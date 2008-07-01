Согласно Конституции. Половой конституции…

Людей нельзя мерить общим аршином. Эта непреложная истина имеет значение и в интимных отношениях. Чтобы не разочароваться, при выборе партнера лучше все-таки ориентироваться на сходность сексуальных сил.

Половая конституция - совокупность физиологических показателей организма, определяющих его сексуальное функционирование, определенность внутренними процессами, непосредственно связанными с генетическими факторами и особенностями раннего, по большей части - внутриутробного, развития.

Особенности половой конституции (уровень «потентности») мы получаем в наследство от родителей, а выражается она не только в сексуальных потребностях человека, но и во внешнем облике, темпераменте.

Половая конституция человека очень устойчива и не меняется с течением жизни. Она не развивается ни тренировкой, ни знаниями о половой жизни, ни чем-либо иным — это просто способность человека, как способность писать стихи, сочинять музыку и т.п.

Несоответствие сексуальных потребностей партнеров - одна из частовстречающихся проблем. И если женщина, например, со слабой половой конституцией, еще как-то может обойти ее, то мужчина в данном случае на большее просто не способен. Понятно, что если человек чего-то в сексуальном плане недополучает, возникает недовольство партнером. По разным данным, в 43% случаев разводов главной причиной называется сексуальная дисгармония супругов. И что небезынтересно, в восьми из десяти случаев инициатором развода является женщина.

Знание собственной половой конституции и конституции партнера не только помогает избежать разочарования в будущей совместной жизни. Вы можете прогнозировать свои возможности, свою "норму". И не испытывать чувства неполноценности в сравнении с соседом Васей, ведь, вы не завидуете Пушкину – звезде поэзии.

Вектор половой конституции мужчины и женщины имеют некоторые сходные характеристики, но во многом и отличаются друг от друга. Также нужно отметить, что, если для мужчин конституционные законы работают более четко, то для женщин все-таки далеко не последнее значение имеет психоэмоциональная составляющая. Подстроиться под потребности мужчины женщине проще.

Наиболее точную оценку половой конституции, вы сможете получить на консультации у сексолога. Здесь применяют сложные схемы и тесты для ее оценки. А мы предлагаем вам упрощенный вариант тестирования вашей половой потентности.

Предлагаемая шкала векторного определения половой конституции - хороший инструмент, который позволяет определить тип половой конституции и сличить реальные и ожидаемые показатели.

Вектор половой конституции мужчины

Слабая: Средняя: Сильная: пробуждение интереса к женщинам в 16–17 лет в 12–13 лет в 9–10 лет первое семяизвержение, ломка голоса 17–18 лет 13–14 лет 10–11 лет возраст прекращения эксцессов 20–25 лет 30–35 лет 40–45 лет возраст снижения активности до 2–3 половых актов в неделю (УФР) 20–25 лет 30–40 лет 45–50 лет оволосение лобок с горизонталью по женскому типу лобок по мужскому типу с дорожкой до пупка лобок с дорожкой до пупка и оволосением груди Отношение роста к длине ноги Менее 1,85-1,91 1,92-1,98 1,99 до 2,0 и более

Вектор половой конституции женщины

Слабая: Средняя: Сильная: Первая менструация (менархе) 15–18 лет 13–14 лет 10–11 лет Регулярность менструаций с длительными нарушениями эпизодические нарушения при неблагоприятных воздействиях регулярные без патологии Первый оргазм в 30–35 лет 20–25 лет 11–17 лет Первый оргазм после начала регулярной половой жизни через 3–12 месяцев через 3–10 месяцев до начала половой жизни Оволосение лобок с редкими прямыми волосами или более густыми в центре лобок с вьющимися волосами и горизонтальной верхней границей (женский тип) лобок с вьющимися волосами и дорожкой до пупка (по мужскому типу) Возраст достижение 100% оргастичности 35–40 20–30 15–18 Характер течения беременности угроза прерывания, патологическое протекание, токсикозы легко протекающие токсикозы нормальное течение Роды длительные и тяжелые с большой потерей крови средней продолжительности и тяжести быстрые и легкие Возраст наступление климакса 40–45 лет 45–50 лет 50–55 лет Отношение роста к длине ноги 1,88 - 1,96 1,97-2,00 2,01-2,05 и более

Народные приметы о половой конституции мужчин и женщин

* Женщины о мужской силе судят не по величине члена, а по размеру яичек, чем они больше – тем выше сексуальная потентность партнера.

* У женщин показатель сильной половой конституции — пушок над верхней губой, свидетельствующий о наличии у женщины чуть большего, чем обычно, количества мужских гормонов, отвечающих за темперамент.

* У людей со слабой половой конституцией большой палец ноги самый длинный, у людей со средней половой конституцией — сравним со вторым пальцем, а с сильной — короче второго пальца на 3-10 миллиметров.

Метод прогиба рук и ног

Основан на возрасте закрытия зон роста трубчатых костей человека и сроках полового созревания.

Вытяните обе руки вперед, прижмите ладони друг к другу и, не перекашивая предплечий (локти должны быть направлены строго в противоположные стороны), постарайтесь свести их как можно ближе друг у другу:

- если руки остались прямыми, не прогибаются - сильная половая конституция,

- если прогибаются, но все же между предплечьями остался зазор - средняя конституция,

- если предплечья сходятся, то это слабый в половом отношении человек.

Все вышеизложенное в полном объеме относится и к прогибу ног, а точнее, к углу раскрытия коленного сустава. Таким образом, чем больше прогиб ноги в коленном суставе, тем слабее половая конституция.