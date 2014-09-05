Сексуальная жизнь. Есть ли секс после брака?

Говоря любимому человеку о том, что я безумно хочу горячего чая со льдом, я вовсе не имела в виду, что мне хочется утолить жажду. Нужны они мне были несколько для других целей…

Сексуальная жизнь многих людей после брака (а иногда и до брака тоже) не отличается большой оригинальностью. Неудивительно, что по вечерам мужчины прячутся за газетой или притворяются каменным истуканом, застывшим перед телевизором, а женщины жалуются на головную боль или ежемесячный синдром плохого настроения. Причины банальны: долгие отношения, отсутствие новизны и рутинный секс, который мало чем отличается от того, если бы оба супруга легли на кровать, укрывшись каждый своим одеялом и, повернувшись друг к другу спинами, погрузились в сладкий сон.

Товары ненародного потребления

Но ведь несложно хотя бы иногда вносить искорку в отношения и вместо совместного просмотра телевизора в один из вечеров отправиться, например, в магазин эротических товаров. «О, нет», - можете сказать вы, переживая, что продавец обязательно догадается обо всех ваших непристойных мыслях, а после вашего ухода еще долго будет хихикать, спрятавшись за витрину магазина. Поверьте, профессиональные консультанты таких салонов слышали и видели такое, что вам и не снилось. Так что ваша просьба показать костюм медсестры или даже что-то поинтереснее (ну вдруг вы решите купить чудо-средство, увиденное вчера в пикантном фильме), покажется им такой же нормальной, как если бы вы попросили продать булку хлеба в продовольственном магазине. Даже если вы не решитесь на интимную покупку, сам процесс похода в такое место может вызвать в вашей голове бурю сексуальных фантазий.

Играем вместе

Если говорить серьезно, то со всей ответственностью заявляем, что определенный набор секс-игрушек должен быть у каждой супружеской пары. И не важно, что это будет: меховые наручники, карточки с изображением всех позиций Камасутры или полноценные сексуальные наборы, так сказать, на все случаи жизни. Главное - с регулярной периодичностью доставать их с верхней полки шкафа и находить им применение.

Что делать, если хочется соригинальничать прямо сейчас, а нужные покупки пока не сделаны? Используйте подручные средства. Тут вам и пригодится горячий чай, дыхание после которого будет обдавать жаром страсти или кубик льда, плавно скользящий по всему (повторяем: по всему!) вашему телу.

На лоне природы

За новыми ощущениями можно отправиться и на природу. Близость в окружении лесных ландшафтов может подарить ни с чем не сравнимые эмоции. Только найдите достаточно уединенное место и будьте осторожны: не сядьте на муравейник.

Отдыхая за границей и отправляясь на пляж, чтобы провести там незабываемый вечер, помните, что у местной охраны есть привычка пристально следить за туристами, так и норовящими в нетрезвом виде искупаться в море. Тут-то они и могут застигнуть вас врасплох. Хотя, возможно, темнота ночи станет для вас надежным убежищем.

А еще морской песок имеет свойство забиваться во всевозможные места. Но разве заметят это двое влюбленных людей, поглощенных страстью? Секс в воде многие пары любят за то, что со стороны все выглядит, как весьма безобидные крепкие объятия. Если же вы не рискнете заняться любовью днем на многолюдном пляже, можно сделать это и дома в ванной. Хорошо, если у вас имеется просторная джакузи, в стандартной ванне придется применить все ваши акробатические способности.

Домашний эксперимент

Кстати, именно дома можно найти массу мест для занятий любовью. Особенно, если супружеское ложе уже давно намозолило глаза. Для получения удовольствия не обязательно раскачиваться на люстре в позе Тарзана. Достаточно оглянуться вокруг и увидеть, что вокруг еще поле непаханное.

Возможно, у вас в квартире широкие подоконники? Используйте их по назначению. То есть не по назначению, конечно. Хотя и об узкие можно весьма удобно опереться. А как вам идея с кухонным столом? Ну и что, что вы за ним едите. Поверьте, после проделанных на нем манипуляций совместные завтраки, обеды и ужины покажутся вам еще вкуснее!

Близость перед зеркальными поверхностями позволит взглянуть на себя с новой, весьма пикантной стороны.

В теплое время года можно использовать не только жилые квадратные метры, но и балкон. Конечно, лучше это делать в темное время суток, не вызывая любопытных взглядов соседей по подъезду. Используйте пол, кресла, стулья, да хоть шкафы. Все, кроме дивана. Оставьте его лишь для ночного сна. По крайней мере, на какое-то время.

Испробовав все места в квартире, садитесь в машину и поезжайте куда-нибудь подальше от суетного города. Можете не выходить из салона, разложив сиденья и удобно устроившись внутри. Хотя, если позволяет погода, и вы уверены, что вас никто не увидит, можно использовать и капот автомобиля.

Превращайте каждое занятие любовью в интересную игру. Постоянно разгадывайте друг друга. В течение дня пишите любимому человеку письма, пусть в них будут ваши самые сокровенные желания. Делайте из каждого свидания романтическое приключение. Читайте вместе откровенные книги, смотрите фильмы, примеряйте на себя новые роли.

Не скрывайте своих чувств, и тогда ваша страсть будет жить столько же, сколько и ваша любовь!