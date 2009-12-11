Контрацепция: самые неожиданные средства

Народная смекалка и опыт поколений могут перещеголять любые научные изыскания. Но порой заводят в такие дебри, что нам, современным людям, трудно поверить фантазии и смелости наших предков.

Первое научно подтверждённое изображение презерватива относят примерно к X веку до н.э. Спустя тысячелетия человечество вернулось к этому же способу предотвращения беременности как к самому простому и быстрому, однако путь проб и ошибок был долог и порой ох как тернист. Вот самые забавные факты из истории контрацепции.

Намазать... куда?!

Как утверждает один небезызвестный рекламный ролик, первые тампоны придумали женщины в древнем Египте, и сейчас этим средством гигиены пользуются по всему миру. Что ж, с контрацепцией у египтянок получилось не так удачно: в качестве спермицидного геля (то есть мази, которая наносилась на половые органы до акта и должна была убить сперматозоиды) они использовали... испражнения крокодилов.

В Греции дамам пришлось чуть полегче: их средства были менее экстравагантны, хотя и вряд ли более эффективны. Так, один из античных врачевателей Соран Эфесский оставил подробные описания противозачаточных свойств гранатов и имбиря, причём принимать их нужно было не в пищу, а в качестве вагинальных свечей. Врач-то, кстати, был именитый: его вклад в развитие акушерства и гинекологии до сих пор считают неоценимым. Но, видимо (и на наше счастье), не все открытия великого медика были достойны войти в историю.

Подскок с переворотом

Тот же Соран не ограничивал область своих исследований пищевыми продуктами. Другим способом предупреждения беременности были особые упражнения, выполнять которые надо было сразу после полового акта или при задержке менструации. Таким образом, врач практически изобрёл посткоитальную контрацепцию, правда, до хотя бы минимальной эффективности греку было далеко.

Судите сами: Соран советовал женщинам сразу после полового акта сесть на корточки и хорошенько... чихнуть. Резкое напряжение брюшных мышц, по теории врачевателя, должно было вытолкать из тела все нежелательные жидкости. Если же этой мерой предосторожности дама пренебрегла и через месяц поняла, что забеременела, Соран рекомендовал просто подпрыгнуть, причём именно 7 раз.

Враг не пройдёт

Когда женщины научились пользоваться тампонами при менструации, какая-то умная голова решила применить аналогичное средство для контрацепции. Результат - дамы по всему миру вставляли в шейку матки предметы самых разных форм и назначений. Причём добивались нужного эффекта и действительно избегали зачатия, хотя зачастую подобные эксперименты заканчивались травматизацией и инфицированием внутренних органов и, в конечном счёте, бесплодием.

Так, африканки использовали в качестве «маточных блокаторов» порубленную траву или куски ткани, японские гейши регулярно закупали для этих целей бамбуковую бумагу, а жительницы Средиземноморья предпочитали морские губки. Для дополнительной защиты губки пропитывали лимонным соком, уксусом или другой кислотосодержащей жидкостью, действительно способной убивать сперматозоиды. Однако как бы ни были эффективны такие приспособления с химической точки зрения, удалять их из матки было крайне проблематично - отсюда и многочисленные инфекции.

Долгий путь на прилавки

Первым медицинским описанием презерватива стал труд Гибриэля Фаллопиуса (его имя носят органы женской репродуктивной системы, им иже впервые и обнаруженные). Фаллопиус писал о хлопковом «чехле» для мужского полового органа, применяемом в качестве средства предохранения, но от сифилиса, а не от беременности. То есть первые известные медицине презервативы стояли на страже здоровья мужчин, а не женщин.

Другие письменные источники, принадлежащие примерно к тому же периоду (середина XVI века), свидетельствуют о том, что эти «чехлы» также изготавливали из кишок, желчных пузырей и кожи животных. Эти материалы отлично растягивались и были намного более гладкими, чем ткань.

Впрочем, обходилось такое средство очень дорого и найти его можно было далеко не у каждого аптекаря, поэтому презервативы вошли в обиход только несколько веков спустя. Даже после изобретения Чарльзом Гудйером процесса вулканизации резины и начала массового производства презервативов в конце 1860-х, правительства многих стран запретили любую рекламу подобных товаров. В результате, купить презервативы было чрезвычайно сложно, и тем, кто всё-таки выбрал их в качестве средства контрацепции, приходилось использовать одно изделие по несколько раз.

Что нас ждёт в будущем?

Вот какие средства мир, предположительно, увидит в ближайшие десятилетия:

Пилюли «для карьеристок». Эти таблетки смогут отключить вызревание яйцеклеток в яичниках на определённое время. Таким образом, женщина сама установит срок и своей беременности, и наступления менопаузы.

Гормоны для мужчин. Особый препарат, ныне находящийся на стадии разработки, предназначен для остановки образования спермы. На рынках он появится ещё очень нескоро.

Обратимая вазэктомия. Сейчас вазэктомия является необратимой операцией по стерилизации мужчин и рекомендуется тем, кто точно не намерен обзавестись потомством. Технология, которая позволит сделать вазэктомию обратимой, находится на третей стадии клинических испытаний в Индии.

Источник: http://www.aif.ru/