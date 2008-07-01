Форум
Войти
Ваш регион - Екатеринбург и область?
Реклама
Надежда Тиунова
Отношения

Согласно Конституции. Половой конституции…

Людей нельзя мерить общим аршином. Эта непреложная истина имеет значение и в интимных отношениях

Людей нельзя мерить общим аршином. Эта непреложная истина имеет значение и в интимных отношениях. Чтобы не разочароваться, при выборе партнера лучше все-таки ориентироваться на сходность сексуальных сил.

Половая конституция - совокупность физиологических показателей организма, определяющих его сексуальное функционирование, определенность внутренними процессами, непосредственно связанными с генетическими факторами и особенностями раннего, по большей части - внутриутробного, развития.

Особенности половой конституции (уровень «потентности») мы получаем в наследство от родителей, а выражается она не только в сексуальных потребностях человека, но и во внешнем облике, темпераменте.

Половая конституция человека очень устойчива и не меняется с течением жизни. Она не развивается ни тренировкой, ни знаниями о половой жизни, ни чем-либо иным — это просто способность человека, как способность писать стихи, сочинять музыку и т.п.

Несоответствие сексуальных потребностей партнеров - одна из частовстречающихся проблем. И если женщина, например, со слабой половой конституцией, еще как-то может обойти ее, то мужчина в данном случае на большее просто не способен. Понятно, что если человек чего-то в сексуальном плане недополучает, возникает недовольство партнером. По разным данным, в 43% случаев разводов главной причиной называется сексуальная дисгармония супругов. И что небезынтересно, в восьми из десяти случаев инициатором развода является женщина.

Знание собственной половой конституции и конституции партнера не только помогает избежать разочарования в будущей совместной жизни. Вы можете прогнозировать свои возможности, свою "норму". И не испытывать чувства неполноценности в сравнении с соседом Васей, ведь, вы не завидуете Пушкину – звезде поэзии.

Вектор половой конституции мужчины и женщины имеют некоторые сходные характеристики, но во многом и отличаются друг от друга. Также нужно отметить, что, если для мужчин конституционные законы работают более четко, то для женщин все-таки далеко не последнее значение имеет психоэмоциональная составляющая. Подстроиться под потребности мужчины женщине проще.

Наиболее точную оценку половой конституции, вы сможете получить на консультации у сексолога. Здесь применяют сложные схемы и тесты для ее оценки. А мы предлагаем вам упрощенный вариант тестирования вашей половой потентности.

Предлагаемая шкала векторного определения половой конституции - хороший инструмент, который позволяет определить тип половой конституции и сличить реальные и ожидаемые показатели.

Вектор половой конституции мужчины

 

Слабая:

Средняя:

Сильная:

пробуждение интереса к женщинам

в 16–17 лет

 

в 12–13 лет

в 9–10 лет

первое семяизвержение,

ломка голоса

17–18 лет

13–14 лет

10–11 лет

возраст прекращения эксцессов

20–25 лет

30–35 лет

40–45 лет

возраст снижения активности до 2–3 половых актов в неделю (УФР)

20–25 лет

30–40 лет

45–50 лет

оволосение

лобок с горизонталью по женскому типу

лобок по мужскому типу с дорожкой до пупка

лобок с дорожкой до пупка и оволосением груди

Отношение роста к длине ноги

Менее 1,85-1,91

1,92-1,98

1,99 до 2,0 и более

 

Вектор половой конституции женщины

 

Слабая:

Средняя:

Сильная:

Первая менструация (менархе)

15–18 лет

13–14 лет

10–11 лет

Регулярность менструаций

с длительными нарушениями

эпизодические нарушения при неблагоприятных воздействиях

регулярные без патологии

Первый оргазм

в 30–35 лет

20–25 лет

11–17 лет

Первый оргазм после начала регулярной половой жизни

через 3–12 месяцев

через 3–10 месяцев

до начала половой жизни

Оволосение

лобок с редкими прямыми волосами или более густыми в центре

лобок с вьющимися волосами и горизонтальной верхней границей (женский тип)

лобок с вьющимися волосами и дорожкой до пупка (по мужскому типу)

Возраст достижение 100% оргастичности

35–40

20–30

15–18

Характер течения беременности

угроза прерывания, патологическое протекание, токсикозы

легко протекающие токсикозы

нормальное течение

Роды

длительные и тяжелые с большой потерей крови

средней продолжительности и тяжести

быстрые и легкие

Возраст наступление климакса

40–45 лет

45–50 лет

50–55 лет

Отношение роста к длине ноги

1,88 - 1,96

1,97-2,00

2,01-2,05 и более

 

 

Народные приметы о половой конституции мужчин и женщин 

* Женщины о мужской силе судят не по величине члена, а по размеру яичек, чем они больше – тем выше сексуальная потентность партнера.

* У женщин показатель сильной половой конституции — пушок над верхней губой, свидетельствующий о наличии у женщины чуть большего, чем обычно, количества мужских гормонов, отвечающих за темперамент.

* У людей со слабой половой конституцией большой палец ноги самый длинный, у людей со средней половой конституцией — сравним со вторым пальцем, а с сильной — короче второго пальца на 3-10 миллиметров.

Метод прогиба рук и ног

Основан на возрасте закрытия зон роста трубчатых костей человека и сроках полового созревания.

Вытяните обе руки вперед, прижмите ладони друг к другу и, не перекашивая предплечий (локти должны быть направлены строго в противоположные стороны), постарайтесь свести их как можно ближе друг у другу:

- если руки остались прямыми, не прогибаются - сильная половая конституция,

- если прогибаются, но все же между предплечьями остался зазор - средняя конституция,

- если предплечья сходятся, то это слабый в половом отношении человек.

Все вышеизложенное в полном объеме относится и к прогибу ног, а точнее, к углу раскрытия коленного сустава. Таким образом, чем больше прогиб ноги в коленном суставе, тем слабее половая конституция.

 

Газета "Уральская медицина"

Оставить комментарий
Реклама
Отношения
Реклама
Реклама