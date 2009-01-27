Как в первый раз… Секс после родов

Секс после родов — это не менее острый вопрос для многих пар, чем секс до родов. Здесь, как никогда, может проявиться взаимное непонимание супругов или, наоборот, их любовь и нежность.

Для женщины возвращение к сексу после родов часто бывает столь же длительным, как и подготовка к началу сексуальной жизни. Что касается мужчины, то у него влечение к жене, как правило, просыпается гораздо раньше, чем она бывает готова на это влечение ответить. Поэтому наиболее частая проблема, связанная с сексом в период после родов, связана со взаимными обидами партнеров друг на друга. Жена считает мужа нетерпеливым, чрезмерно активным, не думающим ни о чем, кроме своих желаний. А муж в то же самое время считает жену равнодушной, холодной и не способной понять его чувства и те самые желания.

Конечно, бывает — и должно быть — иначе. Если супруги заботятся друг о друге, а не только каждый о себе, то они всегда смогут сделать хотя бы по одному шагу навстречу друг другу. Секс — это не только половой акт, и жена может подарить любимому человеку наслаждение множеством других способов. С другой стороны, мужчине не следует спешить. После родов его жена становится другой, и ее нужно заново завоевывать, медленно и не торопясь. И очень важно при возобновлении сексуальных контактов следить, прежде всего, за состоянием женщины, за ее желаниями и возможностями.

Малыш на первом месте

Рождение ребенка (особенно если это первенец) очень важный момент в жизни женщины. Поэтому нередко молодая мама полностью переключается на малыша. И совершенно забывает о взрослом человеке, который живет рядом, спит в одной с ней кровати и является отцом ее ребенка. Подобное нередко вызывает у мужчины чувство ревности к «третьему лишнему». Он чувствует, что «позабыт, позаброшен», ему дарят намного меньше любви, чем это было до появления в семье ребенка.

Совет специалиста Молодому отцу необходимо понять и принять мысль, что на данном этапе жизни семьи малышу необходимо больше заботы со стороны мамы, чем ему. И, чтобы не остаться наедине со своей «заброшенностью», лучше всего начать помогать маме и ребенку. Женщине не нужно забывать про папу своего ребенка — как бы вы ни устали, проявите заботу, найдите ласковые слова. Это очень важно для любого мужчины.

Пока нельзя...

Врачи советуют начинать заниматься сексом не раньше, чем через 6-8 недель после родов. Данное требование, прежде всего, связано с тем, что именно в течение этого срока матка постепенно возвращается к прежним, добеременным размерам, заживает место прикрепления плаценты. Существует риск, что во время полового акта попадет инфекция, дело может закончиться эндометритом (воспалением матки).

Но ведь мужчине просто необходимо снимать напряжение. Ученые доказали, что для поддержания мужского здоровья частота семяизвержения должна быть не реже, чем раз в 10-14 дней. И найти какой-то компромисс очень важно (это, кстати, лучше решить еще в период ожидания ребенка). Причем учитываем, что беременность может протекать по-разному. Будущим родителям могут если не запретить, то ограничить половые отношения. Пара месяцев до родов плюс столько же после — не каждый мужчина это выдержит, некоторые превращаются в комок натянутых нервов! Либо ищут альтернативные пути выхода напряжения. Одни отправляются «на сторону», другие смотрят порнографические фильмы, картинки. Кому-то второй путь может показаться совершенно безобидным. Отнюдь. Мужчина может «подсесть» на такой стимулятор, у него может развиться порнофилия, и жена как сексуальный объект просто перестает его интересовать.

Совет специалиста Два любящих человека обязательно найдут выход из ситуации. Мы лишь подскажем некоторые возможности, так сказать, заместительные формы половой жизни: - Оральный секс. Естественно, важно соблюдать, все гигиенические процедуры. Но при данном способе сексуального удовлетворения существует дополнительный риск развития молочницы (дрожжевого кольпита), потому что зубной налет содержит большое количество дрожжевых грибков, особенно если есть очаги кариеса. Надо обязательно санировать полость рта, а перед близостью тщательно чистить зубы. - Сoitus intra femora - половой контакт только между сведенных бедер женщины. - Сoitus intra mammae (между молочных желез — нарвасадата). Один из самых приятных альтернативных способов близости и во время беременности, и после родов. Грудь увеличивается в размере, становится более упругой и чувствительной. Конечно, нежелательна стимуляция груди при повышенной ее болезненности.

Послеродовая депрессия

Нередко у женщины после родов бывает так называемая «послеродовая депрессия», которая проявляет себя сменой настроений, нарушением сна, непроходящим напряжением, страхами, тревожностью по отношению к ребенку. В норме это состояние может длиться максимум шесть месяцев. Если оно продолжается, необходимо обратиться к специалисту.

Усиливается послеродовая депрессия на фоне общей усталости и постоянного недосыпания.

Совет специалиста Чтобы самостоятельно справиться с подобным состоянием, важно: - сбалансированное питание — некоторые женщины забывают об этом после родов. Обязательно принимайте витамины группы B, препараты, содержащие кальций, калий и магний. Ну а чтобы успокоиться, можно вспомнить о валерианке (но принимайте не больше двух недель); - разумная физическая нагрузка — вполне подойдет спокойная прогулка на свежем воздухе и легкая гимнастика; - отдых — составьте распорядок дня так, чтобы была возможность немного поспать. Очень важны помощь и поддержка отца при решении бытовых проблем, совместный уход за ребенком; - умение позитивно относиться к ситуации. Новоиспеченным мамам свойственно терзаться сомнениями по поводу собственной сексуальной привлекательности из-за изменившихся форм, прибавки в весе, появившихся растяжек и разбухшей груди. Нужно помнить, что ваша нынешняя фигура — это «издержки» огромного сделанного дела, явление, может быть, неизбежное, но временное. В данной ситуации очень многое зависит от мужчины. Ему необходимо приложить определенные усилия, чтобы убедить любимую в том, что она прекрасней всех мам на свете; - забота и внимание мужчины, помощь родственников просто необходимы в первые месяцы после родов, когда женщина восстанавливается. Поэтому не нужно отказываться от любой помощи, которая вам предлагается.

Вместо наслаждения — боль

При любых родах, как бы успешно они ни проходили, происходит травматизация родовых путей. Поэтому некоторые женщины могут испытывать боль при половом контакте. Слизистые и кожные покровы в области входа во влагалище и промежности очень чувствительны в послеродовый период. В области швов, особенно при давлении, могут возникать болевые ощущения.

Кроме того, нередко партнеры при занятиях любовью могут не испытывать прежних ощущений — из-за того, что влагалище во время родов было растянуто, мужчина хуже чувствует женщину.

Совет специалиста Прежде всего, стоит избрать наиболее щадящие позы, при которых происходит минимальная интромиссия (введение полового члена). Во-вторых, можно воспользоваться специальными смазками, которые продаются в любой аптеке. Причем есть смазки, которые не только устраняют сухость, обладают обезболивающим действием, но и сужают вход во влагалище.

Для укрепления мышц промежности можно практиковать упражнения Кегеля (лучше их начинать практиковать с периода беременности). В середине прошлого века гинеколог Арнольд Кегель придумал их для женщин, у которых после родов возникли проблемы с непроизвольным мочеиспусканием. Впоследствии оказалось, что эти упражнения еще и повышают сексуальный тонус, улучшают кровоснабжение и даже позволяют контролировать оргазм. Для того, чтобы почувствовать, какие именно мышцы нужно тренировать, постарайтесь во время мочеиспускания остановить струю мочи. Мышцы, которыми вы это сделали, и есть мышцы промежности.

Существуют три основных упражнения:

- статическое сжатие мышц — напрягите мышцы влагалища, как бы «втяните» его в себя. Задержите на 20-30 секунд, расслабьтесь. Делать не менее 5 раз в день;

- динамичное сжатие мышц — быстрое, с силой сокращение. Можно делать 5-20 сокращений по пять раз в день;

- «лифт» — постепенное, «ступенчатое» сжатие и расслабление мышц. Повторять так же 5 и более раз в день.

Эти упражнения можно делать в любое время и в любом месте — во время прогулки, у телевизора, лежа в кровати, пока готовите обед или читаете и т.д. Помните, что перед практикой упражнений Кегеля обязательно нужна консультация специалиста.

Женщине после родов нужно время на восстановление. Сколько его потребуется? Это зависит от множества причин: от взаимоотношений в семье во время беременности и родов, от того, как проходили роды, были ли разрывы или разрезы промежности, как они заживают, что сказал врач о времени возобновления сексуальных отношений.

Поэтому мужчине и женщине нужно быть готовыми к тому, что после родов могут возникнуть некоторые проблемы в нормализации сексуальной жизни.

Журнал "Baby Land"