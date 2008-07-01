Согласно Конституции. Половой конституции…
Людей нельзя мерить общим аршином. Эта непреложная истина имеет значение и в интимных отношениях. Чтобы не разочароваться, при выборе партнера лучше все-таки ориентироваться на сходность сексуальных сил.
Половая конституция - совокупность физиологических показателей организма, определяющих его сексуальное функционирование, определенность внутренними процессами, непосредственно связанными с генетическими факторами и особенностями раннего, по большей части - внутриутробного, развития.
Особенности половой конституции (уровень «потентности») мы получаем в наследство от родителей, а выражается она не только в сексуальных потребностях человека, но и во внешнем облике, темпераменте.
Половая конституция человека очень устойчива и не меняется с течением жизни. Она не развивается ни тренировкой, ни знаниями о половой жизни, ни чем-либо иным — это просто способность человека, как способность писать стихи, сочинять музыку и т.п.
Несоответствие сексуальных потребностей партнеров - одна из частовстречающихся проблем. И если женщина, например, со слабой половой конституцией, еще как-то может обойти ее, то мужчина в данном случае на большее просто не способен. Понятно, что если человек чего-то в сексуальном плане недополучает, возникает недовольство партнером. По разным данным, в 43% случаев разводов главной причиной называется сексуальная дисгармония супругов. И что небезынтересно, в восьми из десяти случаев инициатором развода является женщина.
Знание собственной половой конституции и конституции партнера не только помогает избежать разочарования в будущей совместной жизни. Вы можете прогнозировать свои возможности, свою "норму". И не испытывать чувства неполноценности в сравнении с соседом Васей, ведь, вы не завидуете Пушкину – звезде поэзии.
Вектор половой конституции мужчины и женщины имеют некоторые сходные характеристики, но во многом и отличаются друг от друга. Также нужно отметить, что, если для мужчин конституционные законы работают более четко, то для женщин все-таки далеко не последнее значение имеет психоэмоциональная составляющая. Подстроиться под потребности мужчины женщине проще.
Наиболее точную оценку половой конституции, вы сможете получить на консультации у сексолога. Здесь применяют сложные схемы и тесты для ее оценки. А мы предлагаем вам упрощенный вариант тестирования вашей половой потентности.
Предлагаемая шкала векторного определения половой конституции - хороший инструмент, который позволяет определить тип половой конституции и сличить реальные и ожидаемые показатели.
Вектор половой конституции мужчины
|
|
Слабая:
|
Средняя:
|
Сильная:
|
пробуждение интереса к женщинам
|
в 16–17 лет
|
в 12–13 лет
|
в 9–10 лет
|
первое семяизвержение,
ломка голоса
|
17–18 лет
|
13–14 лет
|
10–11 лет
|
возраст прекращения эксцессов
|
20–25 лет
|
30–35 лет
|
40–45 лет
|
возраст снижения активности до 2–3 половых актов в неделю (УФР)
|
20–25 лет
|
30–40 лет
|
45–50 лет
|
оволосение
|
лобок с горизонталью по женскому типу
|
лобок по мужскому типу с дорожкой до пупка
|
лобок с дорожкой до пупка и оволосением груди
|
Отношение роста к длине ноги
|
Менее 1,85-1,91
|
1,92-1,98
|
1,99 до 2,0 и более
Вектор половой конституции женщины
|
|
Слабая:
|
Средняя:
|
Сильная:
|
Первая менструация (менархе)
|
15–18 лет
|
13–14 лет
|
10–11 лет
|
Регулярность менструаций
|
с длительными нарушениями
|
эпизодические нарушения при неблагоприятных воздействиях
|
регулярные без патологии
|
Первый оргазм
|
в 30–35 лет
|
20–25 лет
|
11–17 лет
|
Первый оргазм после начала регулярной половой жизни
|
через 3–12 месяцев
|
через 3–10 месяцев
|
до начала половой жизни
|
Оволосение
|
лобок с редкими прямыми волосами или более густыми в центре
|
лобок с вьющимися волосами и горизонтальной верхней границей (женский тип)
|
лобок с вьющимися волосами и дорожкой до пупка (по мужскому типу)
|
Возраст достижение 100% оргастичности
|
35–40
|
20–30
|
15–18
|
Характер течения беременности
|
угроза прерывания, патологическое протекание, токсикозы
|
легко протекающие токсикозы
|
нормальное течение
|
Роды
|
длительные и тяжелые с большой потерей крови
|
средней продолжительности и тяжести
|
быстрые и легкие
|
Возраст наступление климакса
|
40–45 лет
|
45–50 лет
|
50–55 лет
|
Отношение роста к длине ноги
|
1,88 - 1,96
|
1,97-2,00
|
2,01-2,05 и более
Народные приметы о половой конституции мужчин и женщин
* Женщины о мужской силе судят не по величине члена, а по размеру яичек, чем они больше – тем выше сексуальная потентность партнера.
* У женщин показатель сильной половой конституции — пушок над верхней губой, свидетельствующий о наличии у женщины чуть большего, чем обычно, количества мужских гормонов, отвечающих за темперамент.
* У людей со слабой половой конституцией большой палец ноги самый длинный, у людей со средней половой конституцией — сравним со вторым пальцем, а с сильной — короче второго пальца на 3-10 миллиметров.
Метод прогиба рук и ног
Основан на возрасте закрытия зон роста трубчатых костей человека и сроках полового созревания.
Вытяните обе руки вперед, прижмите ладони друг к другу и, не перекашивая предплечий (локти должны быть направлены строго в противоположные стороны), постарайтесь свести их как можно ближе друг у другу:
- если руки остались прямыми, не прогибаются - сильная половая конституция,
- если прогибаются, но все же между предплечьями остался зазор - средняя конституция,
- если предплечья сходятся, то это слабый в половом отношении человек.
Все вышеизложенное в полном объеме относится и к прогибу ног, а точнее, к углу раскрытия коленного сустава. Таким образом, чем больше прогиб ноги в коленном суставе, тем слабее половая конституция.
Газета "Уральская медицина"