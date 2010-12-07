6 несексуальных женских привычек

Женщины часто интересуются тем, как можно выглядеть сексуальной, но забывают о том, что некоторые присущие им черты мешают добиться желанной цели...

Неухоженность

Женская неухоженность возглавляет рейтинг признаков несексуальности. В это понятие входит отсутствие маникюра и педикюра, грязная обувь и неуложенные волосы, а также наличие растительности в неположенных местах и неприятный запах. Речь не только о запахе пота. Отталкивающими являются неприятный запах изо рта, слишком назойливый и кричащий аромат парфюма, и, увы, столь распространенный запах сигарет.

Конечно, ситуации бывают разные. Не всегда можно выглядеть безупречной до кончиков ногтей. Но вот что пишет Дэвид Грайс, автор бестселлера «Что делает женщину сексуальной»:

- Случайно неприбранный вид можно простить, но когда мужчина видит женщину всего один раз - в магазине или на вечеринке - он не знает, случайность это или постоянное явление.

Низкая самооценка

Мужчины быстро улавливают, что женщина о себе невысокого мнения. В таких случаях они считают ее подавленной, а ее облик кажется им очень непривлекательным. "Неправильное" с точки зрения мужчины, поведение, беспокоит их и вызывает реакции отторжения, разрушая в их глазах сексапильность женщины.

Вот какие причины входят в эту категорию:

- лишний вес,

- плохое владение собственным телом,

- тусклые глаза, отсутствие блеска в них,

- недостаточная уверенность в себе,

- некрасивое белье "бабушкина молодость",

- заниженная самооценка,

- пассивность,

- отсутствие желания стать привлекательной,

- обвисший вид фигуры,

- поведение: "мне безразлична моя внешность".

Чрезмерная сексуальность

Когда женщина слишком стремится выглядеть сексуальной, это часто приводит к обратному результату.

Вот что настораживает в этой связи мужчин:

- наигранность,

- игра в "наивную девочку",

- агрессивность,

- излишняя худоба и скрупулёзное подсчитывание калорий,

- материализм,

- излишняя соблазнительность,

- слишком облегающая одежда,

- назойливость,

- одежда не к месту,

- соблазнительное поведение в неподходящих ситуациях.

Тяжелая походка

Манера сутулиться и тяжелая походка также способны убить женскую сексуальность. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на то, как преображается женщина, когда она выравнивает спину. И вот многие мужчины на вопрос о том, что делает женщину не сексуальной, отвечают не задумываясь: «несексуальная походка».

Нелюбезность

Нередко женщины ведут себя так, словно возводят барьер между собой и мужчинами. Мужчины хорошо ощущают эту манеру противостояния.

Вот образцы подобных барьеров:

- мужеподобность,

- демонстративное отсутствие интереса к мужчине,

- излишняя критичность или пессимизм,

- заторможенность,

- демонстрация плохого настроения или безразличия.

Вульгарность

Откровенное поведение - это сильное сексуальное оружие, при условии, что оно используется с умом и изредка. Но если женщина не чувствует нюансов, она может легко показаться вульгарной, а это именно то, что делает женщину несексуальной.

Мужчины находят вульгарным:

- громкость голоса,

- неправильную речь,

- дешевый внешний вид,

- крикливость,

- неприятные интонации в голосе,

- грубость в поведении,

- сквернословие,

- плохие манеры,

- визг,

- громкий, вызывающий смех,

- флирт с несколькими мужчинами,

- слишком много разговоров о сексе.

