологических триллеров и вообще нестандартных кинолент. Фильм до последнего будет держать в напряжении, а концовка не будет прозрачной до последних минут.

Единственная претензия — слабоватый финал, в котором не хватает глубины. Но даже в таком виде получилось просто отлично.

8,5 из 10

P. S. Не идите на фильм, если думаете, что перед вами — обычная романтическая комедия. Рискуете получить совсем другие эмоции и впечатления.