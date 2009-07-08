Азбука для влюбленных

Когда мы влюбляемся, мир вокруг нас меняется, солнце кажется ярче, трава – зеленее, а преграды… их мы и вовсе не замечаем. Прекрасное, удивительное чувство! Но вот спустя год после свадьбы что-то меняется, и многие пары отмечают, что былое счастье куда-то улетучилось. О том, почему это происходит и как обрести счастье в браке, рассказывает книга американского психолога Гери Чемпена «Пять языков любви».

Наполните сосуд любви

Психологи утверждают, что в лучшем случае оно может продержаться два года. К тому же, по своей природе чувство влюбленности иллюзорно. Счастье, которое мы испытываем в этот период, не требует от нас никаких усилий, оно не требует от нас развития и, конечно, не требует развития от нашего партнера. Напротив, у нас возникает ощущение, что максимальная высота уже достигнута и все, что нам нужно – оставаться там как можно дольше.

Проблема в том, что если ничего не предпринимать, то с высоты рано или поздно придется падать, и чем выше мы забрались, тем больнее нам будет. Так что же делать?

Гари Чемпен отвечает: эйфория все равно пройдет, но если приложить усилия, то на смену иллюзорному чувству придет истинная любовь, которая может продолжаться десятилетиями. Ведь нашим природным стремлением является потребность в любви, проистекающей не из инстинкта, а из выбора и воли.

Чтобы объяснить, как работает этот механизм, Гари Чемпен использует метафору «сосуда любви». Когда «сосуд любви» полон, мы чувствуем себя в безопасности, мы стремимся развиваться, чтобы реализовать свой потенциал, мы способны на смелые поступки. Если же «сосуд любви» пуст, мир кажется мрачным, жизнь бесцветной, а вместо ощущения «тыла» у нас возникает подозрение, что нас просто используют. Чтобы этого не произошло, мы должны заботиться о том, чтобы «сосуд любви» нашего любимого человека был максимально полон, чтобы любимый человек постоянно чувствовал нашу любовь. Для этого необходимо определить «язык любви» вашего партнера, т.е. понять, какие сигналы являются для него сигналами любви, проявлением эмоциональной заботы.

Основываясь на своем многолетнем опыте консультирования семейных пар, Гари Чемпен утверждает, что таких языков пять. Конечно, каждый из них имеет свои «диалекты» (т.е. индивидуальные разновидности), но в целом какой-то из пяти языков обязательно должен подойти.

Язык любви №1: Слова одобрения

Для многих людей сигналом эмоциональной заботы являются комплименты, слова одобрения или поддержки. Помните: комплимент оказывает гораздо более мотивирующее действие, чем ворчание, а слова ободрения могут быть существенным проявлением заботы, в которой нуждается каждый. В них скрыта ваша привязанность, благодарность, готовность к сочувствию и помощи.

Неужели вам не за что поблагодарить своего супруга или супругу? А если все-таки есть за что, то не медлите это сделать. И конечно, всякий раз говоря те или иные добрые слова, будьте искренни, иначе эффект может быть прямо противоположным.

Язык любви №2: Качественное время

Если ваш супруг или супруга не из тех, кто остро нуждается в поддержке или комплиментах, возможно, его язык любви – это язык совместно проведенного времени. Это может быть просто беседа перед сном, совместная поездка загород, поход в ресторан, совместная работа на огороде, поход в театр и т.п. В этом языке главное – подарить любимому человеку свое время и свое внимание, пережить с ним те ощущения, которые являются значимыми для него. В такие моменты мы сфокусированы друг на друге, и это может иметь гораздо больший эффект, чем секс или самый дорогой подарок.

Если это язык любви вашего любимого человека, то обязательно находите время для него и, разговаривая с ним, не отвлекайтесь на другие занятия, смотрите ему в глаза, следите за своими телодвижениями и главное – вслушивайтесь в его чувства!

Язык любви №3: Подарки

Для иных самым значимым проявлением любви является получение подарков. Дело не в меркантильных соображениях. Просто, чтобы быть уверенным в ваших чувствах, вашему партнеру могут быть нужны материальные свидетельства. Не обязательно дорогие, иногда достаточно букетика полевых цветов, сорванных по дороге с работы. Гораздо важнее сам факт проявления заботы. Главное здесь – быть умелым дарителем, знать, какие подарки нравятся больше всего.

Для начала можно просто составить список, а если вы не уверены – подключите к этому процессу родственников или друзей свой второй половинки (но только так, чтобы она об этом не знала). Кстати, для некоторых достаточно будет, чтобы вы подарили им самих себя. Хотя бы на некоторое время!

Язык любви №4: Акты служения

В некоторых случаях самыми мощными сигналами заботы являются те или иные виды работы: приготовление вкусного обеда, чистка раковины, глажка и стирка одежды, уборка, прогулка с собакой и т.п. Какие-то виды работы могут быть для вашего супруга более важными, какие-то – менее. Лучше знать об этом и стараться проявлять свою заботу – в той мере, в какой тот или иной акт служения позволяет удовлетворить эмоциональную потребность вашего супруга. Этот язык любви часто основан на разделении функций между мужчиной и женщиной в том, что касается работы по дому, и не всегда понимание распределения ролей у двух супругов совпадает.

Если вы чувствуете, что это ваш случай, то вы можете постараться мягко прийти к компромиссу. Помните: социальные стереотипы отживают свое, а вот эмоциональные потребности остаются!

Язык любви №5: Физическое прикосновение

Речь не обязательно идет о половом акте. Секс лишь один из диалектов этого языка. Может быть, ваш супруг нуждается в объятии (особенно в кризисные моменты!), поцелуе, поглаживании по спине… Разливая кофе, положите руку ему на плечо или слегка прикоснитесь к нему, когда проходите мимо. Вам это может показаться мелочью, но для вашего партнера это может стать самым важным знаком любви и заботы.

Главное, помните: любое прикосновение является мощным сигналом, который должен быть искренним, иначе этот сигнал будет истолкован неверно и результат окажется прямо противоположным.

Книжку пересказал Дмитрий Спиридонов

Как определить ваш основной язык любви?

Это несложно. Если вам что-то особенно не нравится в поведении вашего супруга, то это косвенным образом свидетельствует о том, что является для вас наиболее важным. Например, если его критика особенно сильно ранит вас, то, скорее всего, вашим языком любви являются слова поддержки и одобрения.

Иногда бывает так, что вы стремитесь проявить заботу и делаете для супруга то, что хотели бы, чтобы он делал для вас. У него это может не вызывать необходимой реакции, а вот для вас ответные действия такого же свойства могли бы стать очень нужными. Аналогичным образом прислушайтесь к тем требованиям, которые вы предъявляете супругу, в них также может скрываться ваш язык любви.

Можно попробовать пофантазировать, представить себе идеального супруга – по его чертам также можно узнать о своем языке любви. Бывает так, что оба супруга наиболее остро реагируют на один и тот же язык любви, но так случается редко. Скорее всего, вы нуждаетесь в разных сигналах. Но как только вы поняли, в каких именно, обсудите это со своим супругом.

И будьте счастливы!