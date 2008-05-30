Интервью с сексологом: Андрей Булах: Секс после родов

Первая часть: U-интервью с сексологом. Андрей Булах: Секса нужно меньше, чем хочется

В этом материале: Как наладить сексуальные отношения в семье с появлением детей, почему после родов нельзя худеть и действительно ли грудное вскармливание снижает либидо.

Досье: Андрей Булах, 1970 г.р. В медицине с 1987 г., начинал с работы акушером в родильном доме. В 1997 г. окончил Уральскую государственную медицинскую академию по специальности «Акушерство и гинекология», пять лет работал в женской консультации участковым акушером-гинекологом. Прошел специализации по андрологии (г. Санкт-Петербург), по сексологии (2000 г. – г. Москва; 2007 г. – г. Санкт-Петербург), по психиатрии (кафедра психиатрии УрГМА) и психотерапии (г. Санкт-Петербург). Является одним из 18 женских сексологов в России. В настоящее время ведет прием в частном медицинском центре.

U-mama: В первой части нашей беседы вы говорили о том, что любая пара, если отношения в ней гармоничны, рано или поздно приходит к желанию родить ребенка. Как меняются отношения с появлением детей? Чего здесь больше – физиологических или психологических моментов?

А.Б.: Изменения происходят как физиологически, так и психологически. Наиболее гармоничны те пары, где оба родителя участвуют в воспитании детей. К сожалению, женщины часто отталкивают мужчин: «у тебя не получится», «ты не справишься». Когда отец включен в процесс воспитания, он не страдает от нехватки внимания со стороны жены, получая его опосредованно через ребенка. Но это при условии, что женщина продолжает следить за собой, хорошо выглядеть, быть сексуально активной. У мужчины есть физиологическая потребность в сексуальных отношениях: вне зависимости от возраста желательно, чтобы семяизвержение происходило раз в 10-14 дней, тогда в организме не происходит изменений. И если женщина не забывает про мужчину после рождения ребенка – это уже хорошо. Понятно, что послеродовый период – это стресс. Помимо послеродовых осложнений (в том числе оперативные роды, а это еще и биохимические воздействия на определенные структуры мозга), трудности заключаются в следующем. Раньше – в деревнях, в больших семьях – многие функции, связанные с воспитанием и ведением хозяйства, брали на себя старшие дети и другие члены семьи; была сильнее эмоциональная поддержка со стороны родственников, и женщина могла раньше адаптироваться. Сейчас чаще всего женщина устает от того, что ей приходится одновременно выполнять три роли: роль мамы, роль жены и роль домохозяйки. Это физически тяжело, и, естественно, на этом фоне сил на секс уже не хватает. Главный приоритет – это ребенок, второй приоритет – это дом, в котором должно быть чисто ради ребенка, мужчине же времени уже не достается. Здесь возникает конфликт. Если папа участвует в процессе воспитания ребенка, то следующий момент – на первые полтора года жизни ребенка максимально снять с женщины нагрузку по хозяйству. Чем больше времени мама сможет уделить ребенку, тем больше достанется мужчине.

U-mama: Встречались ли вы в своей практике с охлаждением мужа к жене после партнерских родов, которым часто пугают противники присутствия мужа на родах?

А.Б.: Если пара готовится к родам и осознанно идет на партнерские роды, то не происходит никаких проблем. Сложности могут быть, если мужчина не готов психологически и эмоционально. Например, во многих штатах США, где есть правило обязательного присутствия отца на родах, хочет он этого или нет, действительно творятся ужасы; сейчас там хотят от этого отказаться, потому что имеет место много разводов и других проблем. Кроме того, мужчина может где-то на подсознании тормозить женщину в родах: ей может быть сложно родить в присутствии мужа.

U-mama: Как влияют на сексуальные отношения в паре послеродовые изменения в тонусе мышц влагалища?

А.Б.: Безусловно, если у женщины после родов влагалище стало очень емким, ощущения партнера снижаются. В норме восстановление происходит в течение 6-9 месяцев. Большое значение имеет то, насколько женщина занимается тренировкой мышц. Это очень простые упражнения Кегеля, которые были разработаны давным-давно как профилактика опущения стенок и других проблем. Лучше, если женщина начинает делать эти упражнения до родов. Сейчас много клубов, которые занимаются вумбилдингом, или интимбилдингом. Если женщина после родов тренирует мышцы, то восстановить их можно. Если она тренировала их до родов, восстановление происходит еще быстрее.

U-mama: Если женщина прошла через трудные роды, как преодолеть возможные проблемы в сексе или снижение либидо?

А.Б.: Безусловно, повреждения, разрезы и разрывы могут влиять на болевые ощущения в послеродовый период. Сейчас существует ряд специальных смазок для женщин в послеродовом периоде , которые снижают болевые ощущения. Одна из таких смазок, кстати, производится у нас, в Екатеринбурге, разработана Уральским отделением Академии наук и кафедрой фармакологии УрГМА и продается практически во всех аптеках города. Эта смазка восстанавливает слизистую, заживляет швы и трещины, снижает болевые ощущения и сужает вход во влагалище. Поэтому если женщина хочет решить проблему, почему бы не купить эту смазку на период восстановления после родов? Послеродовые воспалительные осложнения (например, эндометрит) лечатся длительно и действительно могут стать и физиологической, и психологической травмой. Здесь большое значение имеют отношения с партнером. Любящий партнер помогает женщине. Если после тяжелых родов произошло снижение либидо, надо выяснять причину. За семь лет работы в сексологии я не встречал ни одной женщины, у которой мы бы не нашли причины снижения либидо. Это могут быть гормональные проблемы – скажем, сбой в работе гипоталамуса и гипофиза, или обострение заболеваний щитовидной железы, которая реагирует на стресс после тяжелых родов. У кого-то изменяются ощущения – и здесь достаточно подобрать технику. У кого-то могут быть межличностные проблемы, нежелание заниматься сексом с мужчиной: например, для женщины единственной мотивацией секса было родить ребенка, после чего муж стал ей не нужен. Может иметь место уход от секса как способ наказания мужа. И так далее, всегда нужно искать причину.

U-mama: Многих женщин волнуют их округлившиеся после родов формы, а точнее, вопрос, по-прежнему ли они остаются привлекательными для партнера?

А.Б.: Дело в том, что в норме женщина должна поправиться после родов. Период беременности, на самом деле, длится 18 месяцев: 9 месяцев – внутриутробный период, 9 месяцев – лактотрофный период. В течение 9 месяцев после родов организм женщины работает на лактацию, даже если женщина прекратила кормление раньше или вообще не кормила, поэтому прибавка в весе неизбежно будет . Не нужно переживать, нужно поддерживать достаточный уровень физической активности. Дозированные нагрузки очень важны, потому что они, помимо прочего, помогают снимать стресс. Но ни один центр, профессионально занимающийся проблемами снижения веса, не возьмет женщину сразу после родов, потому что эффект будет сомнительным и неустойчивым.

U-mama: Вообще, как вы считаете, насколько обоснованы требования иных мужчин, желающих видеть своих родивших жен в прежних формах?

А.Б.: В первую очередь, необходимо понимать, что это временное состояние, которое физиологично. Если мужчина заинтересован в женщине как в человеке, в личности, в маме, он понимает, что все изменения обусловлены физиологической необходимостью: ребенку необходимо молоко. Любой отец хочет, чтобы у него рос здоровый ребенок, поэтому он должен это принять. И я считаю, что если в паре хорошие отношения, то проблем в сексе не возникает. Претензии мужчины появляются тогда, когда его не устраивает партнер в принципе. И в этом случае он всегда найдет, к чему придраться, как бы женщина идеально не выглядела после родов.

U-mama: Вот, кстати, о молоке. Как грудное вскармливание влияет на либидо?

А.Б.: Многочисленные исследования показали, что повышение уровня пролактина снижает либидо, потому что пролактин является природным антидепрессантом: ребенок, получая порцию молока, успокаивается не только от утоления голода, но и от содержащегося в молоке пролактина. Даже в более взрослом возрасте, когда ребенок питается «взрослой» пищей, он все равно просит грудь перед сном, и после этого хорошо засыпает. Когда пролактин идет на лактацию, это физиологический процесс, и если женщина при этом здорова, сильной блокировки либидо не происходит. Еще один момент: женщина, к счастью, может вести сексуальную жизнь без выраженного сексуального влечения, в отличие от мужчины. Если у мужчины нет желания – у него нет эрекции. Для женщины, даже если она не испытывает возбуждения, ее сексуальная активность с любимым мужчиной – это психоэмоциональный контакт, потому что секс, помимо физиологических моментов, дает радость общения, радость ощущения себя женщиной, радость от того, что партнер получает удовольствие. Это радостное событие для женщины, и у нее не возникает проблем пойти на сексуальный контакт с мужем, даже если у нее нет выраженного сексуального желания на фоне высокого пролактина. В случае проблем нельзя говорить о том, что либидо заблокировал пролактин. Да, оно может физиологически снизиться, но это не повод уклоняться от сексуальной активности. Когда либидо пропадает совсем, надо разбираться в причинах, искать и межличностные проблемы, и физиологические. Например, действительно очень высокий пролактин, что также может проявляться в затяжных послеродовых депрессиях, тревогах: если у женщины больше 6-9 месяцев сохраняется выраженное тревожное состояние, плаксивость, раздражительность, страхи, то нужно обращаться к специалисту и искать причину.

U-mama: Есть ли общие рецепты преодоления кризиса в сексуальных отношениях, который возникает у многих пар после рождения ребенка?

А.Б.: Многие годы во всем мире используется методика секс-терапии, рекомендованная для решения практически всех сексуальных проблем. Суть ее заключается в том, что паре предлагается начать с нуля. За то время, что партнеры прожили вместе, они привыкли к определенным отношениям, создался стереотип, и мы предлагаем им начать все заново. Можно даже сходить в ресторан, представить, что они недавно познакомились. А в плане секса начать с поцелуев, поглаживаний, с выяснения того, что приятно, а что неприятно, где нравится, а где не нравится. Потому что после родов женщина меняется и физиологически, и эмоционально, и многое в ощущениях тоже может измениться. Итак, на первом этапе, как и любая пара, которая только познакомилась, партнеры начинают с ухаживаний, объятий. Важный момент: на время терапии секс запрещен. Несколько дней длятся поцелуи и поглаживания, секса нет. В течение второй недели поглаживания включают уже половые органы, но секса снова нет. И на третью неделю у 99% пар просто «сносит крышу» и происходит секс, но он происходит на другом качественном уровне, потому что партнеры прошли этот период и поняли тело друг друга.

Вопросы с форума

Вопрос: Может ли что-то чувствовать спящий ребенок, когда родители рядом занимаются сексом?

Ответ: Смотря какого возраста ребенок. Если это подросток, то он как минимум проснется. Маленький ребенок ничего не чувствует, он просто спит, в то время как папа с мамой целуются.

Вопрос: Как сохранить романтику в сексе при наличии маленьких детей, когда знаешь, что дети могут в любой момент проснуться, и секс становится слишком деловитым?

Ответ: Искать вариант, когда можно заняться сексом в отсутствии детей.

Вопрос: Правильно ли мириться в постели, ведь проблема не решается, а откладывается?

Ответ: Если это способ стимуляции, то он может закрепиться у пары, и возникает зависимость. Поэтому надо решать проблему до секса.

Вопрос: После ссоры с мужем не могу подпустить его к себе. Как решать проблему секса?

Ответ: Это межличностная проблема, здесь нужна консультация.

Вопрос: Не могу заниматься сексом с мужем, если он не примет душ. Муж на просьбы не реагирует. Что делать?

Ответ: Обсуждать. Муж может не принимать душ сразу перед сексом, но может, например, принять душ на работе. Если женщине важны чистые половые органы, есть гигиенические салфетки, которые можно применять перед половым актом. Так что решение найти всегда можно.

Вопрос: У меня низкий рост, у мужа высокий. В моменты близости мне кажется, что он упирается во внутренний зев, что доставляет болезненные ощущения. Не опасно ли это, в том числе и во время беременности?

Ответ: Как правило, все-таки не упирается. Происходит введение в задний свод, а он у женщины достаточно растяжим. Если есть сильное возбуждение, болевой порог уменьшается в 2,5 раза, и женщина не чувствует боли. Это не опасно, а во время беременности даже полезно. Но если есть выраженные болевые ощущения, надо обратится к специалисту.

Вопрос: Зависит ли мужское либидо от комплекции? Правда ли, что у полных мужчин наступают проблемы с эрекцией?

Ответ: Комплекция, конституция может спровоцировать проблемы с эрекцией, но их причинами могут быть и другие факторы. Если это избыточный вес, это означает повышенный холестерин, и у такого мужчины действительно могут быть проблемы, но, повторяю, не факт, что это истинная причина.

Вопрос: Каков оптимальный возраст потери девственности, учитывая более быстрое созревание нынешних подростков? Как влияет на организм женщины раннее начало половой жизни (12-14 лет)?

Ответ: Физиологически девочка готова вести половую жизнь с началом месячных, когда происходит физиологическое созревание. Дозревание происходит в среднем к 16 годам, и на организм зрелой девочки начало половой жизни в этом возрасте никак не влияет. Оптимального возраста нет. Одно дело, если это обесцененный секс, и другое – если это любимый человек, к которому есть чувства, эмоции, в таком случае нужно только решить вопрос контрацепции.

Вопрос: Иногда после занятий сексом бывает боль внизу живота, справа или слева. Что это может быть?

Ответ: Нужно смотреть на приеме. Это может быть и воспаление яичников, и воспалительный процесс в малом тазу. Если гинеколог не нашел нарушений, это не значит, что их нет. Часто бывают ситуации, когда от гинеколога приходят женщины с болевыми ощущениями, мы начинаем более подробно выяснять, и при повторной консультации с гинекологом находим органические причины боли. В норме больно быть не должно.

Вопрос: После родов стало больно заниматься сексом, прошло больше 3 лет, врач сказал, что стала подвижная шейка матки. Позу подобрать практически невозможно, чуть дальше – и сразу больно. Можно ли это исправить?

Ответ: Нужно смотреть на приеме.

Вопрос: Муж несдержанный, часто повышает голос, из-за чего я не воспринимаю его как сексуального партнера. Если пытается обнять после ссор, мне это неприятно. Муж об этом знает, но считает, что я уделяю слишком много внимания мелочам. Сам в сексе не проявляет инициативы, обвиняет меня в том же. Как разрешить конфликт?

Ответ: В данном случае есть стандартные рекомендации для разрешения любых конфликтов в отношениях (не важно, межличностных или сексуальных). Каждый партнер пишет по пунктам свои пожелания о том, что он хочет изменить (в сексе, в отношениях, в быту, в отношениях к детям и так далее), и пара обсуждает эти пожелания. Тогда получается конструктивный разговор. Если один партнер требует от другого неприемлемые для обсуждения вещи, то пара расстается. Если нет, то пара формирует новые отношения. В данном случае у мужа может быть желание прекратить отношения с женщиной. Бывает, что мужчины провоцируют такие конфликты, заставляя женщину в конце концов сказать: «Я устала и не хочу больше так мучиться». Это скрытое желание расстаться. Непростая ситуация, но в любом случае первый шаг – это написать свои пожелания.

Вопрос: В начале отношений с мужем был регулярный секс, потом все реже и реже, за последний год секс был 2-3 раза. Муж отказывается разговаривать на эту тему, только однажды проговорился, что не может заниматься сексом с женщиной «в теле» (после родов я действительно поправилась). Надеюсь, что любовницы нет. Может ли здоровый мужчина не хотеть секса? Что мне делать, с чего начать?

Ответ: Опять же, с выяснения пожеланий. Если мужчина категорически не хочет говорить с женщиной, чаще всего, это означает, что он хочет с ней расстаться. В любом случае надо попробовать решить проблему. Врач может выяснить у мужа причины отказа от секса.

Вопрос: Могут ли нежелание секса у жены и слабая эрекция у мужа быть связаны с ослабленным иммунитетом? Что делать? Пить витамины или обратиться к специалисту?