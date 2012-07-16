Путешествие по эрогенным зонам

Эрогенные зоны — участки тела, раздражение которых вызывает у человека половое возбуждение. Если углубиться в физиологию, то получится, что эрогенные зоны — это не только участки тела, но в первую очередь — участки мозга, которые воспринимают воздействие внешних раздражителей. Так, под действием на различные участки кожи в нервных окончаниях возникает импульс, который доходит до головного мозга. Там вырабатываются биологически активные вещества, которые и приводят к появлению и усилению полового возбуждения (влечения). Эрогенными называются такие участки кожи, где находится большое количество нервных окончаний или имеющиеся нервные окончания наиболее чувствительны.

Где это?

Есть поговорка о том, что мужчина любит т глазами, а женщины — ушами. В какой то мере это действительно справедливо. К эрогенным зонам относится не только восприятие раздражений кожей но и органы зрения, обоняния, слуха. Имея возможность пользоваться всеми этим органами, каждый из нас отдает преимущество какому-то одному. Для одного главное видеть, для другого — услышать, а третьему обязательно нужно потрогать.

Зрение. Это то, благодаря чему мы изначально выбираем сексуального партнера. Ухоженность, наряд партнера могут вызвать возбуждение. Если ваш партнер говорит: «Ты хороша для меня в любом обличье», поверьте, он немного лукавит. И для мужчины, для женщины вид партнера является важным возбуждающим фактором. Поэтому, милые дамы, лучше не ходить дома в замызганном халате и не маячить у мужа перед глазами в бигуди. Это же относится и к господам: старые-«треники» с оттянутыми коленками и рваные тапочки не слишком возбуждающий наряд.

Считается, что важным возбуждающим фактором, влияющим на орган зрения, является нагота. Причем этот стимул более актуален для мужчин, буквально воспламеняющихся при одном виде не то что обнаженного тела, но обнаженной женской лодыжки.

Обоняние . «А мне думается, что, может быть, главнейший возбудитель полового рефлекса есть специальный запаховый раздражитель — писал И.П. Павлов. Гиппократ отмечал, что каждый мужчина и каждая женщина имеют свой индивидуальный запах. Действительно, запах кожи разных людей отличается. Речь, конечно, идет не о запахе парфюма, которым вы пользуетесь. Это обусловлено тем, что сальные и потовые железы вырабатывают жидкости, несколько отличающиеся и по составу, и по запаху. Именно поэтому одни и те же духи пахнут по-разному на разных женщинах — ведь они смешиваются с вашим запахом.

К наиболее возбуждающим относятся запахи резеды, гелиотропа, жасмина, пачулей, фиалки, розы, мускуса. Некоторых женщин сильно возбуждает запах цветка домашнего каштана, похожий на запах спермы. К наиболее возбуждающим мужчин запахам относится запах гвоздики.

Предполагают, что возбуждающая роль запахов для мужчин более значительна. Например, французский кардинал Ришелье в преклонных годах жил среди запахов для возбуждения полового влечения.

На Востоке очень распространенное явление обонятельный поцелуй, когда половые партнеры соприкасаются носами.

Надо сказать, что запахи могут не только вызвать половое влечение, но и, наоборот, ослабить его. Это касается, например, запаха алкоголя или табака, исходящего от партнера. Во время беременности, особенно в первом триместре, как известно, отношение к запахам может сильно меняться, поэтому запах (в том числе и парфюм), который ранее привлекал, может вызывать отвращение.

Слух. Одна из динамичных возбуждающих ласк – нашептывание на ухо, особенно лестных слов, тешащих самолюбие партнера, любовных признаний. Хотя надо сказать, что есть люди, предпочитающие молчать во время секса. Особое возбуждение может вызвать мурлыканье, сопение, постанывание. Страстные стоны способны довести до верха блаженства. Немало людей возбуждается, слыша «непристойные» выражения.

Музыка также может вызвать возбуждение. За рубежом давно проведены исследования о влиянии музыки на секс. Исследователи пришли к выводу, что из всех музыкальных произведений особенно возбуждающе действуют оперы Р. Вагнера («Тристан и Изольда», «Кольцо Нибелунга», «Тангейзер») и оперетты Р. Оффенбаха. Вообще, Вагнера называют иногда эротическим гением. К категории возбуждающей относится и современная танцевальная музыка.

Половые органы. У женщин одной из самых чувствительных эрогенных зон является клитор. Большое количество женщин достигает оргазма именно при воздействии на клитор. Чувствительны также малые половые губы и вход во влагалище. У женщин у входа во влагалище расположены пещеристые тела (анатомические структуры, которые у мужчин входят в структуру полового члена, представлены тканью, похожей на губку). Пещеристые тела эрегируют (наполняются кровью) во время полового вместе акта, поэтому вход во влагалище и является очень чувствительной зоной.

Чувствительной зоной является так называемое пятно Грефенберга или G-зона (о существовании которой споры не утихают до сих пор). Расположена она на верхней стенке влагалища, примерно на расстоянии 2,5 см от входа во влагалище, прямо под мочевым пузырем. Диаметр этой зоны 2 — 2,5 см. Первое ощущение, которое испытывает женщина при прикосновении к пятну Грефенберга (например, подушечкой указательного пальца партнера или половым членом) - позыв к мочеиспусканию, но затем это чувство сменяется возбуждением.

Шейка матки — для некоторых женщин раздражение шейки матки во время полового акта очень важно. Говорят даже о шеечном оргазме. Но это предположение можно подвергнуть сомнению, потому что у ряда пар во время полового акта не происходит стимуляции шейки матки (пенис не касается шейки) и оргазм при этом достигается.

В акушерстве небольшие разрывы шейки матки после родов принято восстанавливать без обезболивания, женщины при этом не испытывают значительных болей. Гинекологи во время осмотров также производят различные манипуляции и процедуры с шейкой (в том числе лечение эрозии шейки матки); женщины чаше всего относятся к этим процедурам спокойно, причиной тому — небольшая чувствительность нервных окончаний шейки матки.

У мужчин половые органы являются главно1 эрогенной зоной. При этом мошонка не так сексуально чувствительна, как член. Головка же пениса — это максимально чувствительная эрогенная зона у мужчины. В свою очередь, самые чувствительные части головки полового члена — это ее внешний ободок (венец головки) и так называемая «уздечка» — складка кожи с нижней стороны головки. Мужской G-зоной называют иногда предстательную железу (простату). Для стимуляции предстательной железы нужно ввести палец в прямую кишку, железа соседствует с передней ее стенкой. Стимулировать предстательную железу можно также, оказывая давление на промежность.

Молочные железы являются очень чувствительными эрогенными зонами как женщин, так и мужчин, хотя многие считают, что для женщин значение молочных желез как эрогенных зон значительно выше, чем для мужчин. Соски и ареола (околососковая пигментация) — наиболее чувствительная зона. Существует разновидность полового акта — сношение между молочными железами: половой член находится между молочными железами женщины, в ложбинке груди, которые сжимают его, и в таком положении происходит его движение. В «Камасутре» этот вид коитуса рекомендуется в тех случаях, когда любящие хотят избежать беременности.

Надо сказать, что в период вынашивания малыша из-за того, что организм готовится к лактации, и в молочных железах происходят значительные изменения: уже с первых дней беременности женщина часто ощущает болезненность при малейшем прикосновении к груди. Это нужно учитывать во время полового акта и предварительных ласк.

Губы, язык, слизистая оболочка полости рта. Они также являются значимыми эрогенными зонами. Значительным возбуждающим фактором являются оральные ласки — поцелуи, облизывания, безболезненные покусывания. Языковой поцелуй воспет многими поэтами как глубокой древности, так и современности. Это и нежный французский поцелуй, при котором язык только слегка касается губ партнера, и грубый индийский самьяна — вращение языком во рту партнера, и немецкий контакт языка с языком. Секрет поцелуев заключается в расслаблении мышц рта. Во время поцелуя не нужно сжимать губы и зубы. Особенно приятным могут оказаться орально-генитальные ласки.

«Кошачье место». Так называют промежуток между лопатками: самцы всех видов кошек (кошки, рыси, львы, тигры) во время полового акта держат самку за это место. Эта эрогенная зона более чувствительна у женщин.

Промежность, анус. Промежность — это участок между половыми органами и прямой кишкой, анус — область выхода из прямой кишки. Это эрогенные зоны, которые чувствительны как у мужчин, так и у женщин.

К эрогенным зонам также относятся:

* Кожа головы и волосы, причем возбуждение может возникать и у того, кого ласкают, и у того, кто ласкает. Потягивание, накручивание, подергивание волос также может возбуждать половых партнеров.

* Ушная раковина, особенно мочка уха, кожа за ушной раковиной. Сексуальное возбуждение может вызвать покусывание мочки уха.

* Внутренняя и задняя поверхности бедер и ягодицы также очень чувствительны.

Вообще же любое место на коже может быть эрогенной зоной: веки, затылок, шея, ладони, подошвы, нижняя треть живота, поясница, крестец. Расположение эрогенной зоны не всегда стандартно: локоть, подколенная ямка, темя, внутренняя поверхность плеча — ведь кожа вообще очень важный сексуальный орган, в ней много рецепторов, реагирующих на действие половых гормонов.

Нет смысла составлять полный перечень эрогенных зон, гораздо важнее понять, как много участков тела, способных доставить удовольствие. Найти эрогенные зоны, присущие только вашей второй половине, — не только посильная, но и приятная задача. Ранее бытовало мнение, что у мужчины есть только одна эрогенная зона — гениталии, тогда как у женщины эрогенно все тело. Это не совсем так. Повышенная эрогенность женского тела физиологически отчасти обусловлена тем, что у женщин более тонкая и чувствительная кожа, но тело мужчин также весьма восприимчиво к ласкам.

Что с этим делать?

Есть масса способов воздействия на эрогенные зоны. Например, руками можно просто дотрагиваться, поглаживать, массировать, постукивать, сжимать, наконец, пощипывать и царапать. Прикосновения могут быть самой разной силы. Площадь контакта также может значительно варьировать, от касания кончиком пальца до соприкосновения всей поверхностью тела. Для воздействия на эрогенные зоны можно использовать «подручный материал» — перышко, мягкую ткань, кусочки фруктов, лед, воду и т.д., все зависит от вашей фантазии.

Мужчина может прикасаться к эрогенным зонам женщины пенисом, причем сюда относятся не только женские половые органы, но и другие эрогенные зоны. Например, в Индии существует «даван-банджа» — коитус в ушную раковину.

Во время прелюдии — ласк, предшествующих половому акту — стимуляция должна идти по нарастающей, от легких форм к сильным. Воздействовать следует так, как приятно партнеру, поэтому обязательно поинтересуйтесь, как и где он хочет, чтобы его ласкали. Высказать свои предпочтения можно словами или просто переместив руку партнера.

Как это найти?

Эрогенные зоны можно обнаружить, не только исследуя тело партнера, но и просто понаблюдав за ним. Если человек постоянно облизывает губы, прикасается к ним пальцами или покусывает авторучку, это говорит о чувствительности так называемой оральной зоны (губ, языка, рта). Если же предмет вашего внимания трогает уши, дотрагивается до шеи, запускает руку под волосы, это также говорит о чувствительности соответствующих зон. Женщины с сильной эрогенной чувствительностью груди обычно скрещивают на ней руки. Привычка скрещивать лодыжки и засовывать обе руки между колен говорит о чувствительности внутренней поверхности бедер. Манера ерзать на кресле выдает чувствительность задних частей тела: спины и ягодиц. Понаблюдав таким образом за партнером, переходите к проверке своих предположений опытным путем, то есть воздействуя на различные участки тела партнера. Убедиться, что это именно «то» место - эрогенная зона — очень просто: при дальнейшей стимуляции возбуждение усиливается, может дойти до оргазма.

Надо сказать, что для каждого человека эрогенные зоны – это не постоянно существующая данность. Они могут смещаться, угасать, могут появляться новые. Определенное влияние на эрогенные зоны могут оказывать самовнушение и аутогенная тренировка. В тех случаях, когда проходит ннесколько лет и ласки тех зон, которые прежде «зажигали» мгновенно, теперь не приводят к желаемому результату, можно начать «исследование» сначала, и вы к своей радости и радости партнера, обнаружите, что ваши отношения заиграли новыми, более яркими красками.

Автор: Михаил Голубев. Врач-психотерапевт, канд. мед. наук, Институт восстановительной медицины и курортологии, г. Москва