Многим из нас хоть раз в жизни казалось, что в сексуальной жизни происходят какие-то негативные изменения: у мужчин не так быстро, как хотелось, наступает эрекция, а женщина не испытывает оргазм. Во время вынашивания малыша интимная жизнь будущих родителей так или иначе изменяется, могут возникнуть и подобные проблемы. Мы попробуем разобраться, какие изменения в сексуальной жизни человека являются нормальными, а какие требуют консультации специалиста и, возможно, лечения.

Сексуальные расстройства — явление широко распространенное, причем мужчины жалуются преимущественно на конкретные функциональные расстройства эрекции, эякуляции (семяизвержения), а женщины — на слабость сексуального влечения или отсутствие сексуального удовольствия.

Проблемы женщин

Фригидность — это снижение полового влечения (вплоть до полного безразличия и даже отвращения к близости) и низкий уровень половой возбудимости у женщины.

Холодной в половом отношении принято считать женщину, которая никогда, ни с каким партнером, несмотря на наличие с ним эмоциональной связи и отсутствие каких-либо нарушений в технике полового акта, не испытывала сильного полового возбуждения и оргазма или вообще не достигала полового возбуждения.

Фригидность бывает истинной и мнимой. Истинная возникает из-за врожденной неразвитости сексуальной чувствительности, инфантильности. Такая патология встречается крайне редко. В основном фригидность — мнимая и может возникать по двум причинам: физиологическим и психологическим.

Физиологическая фригидность женщины может стать следствием общих заболеваний и изменений в организме. Если в какой-то период беременности у вас снизилось половое влечение, то это можно расценивать как физиологическую фригидность, потому что во время вынашивания малыша, особенно в первом триместре, значительно изменяется гормональный фон, который оказывает действие и на половое влечение. Снижение полового влечения наблюдается и при осложнениях беременности.

Наиболее часто встречается психологическая фригидность, когда сексуальность женщины тормозится различными психогенными факторами (грубые действия мужчины, особенно в начале половой жизни, страх нежелательной беременности, попытки изнасилования, разочарование в своем избраннике, страх за состояние малыша и т.д.).

Диагноз фригидности может быть поставлен только врачом-сексологом после тщательного обследования женщины. Для исключения физиологических причин фригидности могут понадобиться консультации гинеколога, эндокринолога, других врачей. Также, возможно, потребуется консультация психолога для выявления скрытых причин фригидности.

Помимо фригидности, есть еще такое понятие как гипосексуальность — пониженное сексуальное влечение.

Главная трудность в диагностике этого расстройства — определение степени его отклонения от нормы. Определение нормальной степени выраженности сексуального влечения всегда условно. О «нормальности» влечения судят не по абсолютным показателям частоты половых актов в сравнении со среднестатистической нормой, а по психологическим показателям: насколько человек удовлетворен своей сексуальной жизнью и насколько она совместима с другими сторонами его жизнедеятельности.

Вагинизм — одно из половых нарушений, при котором у женщины возникают непроизвольные спазмы мышц, запирающих вход во влагалище.

Данное сексуальное расстройство препятствует введению полового члена во влагалище или проведению гинекологического исследования. Это сопровождается рефлекторным сведением бедер и сокращением мышц брюшной стенки, изгибанием и другими защитными движениями тела. Вагинизм возможен у женщин любого возраста и бывает выражен в очень разной степени. Он обычно возникает в начале половой жизни. Судорожному сокращению мышц предшествует страх боли при дефлорации (разрыве девственной плевы), однако в отдельных случаях оно возникает внезапно, неожиданно для женщины. Надо сказать, что вагинизм даже чаще, чем перед половым актом, возникает во время гинекологического осмотра.

Можно выделить три степени выраженности вагинизма:

I степень — реакция наступает при введении во влагалище полового члена или инструмента при гинекологическом исследовании;

II степень — реакция наступает при прикосновении к половым органам или при ожидании прикосновения к ним;

III степень — реакция наступает при одном представлении полового акта или гинекологического исследования.

Причины вагинизма чаще психологические (истинный вагинизм), когда вырабатывается условный рефлекс вследствие болезненной или неприятной попытки половой близости или гинекологического осмотра. Ложный вагинизм — невозможность введения полового члена или гинекологического зеркала во влагалище — может возникать по причинам физиологического характера: плотной девственной плеве, сухости входа во влагалище, воспалительных заболеваний влагалища.

Вагинизм также можно заподозрить, если женщина сталкивается с затруднениями при употреблении тампонов, но чтобы поставить диагноз этого нарушения, необходимо провести тщательное обследование у квалифицированного врача-сексолога. Необходимо также исключить органические причины, то есть причины ложного вагинизма.

Аноргазмия — это отсутствие оргазма. Ее разделяют на первичную и вторичную. О первичной аноргазмии говорят в тех случаях, когда женщина никогда не испытывала оргазма при любом типе стимуляции.

Вторичной аноргазмией считается такое нарушение, когда женщина раньше испытывала оргазм хотя бы однократно, независимо от того, при каких обстоятельствах и с помощью каких способов стимуляции он достигался: при половом сношении, при мастурбации или во время сна с эротическими сновидениями. В этом случае врачи выделяют так называемую ситуационную аноргазмию. Ситуационной аноргазмией называют отклонение, при котором женщина достигает оргазма при каких-то определенных условиях, но не способна к этому в отсутствие таких условий. Например, оргазм возможен в результате мастурбации, но не при стимуляции со стороны партнера.

Для женщины очень важна психологическая составляющая секса, и поэтому довольно часто проблема отсутствия оргазма при полноценном половом акте с любимым человеком связана не с физиологическими нарушениями, а с трудностями во взаимоотношениях. Некоторые женщины впервые испытывают оргазм только после родов. При этом встречаются также случаи, когда до рождения ребенка половая жизнь проходила гармонично, а после родов для восстановления былой чувствительности необходимо время и терпение.

Психологических факторов, тормозящих возникновение оргазма у женщин, множество. Это может быть связано с боязнью забеременеть, заболеть венерическим заболеванием, быть отвергнутой партнером по сексу и многими другими причинами. Во время беременности «роковую» роль может сыграть необоснованная боязнь навредить малышу. У некоторых женщин причиной аноргазмии является подсознательное или осознанное чувство враждебности по отношению к мужчинам и сексу вообще или неприязнь к конкретному сексуальному партнеру.

Супружеские или иные конфликты, оказывающие негативное влияние на психическое состояние женщины и на ее настроение, тоже могут привести к тому, что женщина перестает испытывать оргазм.

Проблемы мужчин

Импотенцией называют отсутствие эрекции полового члена у мужчин, приводящее к невозможности проведения полового акта.

Часто патологическое состояние сопровождается отсутствием желания (либидо) и ощущения оргазма, ускоренным семяизвержением, что, разумеется, значительно снижает качество (да и количество) половой жизни и оказывает отрицательное влияние на психоэмоциональный статус мужчины, межличностные и семейные отношения.

Есть еще термин «эректильная дисфункция»; так называют состояние, при котором эректильная функция снижена. Импотенция — крайняя степень проявления этих нарушений. Различают также вторичную импотенцию, когда нормальная эрекция была прежде, и первичную — в тех случаях, когда нормальной эрекции вообще никогда не было.

Причины импотенции разнообразны. К органическим причинам относятся травмы, повреждения межпозвоночных дисков, злоупотребление алкоголем, курение, операции на органах таза, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, воспалительные заболевания предстательной железы, мочевого пузыря, прием лекарственных препаратов, снижающих артериальное давление, антидепрессантов и др.

О психологических причинах и способах их устранения можно прочитать здесь: Если мужская потенция дает сбой...

При снижении или отсутствии потенции мужчине необходимо обратиться к андрологу, который при необходимости назначит консультацию других специалистов.

Позднее семяизвержение, или задержанная эякуляция, — это расстройство половой функции, при котором эрекция наступает и поддерживается, однако эякуляция в течение долгого времени не происходит или не наступает вовсе, несмотря на дополнительную стимуляцию полового члена.

Позднее семяизвержение встречается достаточно редко. Прежде всего, это может быть связано с возрастом, поскольку чем мужчина старше, тем длиннее становятся все этапы полового акта.

Довольно значимым фактором риска является прием алкоголя. Сначала он действует возбуждающе, однако затем спинномозговые рефлексы угнетаются, что может привести к задержке эякуляции, потом — к отсутствию эрекции.

Задержка эякуляции, как и снижение потенции, может наблюдаться при ряде заболеваний. И наконец, чаще всего проблема является чисто психологической — начиная от страха проникновения во влагалище и заканчивая страхом перед семяизвержением.

Преждевременное семяизвержение — это состояние, при котором семяизвержение происходит либо до начала полового акта, либо непосредственно после его начала.

В подавляющем большинстве преждевременная эякуляция встречается у подростков, только начинающих половую жизнь. Это связано с перевозбуждением, с высокой чувствительностью головки полового члена. Чаще всего данное нарушение быстро проходит с опытом половой жизни, но может сохраниться и надолго, особенно в случае возникновения психологического стресса от неудачи. Реже преждевременная эякуляция встречается у вполне зрелых мужчин. Она может сохраниться с юности или появиться уже в солидном возрасте.

Все причины преждевременной эякуляции можно разделить на две группы: физиологические, то есть связанные с проблемами здоровья или особенностью строения или функционирования органов, и психологические.

Физиологических причин существует две — повышенная чувствительность головки полового члена и хронический везикулит — воспаление семенных пузырьков, в которых накапливаются образующиеся в яичках сперматозоиды и другие составляющие спермы. Везикулит, в свою очередь, часто сопровождает простатит — воспаление предстательной железы. К психологическим причинам также можно отнести стрессы, страх неудачи и т.д.

Итак, у каждого из перечисленных половых расстройств причины могут быть как органические, связанные с тем или иным заболеванием, так и психологические. В первом случае необходимо вылечить заболевание, вызвавшее половое расстройство, а во втором — поработать с сексопатологом. Иногда нужно и то и другое. Подавляющее большинство расстройств поддается коррекции.

Особенно хочется сказать о так называемых мнимых половых расстройствах. Они характеризуются жалобами на сексопатологические проявления при фактическом отсутствии отклонений от возрастных и конституциональных норм. Их причина — дефицит информации, заполняемый случайными сведениями из некомпетентных источников. Предрасполагающими факторами для проявления таких расстройств являются повышенная внушаемость и тревожно-мнительные черты характера.

Мнимые половые расстройства могут проявляться следующим образом:

предъявление к себе чрезмерных требований (например, пожилой мужчина жалуется на замедленное наступление или отсутствие эякуляций при ежесуточных половых актах);

приписывание себе сексуальных «изъянов» (сомнения в своей полноценности на том основании, что головка полового члена не закрыта крайней плотью, «как у всех нормальных людей», или, наоборот, не открыта, левое яичко опущено ниже правого и т.п.);

неадекватная реакция на физиологические колебания сексуальных проявлений (ускорение эякуляций после вынужденного полового воздержания);

дисгармонии, обусловленные недостаточной общей и сексуальной культурой или наличием сексуального дефекта у одного из партнеров (например, жалобы на сексуальную неполноценность жены, когда оргазм отсутствует у молодой женщины с еще не пробудившейся сексуальностью, или при воздействии на эрогенные зоны, негативные у данной женщины).

Сексуальные затруднения всегда приводят к чувству напряжения, угнетают, вызывают неуверенность и страх, ощущение вины и агрессивность. Все чувства и эмоции, касающиеся половой жизни, достаточно ранимы. А однократная неудача — совсем не повод для создания штампов. Если нарушения возникают только у одного партнера, другой тоже страдает — в большей или меньшей степени. Неразрешенные проблемы одного со временем инициируют нарушения у другого. Совместное желание преодолеть неприятности, старание, терпение и своевременное обращение к врачу помогут восстановить гармонию интимных отношений даже при серьезных нарушениях.