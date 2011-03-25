Секс, как лекарство? Правда и мифы

Секс нередко называют универсальным лекарством, но в разговорах о том, как помогает секс здоровью, встречаются явные преувеличения. Какова же реальная польза от этого занятия с точки зрения сексологии?

Простуда и грипп

В крови людей, которые регулярно занимаются сексом, содержится на 30 процентов больше антител, чем у сторонников воздержания. Поэтому сексуально активные люди гораздо реже подхватывают грипп, простуду и другие инфекционные заболевания.

Морщины

В Эдинбургском королевском госпитале проводился эксперимент: женщин различного возраста показывали друг другу через одностороннее зеркало и расспрашивали, кто как выглядит. Всех, кто казался более моложавым, собрали в одну группу и тщательно изучили. Выяснилось, что счастливицы, выглядевшие моложе своего биологического возраста на 7-12 лет, занимались сексом, в среднем, 4 раза в неделю. Во время секса повышается уровень эстрогена в крови. Это делает волосы блестящими, а кожу - эластичной.

Мигрень

Ну кто из нас хотя бы раз в жизни не отказывался от секса под предлогом головной боли, и не важно, настоящей или мнимой! А, между тем, женщинам, как выяснилось, как раз необходимо заниматься любовью, когда разыгрывается мигрень. Повешение уровня эндорфинов и кортикостероидов в крови во время возбуждения и оргазма является прекрасным анальгетиком.

Болезненные, нерегулярные месячные

Ряд исследований, проведенных эндокринологами в Колумбийском и Стэнфордском университетах, показали, что у женщин, которые еженедельно занимаются сексом, цикл более регулярный, чем у воздерживающихся или прибегающих к соитию время от времени. Причем, исследователи утверждают, что в сексе для женщин важно участие, а не результат.

Неконтролируемое мочеиспускание

Женщины используют мускулы тазового дна, чтобы сдерживать мочу. С возрастом они изнашиваются, поэтому случайное мочеиспускание может стать серьезной проблемой. Но секс поддерживает эти мускулы в тонусе – лучшей тренировки не существует.

Депрессия

Секс дает не просто психологическое удовлетворение. В процессе полового акта в организме выделяется гормон эндорфин, отвечающий за позитивное восприятие, активизируются некоторые центры головного мозга и настроение улучшается на химическом уровне.

Бессонница

Секс помогает засыпать. Возрастающий во время секса уровень гормона окситоцина имеет сильный успокаивающий эффект и является прекрасным естественным снотворным.

Выпирающий животик

Во время секса тренируются практически все группы мышц. А особенно такие важные для женщин, как мышцы таза, бедер, ягодиц, брюшного пресса и рук. Кроме того, во время полового акта в кровь выбрасывается гормон тестостерон, благоприятно воздействующий на опорно-двигательный аппарат. 20 минут секса приравниваются к получасовой утренней зарядке.

Здоровая предстательная железа

Некоторые урологи считают, что существует зависимость между частотностью эякуляции и развитием рака предстательной железы. Для производства семенной жидкости предстательная железа и семенные пузырьки забирают из крови такие вещества как цинк, лимонную кислоту, калий и затем увеличивают их концентрацию. При этом канцерогены, также присутствующие в крови, тоже концентрируются, и от них организму лучше избавляться. Мастурбация и секс – лучшие способы очищения предстательной железы. Доказано: благодаря эякуляции более пяти раз в неделю мужчины на треть снижают вероятность заболевания раком предстательной железы.

Помогает ли секс похудеть?

Стать ощутимо стройной с помощью секса очень сложно. Во время секса организм тратит калории, но они потом быстро наверстываются. Для того, чтобы спальня помогала так же, как спортзал, заниматься любовью в ней необходимо очень часто – такой режим не по силам даже очень здоровому человеку.

Может ли секс навредить здоровью?

Может в случае передозировки. Причем, у мужчин. Сексологи заметили такую закономерность: мужчины, использующие стимуляторы сексуальной активности, чаще обращаются к врачам с проблемами в половой сфере. Выяснилось, что при чрезмерной нагрузке ткани пениса могут испытывать повреждения, причем необратимые. При активной стимуляции увеличивается твердость полового члена, а, следовательно, он дольше действует. При этом к пенису поступает очень мало кислорода, он становится менее чувствительным к микротравмам. В таких условиях возникает опасность развития приапизма.

Источник: http://www.medikforum.ru/