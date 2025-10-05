Сухо, больно и совсем не как в кино

erid:2VtzqwQEyk1

В фильмах близость всегда выглядит легко и красиво: герои обнимаются и все складывается идеально. В жизни это немного иначе. Бывает, что тело не успевает настроиться на нужный лад из-за усталости, гормонального фона или других факторов. В таких случаях на помощь приходит лубрикант — средство, которое помогает убрать сухость и сделать интимные моменты комфортными.

Магазин товаров для взрослых «Это самое» сделал простое и понятное руководство по выбору лубрикантов.

Зачем нужен лубрикант?

Главная его задача — обеспечить приятные ощущения. При недостатке естественной смазки интим может быть сухим и вызывать дискомфорт. Причины бывают разные:

естественной смазки выделяется меньше, чем хотелось бы;

презервативы могут сушить;

при длительной близости или активных позах нужно дополнительное увлажнение;

некоторые практики невозможны без смазки.

Так что лубрикант — это скорее про заботу о себе и своём теле.

Виды лубрикантов

На водной основе

Подходят почти для всего: для близости, игрушек, презервативов. Легко смываются, не оставляют следов.

Минус — могут подсыхать, и иногда нужно добавить ещё.

На силиконовой основе

Очень скользкие, долго держатся и не высыхают. Хороши для длительного секса или анальных практик.

Минус — не подходят для силиконовых игрушек.

На масляной основе

Идеальны для массажа и близости без латексных презервативов.

Минус — разрушают латекс и смываются сложнее.

С «эффектами»

Согревающие, охлаждающие, с ароматами — они добавляют новых ощущений.

Минус — подходят не всем, особенно при чувствительной коже.

Как выбрать «свой» лубрикант

1. Подумайте, для чего он нужен: для нежности, экспериментов или долгих игр.

2. Обратите внимание на совместимость:

с презервативами лучше использовать лубрикант на водной или силиконовой основе;

с игрушками — только на водной.

3. Читайте состав: чем меньше лишних добавок и ароматизаторов, тем безопаснее. Особенно это важно при склонности к аллергии.

Частые вопросы

– Можно ли заменить лубрикант кремом или маслом?

– Лучше не стоит — они могут навредить микрофлоре, вызвать раздражение или повредить презерватив.

– Как понять, что смазка не подходит?

– Если появляется зуд, жжение или дискомфорт — значит, стоит попробовать другой состав или бренд.

– Что делать, если стесняюсь покупать?

– Онлайн-магазины позволяют оформить заказ анонимно и спокойно.

Главное помнить

Лубрикант — это не что-то «лишнее» или «только на случай проблем». Это простой способ сделать близость мягче, комфортнее и радостнее для обоих партнёров. Слушайте своё тело, пробуйте разные варианты и выбирайте то, что подходит именно вам.

Сексолог, консультант в сфере сексуальных отношений Артём Герасимов

Как психолог и практикующий сексолог, не могу не отметить, насколько важно открыто говорить о таких нюансах — ведь лубрикант действительно способен не только добавить комфорта, но и разнообразить интимную жизнь, даже если кажется, что всё «и так нормально». Иногда именно подобные осознанные мелочи делают близость по-настоящему гармоничной и освобождающей, а изучение темы смазок — отличный повод задуматься о собственных границах, своих желаниях и удовольствии. Ведь забота о себе — это и есть начало нового качественного этапа в отношениях.

Статья идеально попадает в точку: реальная сексуальность всегда отличается от киношной выдумки. В своей практике постоянно сталкиваюсь с тем, что пары или одиночки игнорируют дискомфорт, считая его «нормой». А ведь современный рынок лубрикантов — это целый мир здоровых и ярких ощущений, доступных всем, кто не боится экспериментировать! Очень рекомендую не останавливаться на статье — начните изучать тему глубже, ведь именно познание собственных ощущений и открытость к новому делают интимную жизнь по-настоящему вдохновляющей.