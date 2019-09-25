«Химия» секса: почему после оргазма мужчина засыпает, а женщина влюбляется?

Что происходит в нашем организме во время секса и оргазма? Почему мужчины и женщины ведут себя по-разному после, казалось бы, одинаковых процессов? Оказывается, «балом» правят определенные вещества и некоторые отделы головного мозга, слаженная работа которых и определяет наше сексуальное поведение.

Магия бабочек в животе и «ингредиенты» оргазма

В организме каждого из нас вырабатываются различные вещества: гормоны и нейромедиаторы (передают импульсы от одной нервной клетки к другой). Работают они в тесной взаимосвязи друг с другом и ответственны за многие процессы, в т.ч. за сексуальное влечение и оргазм.

Мы поговорим лишь об основных таких веществах, играющих ведущую роль и обусловливающих наше половое поведение.

Тестостерон — «горючее» любви

Является мужским половым гормоном, но синтезируется у обоих полов в коре надпочечников, у мужчин — семенниках, у женщин — яичниках частично. Его уровень у мужчин в 5-10 раз выше, чем у женщин, что и определяет, кстати, их повышенный интерес к сексу.

Тестостерон вырабатывается в ответ на прикосновения и поступление информации извне (например, внешний вид партнера, исходящий от него запах). Возникает возбуждение и чувство ожидания удовольствия от предстоящего сексуального контакта.

Вазопрессин — агрессия и привязанность

Гормон синтезируется в гипоталамусе — небольшом центральном участке головного мозга. Его уровень выше у мужчин. Увеличение секреции приводит к сексуальному возбуждению у мужчин, тогда как у женщин — к появлению злости и гнева, напрочь отбивая желание заниматься сексом. При длительных отношениях гормон формирует привязанность друг к другу у постоянных партнеров.

Эстрогены — чувственность и женственность

Относятся к женским половым гормонам, но вырабатываются у обоих полов. Их уровень значительно выше у женщин, чем у мужчин.

Влияние эстрогенов на половое влечение женщины неоднозначно и зависит от фазы менструального цикла, отражаясь на возбудимости. У большинства представительниц прекрасного пола сексуальное влечение повышается в середине цикла — происходит овуляция яйцеклетки и высока вероятность наступления беременности. Эту хитрость придумала Природа, чтобы увеличить шансы на зачатие.

Иногда повышение влечения отмечается перед или сразу после менструации — обусловлено соотношением многих гормонов между собой и психологическими особенностями женщины.

С возрастом выработка эстрогенов постепенно уменьшается, а в последующем наступает менопауза. Казалось бы, снизиться должна и сексуальная активность. Однако у некоторых женщин, наоборот, она может повышаться на некоторое время, что связанно с выработкой тестостерона надпочечниками в прежнем количестве.

Серотонин — «гормон счастья» и «гормон хорошего настроения»

Является нейромедиатором. Вырабатывается в шишковидной железе (эпифизе), располагающейся в головном мозге.

Принимает участие в регуляции памяти, сна, свертывания крови и других процессов. Высвобождается, как правило, во время приятных событий и экстаза. Чувство удовлетворения, возникающее после оргазма, во многом связанно именно с выбросом серотонина в большом количестве. Интересно, что повышенный уровень вещества задерживает наступление эякуляции.

Окситоцин — привязанность и доверие

Гормон вырабатывается в гипоталамусе повседневно во время взаимодействия между людьми: дружеское касание, рукопожатие, поглаживание, объятия.

Принимает участие не только в процессе родов и выработке грудного молока, но оказывает влияние на формирование привязанности, сексуальное и социальное поведение. В момент наслаждения или оргазма содержание значительно увеличивается, а спустя несколько минут падает до нуля.

Воздействие окситоцина на человека:

* снижает чувство страха и тревоги, вызывает удовлетворение, повышает доверие;

* создает романтический настрой;

* способствует укреплению связи между людьми одной группы (в коллективе, с друзьями) и сексуальными партнерами;

* повышает чувствительность кожи, усиливая стремление к физическому контакту;

* сближает родителей (особенно мать) с ребенком.

На заметку Положительные свойства гормона проявляются при контакте с душевно близкими людьми и взаимной симпатии. Если человек взаимодействует с посторонними, его отношение к ним не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону.

Дофамин — удовольствие и мотивация

Является нейромедиатором. Вырабатывается в гипоталамусе при положительном опыте или связанных с ним мыслями/воспоминаниями: прием вкусной пищи, сексуальная близость, приятные прикосновения, достижение целей и др. Синтез вещества начинается еще во время ожидания удовольствия. Приятные размышления и фантазии провоцируют его выброс, усиливая желание и формируя тягу к повторному получению наслаждения.

Головной мозг — «дирижер» сексуального влечения и оргазма

Функции нашего организма, в том чмсле и сексуальное поведение, контролирует головной мозг. Как это происходит?

Разные ученые вне зависимости друг от друга провели исследования: профессор Барри Комисарук (США), Герт Холстедж и Яннико Георгиадис (Голландия). Выполнялись МРТ-снимки головного мозга во время возбуждения и оргазма — испытуемые помещались в томограф.

Исследование американца

Было сосредоточенно только на женском самоудовлетворении.

* При мастурбации и воображаемом прикосновении к клитору, активируется около 30 отделов головного мозга, отвечающих за удовлетворение/вознаграждение и радость, эмоции и прикосновения, память.

* За две минуты до кульминации «в бой вступают» центры, пробуждающиеся во время приема пищи и питья.

* В момент оргазма активируется гипоталамус, ответственный за температуру, голод, чувство жажды, усталость. Именно в гипоталамусе вырабатывается окситоцин, дофамин и вазопрессин.

* Во время оргазма активируется часть коры больших полушарий головного мозга — передняя часть лобных долей (предлобная кора). Область отвечает за принятие решений и самооценку, контролирует желание и воображение (фантазии).

Исследование голландцев

Эксперименты проводили на парах: мужчина и женщина занимались сексом. Доказана активность практически тех же областей головного мозга, но имеется принципиальное отличие.

Голландцы определили, что в момент оргазма у женщины отключается предлобная кора, поэтому она теряет контроль над собой и входит в некий транс (измененное состояние).

Хаотичная активность сохраняется лишь в мозжечке (координирует движения) и участке, отвечающем за чувственное восприятие. Именно этим объясняются стоны, крики и бессвязные слова, а также нарушение координации движений у женщины (может царапаться, кусаться и дергаться).

Мужское и женское поведение после секса

По данным опросов, лишь 46% женщин после оргазма чувствуют усталость и хотят поспать, а вот мужчины испытывают желание заснуть в 94%. Таковы цифры статистики, но на практике многое зависит от качества секса и уровня гормонов.

Гормональная составляющая

1. Содержание дофамина у мужчины во время оргазма повышается, сигнализируя мозгу о полученном удовольствии, от которого он может впасть в зависимость — организм будет требовать еще и еще... Однако вскоре после оргазма уровень дофамина резко падает, а содержание серотонина (ответственен за сон), наоборот, увеличивается. У женщины происходят те же процессы, но эстрогены, как правило, подавляют действие серотонина, поэтому после секса женщина часто стремится к общению.

2. Уровень окситоцина при оргазме возрастает у обоих полов, но он действует противоположно.

Женщина чувствует влечение к партнеру и может влюбиться в доставившего удовольствие мужчину — вне зависимости от того, была ли близость случайная или с подходящим спутником для жизни. Чем качественнее секс, тем сильнее чувства, а если отношения не развиваются, женщина разочаровывается. Все-таки любовь зла…

Мужчина испытывает привязанность и влечение к партнерше, но не столь выраженное, поскольку у него выше уровень тестостерона, который способен подавлять/снижать действие окситоцина и вазопрессина.

Энергетическая составляющая

Гликоген — основной запасной углевод и форма хранения глюкозы (энергии) в мышцах. Во время занятий сексом мужчина всегда активнее — дополнительная физическая нагрузка. После такого «тренажерного зала» гликоген из мышц расходуется. Мужчина устает и нуждается в отдыхе — возникает сонливость или он «проваливается» в сон.

Что же женщина? Также нуждается в отдыхе, но действие гормонов зачастую превалирует, поэтому она может чувствовать прилив сил и желание поговорить.

Подтверждение от исследователей

На МРТ-снимках видно, что процессы, происходящие в головном мозге во время оргазма, у мужчин и женщин схожи. Однако после оргазма у мужчины наступает период покоя — неспособность к возбуждению в течение некоторого времени. Женщина же может получить несколько оргазмов подряд.

Итак, сон мужчины после оргазма — физиологическая потребность, а не безразличие. Как же вести себя женщине? Отнеситесь без негатива, с пониманием, можно прикоснуться к партнеру и нежно погладить — так стимулируется выработка окситоцина.

Любить в любом возрасте — полезно!

Чем старше мы становимся, тем больше у нас погибает клеток мозга — например, в возрасте 35 лет — около 7 000 клеток в день!

На помощь приходит секс! Регулярная интимная близость помогает расти клеткам мозга и стимулирует ответственную за память часть мозга — доказано учеными из Университета Принстона (США).

Целуйтесь на здоровье!

Количество нервных окончаний на губах больше, чем на подушечках пальцев. Поэтому поцелуи нас расслабляют, делают более чувствительными, улучшают настроение и предрасполагают к интиму.

Увы, с годами то, что было в начале отношений между партнерами, съедает быт. Что же делать? «Вооружитесь» знаниями о процессах, происходящих в организме, и приготовьте «любовное зелье» по собственному рецепту.

Больше проводите времени вместе, добавляйте новые ощущения в отношения, чаще прикасайтесь друг к другу. Помните, что любовь не всегда уходит, а просто переходит на другой уровень. Следуйте за ней…