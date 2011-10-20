Как привлечь Любовь в свою жизнь?

Мы все так часто говорим о любви, мечтаем о ней и рассуждаем, какая она. Иногда нам кажется, что ее не хватает и что-то проходит мимо нас. Наверное, так и есть: ведь любовь – это одно из самых сильных переживаний, которое испытывает человек.

И как бы ни было это просто и банально, вспоминаем и несем через всю жизнь мы именно те сладкие моменты счастья, когда у нас дух захватывало от любви. Сами эмоции могли быть вызваны природой, ребенком, любимым человеком или благородным поступком совсем незнакомого нам человека. Но есть то, что все эти моменты объединяет, – ощущение полного счастья и любви ко всему миру.

Так почему же нам так отчаянно не хватает этой самой простой человеческой любви, которая заполняет нас изнутри? Ответ очень прост, и он уже содержится в самом вопросе. Мы отчаянно ждем, что придет кто-то (возможно, это будет прекрасный принц или женщина-мечта) и откроет нам эту дорогу - в любовь, в радость, в счастье...

Этот кто-то спасет нас от серых будней, от одиночества и грусти. Иногда так и происходит, но почему-то совсем ненадолго. Обычно период романтизма и любви быстро заканчивается, и снова – здравствуйте, серые будни.

Первое, что нужно понять и принять раз и навсегда: этот кто-то, кто придет и спасет вас, – это вы!

В наше время доступно множество книг, статей, информации на тему: что мы излучаем, то и получаем! Мир – это просто наше зеркало. Посмотрите, что вас окружает, и пойми таким образом, что живет внутри вас. Мне очень нравится фраза: мы получаем то, чему сами соответствуем. Если вы способны излучать любовь, дарить ее окружающим и всему миру, то мир ответит вам тем же. Закон бумеранга никто не отменял. Именно поэтому когда два человека встречаются и пытаются играть в любовь, это не работает. Ведь ни в том, ни в другом ее на самом деле ее нет. Есть влюбленность, страсть, надежды и картинки, но не любовь.

Совет: Начните дарить любовь окружающим просто так и смотрите, что начнет происходить.

Второе. Мы получаем то, что сами готовы искренне подарить другим.

Помогайте окружающим найти любовь. Иногда им просто нужен совет или информация, иногда поддержка, иногда просто ключи от квартиры на время. Что конкретно – это не важно, но если вы помогаете своему другу или подруге в обретении любви, то мир начинает помогать и вам. Тут есть один нюанс: помогать нужно другу своего пола. Женщина содействует женщине, мужчина мужчине.

Совет: Подумайте, чем вы можете поделиться в вопросах любви. И кому из ваших близких сейчас это может пригодиться.

Третье. Нам необходимо создать образ любимого человека.

Это не значит написать в столбик 50 качеств, которыми должен обладать будущий партнер. Я говорю о том, что необходимо понять, с какими мужчинами и женщинами вам хорошо, и напитывать себя этим. Если вам нравится мужчина или женщина, пусть даже она не свободна, или пусть это продавец в магазине – общайтесь с ним, подольше будьте в его поле. Почувствуйте, что именно привлекло вас в этом человеке. Обаяние, скромность, внутренняя сила, искренность, энергичность, манеры? Запомните это состояние и вложите эти качества в образ своего партнера. Вы как будто составляете энергетическую матрицу своего будущего партнера.

Иногда вас могут поджидать открытия. Например: всю жизнь вам казалось, что вам нравятся брутальные и жесткие мужчины, но тут вы с удивлением обнаруживаете, что вам хорошо с внимательным и спокойным мужчиной. Или наоборот: вы всегда мечтали, чтобы вам писали стихи, а на самом деле вас заводит, когда мужчина, даже не спрашивая вашего желания, все решает за вас, и нет в нем никакого романтизма.

Совет: Будьте открыты к разному опыту и общению. Поверьте, вас ждет много сюрпризов.

Четвертое. Окружайте себя теми людьми, кто любит, кто счастлив в своей жизни.

Наше окружение колоссально влияет на нашу жизнь и наше состояние. Поэтому люди интуитивно тянутся к успешным и счастливым людям. Через общение с ними они как будто получают ключ к этому состоянию. Наше окружение можно сравнить с тем, как на нас действуют места. Как вы себя чувствуете на берегу океана в лучах заката или в центре мегаполиса в час пик? Улавливаете разницу?

Совет: Создавайте окружение, в котором вы можете пребывать, словно в лучах солнца, наполняясь этим солнечным светом. И, конечно, не забывайте делиться этим самым внутренним светом вашей любви!

Любите и дарите любовь – это самое ценное, что мы можем сделать друг для друга. Так же, как и мать, – самое большое, что она может дать своему ребенку – это ее безусловная любовь!

Источник: интернет-журнал «ШколаЖизни.ру»