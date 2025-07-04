«Поцелуями нежными ли…»

Родиной праздника считается Великобритания, именно здесь в конце XIX века и решили, что этот знак выражения любви достоин особого внимания. Сегодня Всемирный день поцелуя утверждён ООН.

Оказывается, что поцелуями занимается целая наука, которая называется филематология, а сам поцелуй по-научному, на латыни, называется оскуляция, что звучит совсем не романтично.

Филематология подтверждает, что поцелуи не только дарят удовольствие, но и приносят пользу для здоровья. Они снижают стресс, понижают давление и повышают иммунитет. А ещё поцелуи можно рассматривать как физическую активность, так как во время поцелуя задействованы десятки лицевых мышц, и за один страстный поцелуй вы можете сжечь 6,5 килокалорий в минуту.

С точки зрения анатомии во время поцелуя на поверхности губ и языка активируется множество сенсорных рецепторов, к слову, поверхность губ в 100 раз чувствительнее кончиков пальцев, информация от них поступает в мозг, который обрабатывает эту информацию, после чего вырабатываются эндорфины и дофамин, гормоны радости и счастья.

Оказывается, что существует множество разновидностей поцелуев. Шерил Киршенбаум в своей книге «Наука поцелуя» утверждает, что существует более ста видов поцелуев, выражающих абсолютно разные чувства. Мы же упомянем о самых популярных.

Самым страстным считается французский поцелуй, ангельский поцелуй – это поцелуй в веко, турецкий поцелуй – это приветственный поцелуй между мужчинами, который должен обязательно начинаться с правой щеки, японский поцелуй – это вообще не поцелуй, а приветствие в виде поклона, во время эскимосского поцелуя пара трётся носами, воздушный поцелуй означает дружескую симпатию или легкий флирт, а поцелуй руки – это дань вежливости и уважения.

Самые красивые поцелуи, конечно же, можно увидеть в кино.

Фильм с самым долгим поцелуем так и называется – «Поцелуй». Он снят Энди Уорхолом в 1963 году.

Самый кассовый поцелуй американского кино – поцелуй очаровательного Ретта Батлера и гордячки Скарлетт О’Хара в «Унесенных ветром».

Самый необыкновенный поцелуй – поцелуй Тоби Магуайра. Его «Человек-­паук» в одноименном фильме целовал Кирстен Данст, свисая с потолка вниз головой.

https://vkvideo.ru/video-48064554_456239971

В Санкт-Петербурге есть Поцелуев мост – автодорожный металлический арочный мост через реку Мойку, и хотя его название не имеет отношения к поцелуям, считается, что поцелуй на нём принесёт счастье. Кстати, этот мост не разводится.

Ну и немного о поцелуйных рекордах.

Самый долгий поцелуй был зафиксирован 14 февраля 2013 года. Пара из Таиланда непрерывно целовалась 58 часов 35 минут и 58 секунд

Самым выносливым целующимся оказался Альфред Вольфрам из Шакопи, штат Миннесота, который 15 сентября 1990 года на Миннесотском фестивале возрождения поцеловал 8001 человека за 8 часов, а в 1998 году он побил свой рекорд, поцеловав 10 504 человека.

В 2005 году радиостанцией «Серебряный дождь» был проведён конкурс «Поцелуй длиною в Porsche», конкурс на самый долгий поцелуй автомобиля. По условиям конкурса, целоваться с автомобилем участники должны были без остановки. Единственное, что было разрешено конкурсантам – это 15-минутные перерывы каждые 2 часа 45 минут. Победителем конкурса стал 22-летний Аркадий Степанов из города Коврова, который в течение 58 часов 42 минут целовал Porsche и выиграл его.

На заметку жёнам. Мужчины, целующие жен перед работой, живут на 5 лет дольше.