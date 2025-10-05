Сухо, больно и совсем не как в кино
В фильмах близость всегда выглядит легко и красиво: герои обнимаются и все складывается идеально. В жизни это немного иначе. Бывает, что тело не успевает настроиться на нужный лад из-за усталости, гормонального фона или других факторов. В таких случаях на помощь приходит лубрикант — средство, которое помогает убрать сухость и сделать интимные моменты комфортными.
Магазин товаров для взрослых «Это самое» сделал простое и понятное руководство по выбору лубрикантов.
Зачем нужен лубрикант?
Главная его задача — обеспечить приятные ощущения. При недостатке естественной смазки интим может быть сухим и вызывать дискомфорт. Причины бывают разные:
- естественной смазки выделяется меньше, чем хотелось бы;
- презервативы могут сушить;
- при длительной близости или активных позах нужно дополнительное увлажнение;
- некоторые практики невозможны без смазки.
Так что лубрикант — это скорее про заботу о себе и своём теле.
Виды лубрикантов
На водной основе
Подходят почти для всего: для близости, игрушек, презервативов. Легко смываются, не оставляют следов.
Минус — могут подсыхать, и иногда нужно добавить ещё.
На силиконовой основе
Очень скользкие, долго держатся и не высыхают. Хороши для длительного секса или анальных практик.
Минус — не подходят для силиконовых игрушек.
На масляной основе
Идеальны для массажа и близости без латексных презервативов.
Минус — разрушают латекс и смываются сложнее.
С «эффектами»
Согревающие, охлаждающие, с ароматами — они добавляют новых ощущений.
Минус — подходят не всем, особенно при чувствительной коже.
Как выбрать «свой» лубрикант
1. Подумайте, для чего он нужен: для нежности, экспериментов или долгих игр.
2. Обратите внимание на совместимость:
- с презервативами лучше использовать лубрикант на водной или силиконовой основе;
- с игрушками — только на водной.
3. Читайте состав: чем меньше лишних добавок и ароматизаторов, тем безопаснее. Особенно это важно при склонности к аллергии.
Частые вопросы
– Можно ли заменить лубрикант кремом или маслом?
– Лучше не стоит — они могут навредить микрофлоре, вызвать раздражение или повредить презерватив.
– Как понять, что смазка не подходит?
– Если появляется зуд, жжение или дискомфорт — значит, стоит попробовать другой состав или бренд.
– Что делать, если стесняюсь покупать?
– Онлайн-магазины позволяют оформить заказ анонимно и спокойно.
Главное помнить
Лубрикант — это не что-то «лишнее» или «только на случай проблем». Это простой способ сделать близость мягче, комфортнее и радостнее для обоих партнёров. Слушайте своё тело, пробуйте разные варианты и выбирайте то, что подходит именно вам. Подобрать или проконсультироваться по поводу выбора подходящего вам лубриканто можно на сайте магазина для взрослых «Это самое»
Сексолог, консультант в сфере сексуальных отношений Артём Герасимов
Как психолог и практикующий сексолог, не могу не отметить, насколько важно открыто говорить о таких нюансах — ведь лубрикант действительно способен не только добавить комфорта, но и разнообразить интимную жизнь, даже если кажется, что всё «и так нормально». Иногда именно подобные осознанные мелочи делают близость по-настоящему гармоничной и освобождающей, а изучение темы смазок — отличный повод задуматься о собственных границах, своих желаниях и удовольствии. Ведь забота о себе — это и есть начало нового качественного этапа в отношениях.
Статья идеально попадает в точку: реальная сексуальность всегда отличается от киношной выдумки. В своей практике постоянно сталкиваюсь с тем, что пары или одиночки игнорируют дискомфорт, считая его «нормой». А ведь современный рынок лубрикантов — это целый мир здоровых и ярких ощущений, доступных всем, кто не боится экспериментировать! Очень рекомендую не останавливаться на статье — начните изучать тему глубже, ведь именно познание собственных ощущений и открытость к новому делают интимную жизнь по-настоящему вдохновляющей.
У меня приступ молочницы начался после смазки. Вот так каждую смазку опытным путем проверять я не готова, извините
Ага, и на ВБ его выдадут без всякой упаковки на глазах изумленной публики (очереди)
Да всем наср...(с)
Закажите в постамат