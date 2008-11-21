От чего мужчины возбуждаются?

При подготовке этой статьи был проведено маленькое исследование, экспресс - опрос мужчин в возрасте от 27 до 37 лет. То есть, возраст специально подбирался самый активный, "заводной". Среди опрошенных "мачо": 1 болгарин, 3 русских, 2 американца, 1 чуваш, 1 англичанин, 1 украинец и 1 грузин. Далее приведем ответы, которые у всей "великолепной десятки" абсолютно совпали и были положительными. Так что, дамы, запоминайте, от чего же точно возбуждаются мужчины, независимо от национальности и темперамента.

1. В поле его зрения однозначно попадает женщина в облегающей одежде. Особо мужской глаз отдыхает на обтянутой попке, грудях, бедрах. Самой эротичной одеждой мужчины назвали длинную темную юбку с высоким от бедра разрезом (или двумя!), да чтобы из него "нечаянно" выглядывали ножки с резиночками от чулок.

Эта мелкая деталь заводит конкретно. Такая же реакция у мужчин на вырез блузки с расстегнутой пуговкой, который вот-вот распахнется от натяжения при волнении, и пуговка расстегнется. Каждый, заглянув в эту восхитительную ложбинку, надеется увидеть все, что скрыто ниже и прикоснуться. И начинает волноваться.

2. "Вся тайна женщины в одеждах, не держит тайны нагота" - говаривали древние ловеласы. Современные с ними солидарны. Все сошлись на том, что более эротично выглядит полураздетая женщина, а не полностью нагая. Мужчина больше заводится, если его воображение "дорисовывает" невидимые части женского тела.

Этот процесс будоражит. Мужчины любят созерцать даму сердца в эротичном нижнем белье, а не в ночной сорочке до пола. Особенно белье, которое является только намеком: прозрачное и сильно вырезанное. Что касается цвета белья, остановимся чуть подробнее.

3. Цвет женского белья по научным наблюдениям (тех же ученых-мужчин) производит определенное воздействие на подсознательном уровне. Если Вы хорошая любовница, то обычно более всего тратите деньги на красное (малиновое) и черное белье. Красный цвет действует на любовника, как отметили все 10 мужчин, возбуждающе, излучая особую энергию. Они воспринимают женщину в таких аксессуарах, как любовницу, которая может держаться раскованно, без каких-либо препятствий и ограничений. Они в этаком белье видят знак: можно смело экспериментировать, сочетать активность и пассивность (давать женщине лидирующую роль в сексуальной игре).

Если на даме вдруг желтое белье (хотя этот цвет не возбуждает), мужчины понимают это так, что его обладательница ждет качественного продолжительного секса, а не кроличьих игр на минутку.

Обладательницу фиолетового и розового белья мужчины воспринимают как даму чувственную, темпераментную, однако несколько стесненную моральными нормами и предрассудками.

Женщину в синем белье мужчины считают (пардон) "бревном в постели", над которым надо трудиться, трудиться. И все без результата. Такая ленивая дамочка рассчитывает только на активность партнера. В общем, синий цвет для белья самый непригодный, считает наша "десятка".

Зеленое белье, думают они, бывает на женщине, которая желает данного партнера только однажды, а коричневое предпочитают женщины сексуально подавленные.

Белый цвет. Его видели наши любовники на большинстве женщин. Воспринимают его нейтрально, без знака на особую индивидуальную склонность.

Вот такой цветовой расклад. Учтите его, покупая очередные женские штучки. И еще учтите, милые дамы, что куда более важным является Ваше поведение в постели. Даже самое правильно подобранное и эротичное белье не поможет, если Вы ленивая, закомплексованная неумеха в сексе.

4. Безусловно, всем мужчинам (и опрашиваемым в первую очередь) очень нравится, когда женщина оценивает его (вслух и многократно) как "великолепного любовника". Восхищенно смотрит. Не просто смотрит, а продолжительно рассматривает его мужское достоинство, "поднимая" его взглядом "изнемогающей от желания самки". Что это значит? Знает любая женщина, которая любит секс. И знает любой мужчина, любящий такую женщину.

5. Мужчины признались, что очень возбуждает, если они вдруг узнают, что на их женщине нет нижнего белья. Это "бомба замедленного действия"! Если Вы такую новость сообщаете любимому во время медленного танца на многолюдной вечеринке в ночном клубе. Не удивляйтесь, если он после этого срочно затащит Вас в укромный уголок и сделает что-то приятное. Препятствовать бесполезно, сами спровоцировали "африканские страсти".

6. Конечно, Ваш любимый забудет про усталость и неприятности рабочего дня, если Вы встретите его у дверей почти голенькой (в одном бюстгальтере или поясе от чулок) с невинным взглядом. Возьмете за галстук и поведете прямиком в спальню, где он увидит не только распахнутую постельку, задвинутые шторы, но и изысканный ужин на двоих на столике.

7. Ни один из десятки не отказывает себе в таком удовольствии: когда его любимая неожиданно трогает и ласкает его "орудие" через карманы брюк. И проделывает такие номера почти прилюдно (но незаметно!): на вечеринке, на стадионе, в театре(!) и в других местах.

8. Так же мужчины сошлись на том, что им нравится "дорожный экстрим". Когда женщина не просто поглаживает их сокровище во время езды на автомобиле, а проделывает с ним еще кое-что покруче. Главное в таких опасных играх - смотреть на дорогу и не увлекаться большой скоростью.

9. И, конечно же, всем хочется, чтобы любовницы сами предлагали самые неожиданные места для занятия сексом: от заброшенного сарая с сеновалом до эскалатора метро!

Источник: http://sestrenka.ru/