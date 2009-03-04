Как оживить сексуальную жизнь

Однажды мы замечаем, что наши ночи с любимым супругом протекают уж слишком однообразно. А раз основное блюдо приелось, настало время сдобрить его приправами!

Эксперт – кандидат медицинских наук, научный сотрудник отдела сексопатологии Московского НИИ психиатрии Юрий Прокопенко.

Встречи на лужайке

Сексуальный стереотип сам по себе вовсе не плох, считают сексологи – знатоки наших душ и тел. У любящей пары такой стереотип – знак устоявшихся отношений, когда период «притирки» с его многочисленными экспериментами остался позади и можно наконец остановиться на том, что приятно и удобно обоим. Любимая поза и проверенные временем ласки позволяют расслабиться и отдаться процессу с уверенностью в успехе. Но раз вам кажется, что привычка вот-вот низведет праздник интимной близости до уровня ежедневной чистки зубов, пора принимать меры.

Самое простое, что можно сделать, – это переместиться с супружеского ложа на любой другой предмет мебели. Если позволяют погодные условия, устройте свидание на природе. Секс в непривычном месте и в непривычное время создает ощущение новизны. Потом вы еще долго будете переглядываться с видом заговорщиков, оказавшись с друзьями или взрослыми детьми на памятной лужайке.

По картинке

Самый традиционный способ разнообразить секс – сменить позиции. Конечно, тем, кто использует только «миссионерскую» позу, неплохо ознакомиться с какой-нибудь еще. Но слишком уж сосредотачиваться на технической стороне дела тоже не стоит, иначе сама суть cекса может ускользнуть и останется голая физкультура. А мы же все-таки любовью занимаемся! (Хотя тот приступ безудержного веселья, который нередко охватывает супругов, когда они пытаются по книжке воспроизвести особо сложные фигуры, идет на пользу отношениям – ведь, посмеявшись, мы становимся ближе.)

Добавим остренького

Как показывает опыт многих, сексуальную жизнь легче оживить не техническими новшествами, а обыкновенной игрой. Это может быть игра с переодеваниями или баловство с игрушками из секс-шопа, но все эти штучки – не больше чем аксессуары. Ведущую роль здесь играют личные сексуальные фантазии каждого, в осуществлении которых согласен поучаствовать партнер. Конечно, обмен такими идеями возможен лишь при полном взаимном доверии и готовности поделиться с супругом «самым сокровенным». Но у вас ведь прекрасный брак, так что не сдерживайте воображение.

Для обострения эротических ощущений помогает повязка на глазах и крепкая привязанность… чем-нибудь мягким к чему-нибудь твердому и неподвижному. Один из партнеров получает возможность весь превратиться в осязание. При этом вы можете у себя обнаружить ранее неизвестные и подчас неожиданные эрогенные зоны. Прикасаться друг к другу можно не только руками, но и, например, чем-нибудь нежным и пушистым. Исключительно приятным развлечением может оказаться и такая, на первый взгляд детская, игра, как разрисовывание друг друга разноцветными красками.

Пир духа

Если вы не готовы отдать время и деньги серьезному изучению тантры или дао любви, займитесь «доморощенным» самопознанием, осваивая различные способы массажа, расслабления, правильного дыхания и медитации. Говорят, что даже такая простая совместная медитация, как синхронное дыхание в объятиях друг друга, может возбудить сильнее самого смелого эротического фильма.

Пир чувств

У эротического и гурманского удовольствий немало общего. Вы можете устроить настоящий эпикурейский праздник, объединив и то и другое. Приготовьте вино, фрукты, разнообразные желе и муссы, взбитые сливки... Все это красиво сервируйте. Правила игры предусматривают, что пировать вы будете в обнаженном виде и принимать еду только из рук партнера. Не возбраняется наносить сливки и сиропы на самые неожиданные части тела... Смывать с себя сладкий сироп под душем доктор прописывает только вдвоем.

Нет аппетита

Но если ваше предложение немного поэкспериментировать не вызовет у любимого восторга, это не повод обвинять его в ретроградстве или равнодушии. То, что вы предлагаете, ему может показаться трудновыполнимым или даже унизительным. Тогда, как ни размахивай «Камасутрой», человека не переубедишь. В сексе хоть и можно все, но лишь при взаимном согласии. Если же супруг агрессивно отказывается от всего нового, это уже говорит о какой-то проблеме в ваших отношениях. В этом случае сексуальные эксперименты стоит отложить, пока вы не разберетесь в главном – что кого не устраивает.

Источник: "АиФ Здоровье"