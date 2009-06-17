Форум
Отношения

Как научиться получать оргазм?

Почему треть российских женщин не получает удовольствия от секса?! Разбираемся со специалистами

Дамы на оргазм не ориентрованы

- Девушкам куда важнее платоническая часть отношений, чем собственно половой акт. Да и партнеры у них часто неопытные. Так что до 20-23 лет отсутствие оргазма укладывается в норму, - объясняет психолог - сексолог, кандидат медицинских наук Артем Толоконин. Но если у женщины старше 25 лет есть регулярный секс и нет оргазма - это уже нарушение. Либо органическое, либо психологическое. Иногда виноваты гормоны, например нарушена работа щитовидной железы.

Между тем россиянок, живущих без удовлетворения в постели - сотни тысяч! По медицинской статистике, от 30 до 40% женщин у нас вообще не испытывают оргазма - или испытывают его крайне редко.

- Хуже того: многие считают это нормой, - продолжает Толоконин. - Зря! Без сексуальной разрядки возникает застой крови в малом тазу. И масса гинекологических проблем. Качественный секс - профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.

Что такое женский оргазм? Это изменение сознания, «отключение», как у эпилептика, но на очень короткий период. За счет удовлетворения в постели женщина может полностью снять эмоциональное напряжение. В отличие от мужчины, которому для полного расслабления одного секса маловато.

Нам мешает... интеллект!

Кажется, все в порядке: и партнер любимый, и желание есть. Напрягай себе мышцы - и вперед. Но не тут то было. Что-то мешает расслабиться. Оказывается... это интеллект...

- Чем лучше образование, воспитание, тем сложнее мы подавляем эмоции, - уверен Толоконин. - Почему, скажем, девушки с небольшими умственными отклонениями, как Белоснежка в фильме Сергея Бондарчука «9 рота», чрезвычайно охочи на секс? У них нет ограничений, табу, навязанных обществом. Эмоциональные реакции возникают быстрее - проще получить оргазм. Иногда не получается оттянуться в постели из-за психологических проблем с партнером: затянувшейся ссоры, недовольства, недопонимания. Бывает, виноваты стрессы на работе, проблемы в семье - словом, мозги заняты другим. Обычно, в таких случаях сексуальное удовлетворение возвращается: когда вы решите проблему.

Роды - путь к оргазму?

Увы, готового рецепта получения оргазма не существует. Жаль! А то бы его автор отхватил Нобелевскую премию и пожизненную благодарность женщин Земли.

Но бродят в народе советы, которые якобы помогают разбудить страсть даже в самой холодной женщине. И самый известный - родить ребенка.

- Да, дети меняют сексуальную жизнь женщины - но не всегда в лучшую сторону, - утверждает Толоконин. - Одна, родив, действительно чувствует себя более зрелой. Появляется уверенность в себе, расслабленность - и здравствуй, полноценный оргазм! А есть женщины, которые после родов целиком уходят в заботы о малыше, плюс послеродовая депрессия - и сексуальная жизнь пары сходит на нет.

А что если поучиться получать удовольствие самостоятельно, без половинки?

- В качестве профилактики застоя крови мастурбация сгодится, - смилостивился Толоконин. - Но если женщина привыкнет получать удовлетворение, скажем, с помощью такого популярного "народного" средства как душ, то потом ей будет очень тяжело переключится на полноценный половой акт.

Мы отрабатываем в голове определенную модель получения оргазма. И чтобы ее сменить - нужны регулярные тренировки.

Причины аноргазмии

- Если не затрагивать психологические моменты, такие как неудачный первый опыт, изнасилование или иной душевный дискомфорт, связанный с половыми актами, дело может быть и в физиологии, - просветила нас акушер-гинеколог Виктория Гуковская. - Например, боль при половом акте (по-научному диспареуния). Связана она чаще всего с явными или скрытыми болезнями:

* вагинизм (сильное напряжение или спазм влагалища и тазового дна) - следствие травмы или тяжелых родов;

* недостаточная любрикация (выделяется мало смазки);

* цистит (воспаление мочевого пузыря);

* нарушения со стороны уретры (мочеиспускательного канала);

* эндометриоз (разрастание ткани - эндометрия - за пределами матки, может привести к опухолевидным разрастаниям);

* инфекционные заболевания;

* спайки.

Случается, женщина не может испытывать оргазм при аномалии развития половых органов. Это врожденный дефект и чаще всего, его видно при осмотре у гинеколога. Поэтому, если вы никогда не испытывали оргазм или неожиданно перестали, лучше всего обратиться сначала к гинекологу. Потом, возможно, к сексопатологу, психотерапевту или психологу.

Самые интересные факты

У 30-40 % женщин, принимающих оральные контрацептивы, отмечается ухудшение качества сексуальной жизни - именно из-за гормональных таблеток.

В среднем у нормальной, гармоничной пары должно быть не меньше 2-х половых актов в неделю. Так что в норме женщина должна испытывать оргазм каждые 3-4 дня.

Для женщины (в отличии от мужчины) свойственна полиоргазмия. То есть возможность получить второй оргазм через 5-10 секунд после первого, почти без передышки. Но такой талант дан, увы, далеко не всем дамам.

Пик сексуальности женщин приходится на 30-35 лет. Но у некоторых «пора удовольствий» начинается... с наступлением менопаузы. Уходят некоторые психологические проблемы: и улучшается качество секса.

 

Источник: Комсомольская Правда

