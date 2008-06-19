Секс во время беременности

Благотворное действие секса во время беременности отмечалось еще в старой русской традиции. В книжке XIX века "О народном русском акушерстве" описан обычай, согласно которому муж беременной перед самыми родами или при начале схваток совершает с ней сношение, указывая младенцу путь. Тогдашние врачи считали, что в подобных случаях легче раскрывается шейка матки, а слабости родовой деятельности практически не бывает.

Естественно сексуальная жизнь партнеров, ожидающих ребенка, имеет свои особенности. Когда будущие родители узнают о грядущем прибавлении семейства, у них возникает множество вопросов. Вот ответы на некоторые.

Во время беременности у женщины происходят большие изменения в физиологической, психологической и эмоциональной сфере. Но вся эта перестройка идет в рамках нормального, естественного процесса - окончательного <дозревания> женского организма (только после родов заканчивается формирование эндокринной и нервной системы). Беременность - это норма, а не патология. Поэтому, женщина должна жить полнокровной жизнью, но с учетом особенностей её нового состояния.

Доказано, что необоснованный отказ от секса во время беременности - это нарушение важного естественного процесса, длительное воздержание способствует накоплению у будущей матери отрицательных эмоций и может пагубно отразиться на супружеских отношениях (высокий риск возникновения отчуждения между супругами).

Нередки случаи, когда именно во время беременности у женщины впервые по-настоящему пробуждается половое влечение: оно становится преобладающим, порой даже тягостным. Женщина пытается бороться с собой, боясь повредить ребенку, нервничает, постоянно ходит возбужденная - и все это гораздо больше вредит плоду, чем нормальное расслабление в результате сексуального общения. Так что беременная вполне может испытать то, что было ей недоступно ранее, причем не прилагая к этому усилий.

Безусловно, если беременность протекает нормально, вы хорошо себя чувствуете, можете заниматься сексом с самого ее начала вплоть до начала родов. Однако если что-то вас беспокоит, обратитесь за консультацией к наблюдающему вас врачу, а не полагайтесь на советы, прочитанные в книге или услышанные от подруг. Есть положительный момент в сексе во время беременности: благодаря физиологическим изменениям во время беременности (усиливается приток крови к тазу, сужается влагалище, увеличивается клитор), женщины способны достигать более "качественного", яркого оргазма и испытывать большее наслаждение.

Конечно, в это время нужно быть предельно осторожными, выбирать исключительно щадящие позиции (например, на боку). Половую жизнь можно вести даже последние недели перед родами, уделив, правда, основное внимание альтернативным формам секса (петтингу и оральному сексу).

Но есть важное правило: если беременная хочет, то может иметь сношение (или другие виды сексуального общения), но если у нее нет желания, мужу не стоит принуждать ее.

Есть ли медицинские противопоказания для секса во время беременности?

С медицинской точки зрения о существенных ограничениях можно говорить лишь в следующих случаях:

- активная угроза прерывания беременности;

- привычное невынашивание (или имевшие место ранее выкидыши в те сроки, на которых была угроза прерывания);

- преждевременные роды (в анамнезе);

- подтекание околоплодной жидкости (высок риск занесения инфекции);

- предлежание или низкое прикрепление плаценты;

- многоплодная беременность;

- кровотечение или мазня из влагалища (обязательно проконсультироваться с врачом, возможно это контактные выделения из эрозированной шейки матки);

- наличие у одного из партнеров признаков инфекции половых путей (наверное, излишне напоминать о том, что оба партнера должны обследоваться на наличие инфекций и, если таковые имеются, вылечить их еще до наступления беременности).

Кроме того, ограничения касаются тех дней, когда должна была произойти менструация, если бы не наступила беременность. В это время риск выкидыша несколько повышается, поскольку организм женщины привык к циклическим изменениям и опорожнению матки.

Не вредят ли сексуальные отношения во время беременности будущему ребенку?

Нет, ребенок защищен толстой мышечной стенкой матки, амниотическим пузырем (околоплодные воды гасят все колебания, если сомневаетесь, проведите эксперимент - сядьте в ванне наполненной водой, колотите по поверхности любым предметом, уверен, ваши ноги ничего не почувствуют) и слизистой пробкой, буквально закупоривающей шейку матки. И хотя сразу после оргазма вы можете ощущать его шевеление, оно вызвано скорее сокращениями матки, нежели тем, что ребенок "знает", что происходит, или чувствует боль.

Представьте ощущения ребенка, когда родители занимаются любовью. Во-первых, то, что он услышит (по последним данным ребенок начинает воспринимать тембр речи и звуки с 5-го месяца внутриутробного развития). Слова любви и выражение чувств между родителями укрепят его в сознании, что он появится на свет желанным и любимым.

Прикосновение отцовских рук он почувствует по легкому волнению околоплодных вод. Это тоже, наверное, приятно. Во время возбуждения усиливается кровообращение, в результате ребенок получает через плаценту больше кислорода и питательных веществ. Особо волнующими будут легкие толчки, напоминающие качели, которые закончатся волнами оргастической вибрации окружающей его матки.

Более того, оргазмические сокращения матки полезны для ребенка именно своей похожестью на родовые схватки. У малыша возникает условный рефлекс: сокращения матки - удовольствие. А это значит, что, когда начнутся настоящие роды, первая эмоция будет тоже положительной. Гормоны удовольствия - эндорфины и энкифалины, которые вырабатываются в организме женщины в момент оргазма, воздействуют на ребенка очень благотворно, доставляя ему наслаждение точно такое же, как и маме.

Родители, не лишайте ребенка удовольствия!

Изменяется ли сексуальное влечение женщины во время беременности?

Надо сказать, что однозначного ответа на этот вопрос нет. Есть женщины, чье сексуальное влечение во время беременности резко повышается - в таком случае пара с упоением вспоминает эти девять месяцев как время восхитительных сексуальных отношений (к слову сказать, не отягощенных заботами о контрацепции). У других сексуальное влечение может снижаться или совсем пропадать - как правило, это связано с какими-то проблемами течения беременности. Чтобы узнать, как обстоят с этим дела конкретно у вашей жены, достаточно спросить ее напрямик, есть ли, у нее желание заняться с вами сексом, ни в коем случае не думая, что подобный вопрос может оскорбить женщину "в положении".

В первом триместре сексуальное влечение чаще всего ослабевает, особенно если речь идет о первой беременности, - этому способствуют волнения и страхи, связанные с новым неизвестным состоянием, а также нередкое в этот период плохое самочувствие, усталость, тошнота, нагрубание молочных желез, эмоциональная неустойчивость, связанная с гормональной перестройкой организма женщины. То, что в самом начале беременности интерес к сексу снижается, вполне естественно, так как в организме женщины происходит гормональная перестройка, а точнее, настоящий гормональный "взрыв". Запахи, звуки воспринимаются острее, чем раньше, и те ароматы, которые раньше возбуждали, могут вызвать отрицательные эмоции. Повышается эмоциональность, происходят физиологические изменения в организме - все это отражается на характере беременной. К тому же многие на ранних сроках плохо себя чувствуют из-за токсикоза. Их мучают приступы дурноты, тошноты и рвота, болезненные ощущения в области груди. В таком состоянии женщина нуждается скорее в заботе, сочувствии со стороны своего партнера, нежели в страстном сексе. В первом триместре беременности характер половой жизни практически полностью зависит от самочувствия будущей мамы. Выраженный токсикоз способствует большей, чем обычно, физической утомляемости в течение дня. У некоторых женщин отмечается утяжеление молочных желез и повышенная раздражительность сосков, что делает ласки груди весьма неприятными. Нередким явлением следует признать и определенные изменения в психоэмоциональной сфере беременных женщин (раздражительность, тревожность, мнительность, плаксивость, безразличие и т.д.)

Острота ситуации усугубляется тем, что мужское либидо при этом чаще всего остается на прежнем уровне и такое "расхождение интересов" нарушает взаимопонимание в семье. В этих случаях полезными могут оказаться следующие советы:

* Первым делом поинтересуйтесь у врача, нет ли каких-нибудь "медицинских" обстоятельств, требующих ограничения или полного прекращения сексуальных контактов (перечень медицинских противопоказаний смотри выше).

* В числе прочих, задайте и вопрос о желательности или нежелательности оргазмов у женщины во время секса (в большинстве случаев проблемы с этим нет).

* В случаях вынужденных ограничений обычного вагинального секса используйте альтернативные способы, предварительно безо всякого стеснения проконсультировавшись об их безвредности в Вашей ситуации.

* Если противопоказаны сколько-нибудь существенные физические контакты, иногда нелишним бывает обращение к сексологу и психотерапевту. Рациональная психокоррекция и деликатно поданные практические советы многим парам помогли легче перенести вынужденные трудности, связанные с ограничениями в сексуальной сфере.

Кроме того, в идеале, оба супруга должны быть обследованы на носительство нежелательных микробов в половых путях. Это существенно снижает риск инфекционных осложнений у женщины во время беременности. Дело в том, что во время беременности слизистая половых путей становится более рыхлой и легко травмируется во время полового акта, плюс снижается защитная функция флоры влагалища, повышается содержание в секрете гликогена (он является хорошей питательной средой для микроорганизмов), прекращается естественная самоочистка влагалища (месячные), всё это способствует развитию кольпитов даже у тех женщин, кто никогда ими не страдали.

Поэтому, мы рекомендуем для снижения риска развития воспаления половых путей женщины в течение всей беременности пользоваться презервативами, лучше если вместе со специальными смазками (любрикантами) имитирующими естественный женский секрет.

Если же будет дан "зеленый свет", то помните: повышенная забота друг о друге должна стать лейтмотивом Ваших взаимоотношений. Может быть, это звучит несколько патетично, но только взаимная и не показная готовность к самопожертвованию способна уберечь сексуальную гармонию от "трещин". Естественно, что в семьях с высокой интенсивностью половой жизни до беременности потребуется большая готовность к самопожертвованию, чем в семьях с небольшой частотой половых сношений. В конце концов, эти трудности временные и не достойны возведения в ранг ведущей проблемы семейной жизни.

Даже в самых тяжелых случаях токсикоз оставляет "светлые промежутки" в самочувствии. Используйте их для физической любви, отдавая при этом должное духовной подоплеке и тогда Вы почувствуете, как вырастет качество Ваших отношений. Как бы каламбурно это ни выглядело, но меткий афоризм вождя мирового пролетариата "Лучше меньше, да лучше" идеально применим для данной ситуации. На заметку мужчинам: не ждите от женщины прежнего уровня готовности. "Подход" нужно начинать из такого "далека", которое в популярной детской песне именуется "прекрасным". Чисто платоническое занятие, такое например, как совместное рассматривание семейного фотоальбома, видеокассет с записями свадьбы, пикников и путешествий или прослушивание музыкальных хитов времен Вашего знакомства, сопровождаемое массажем плеч или стоп (можно еще нежно расчесать волосы Вашей половины) неминуемо приведет к соответствующему настрою женщины. И тогда, Вы можете ощутить кое-что, о чем долго можно вспоминать. Главное - не проявлять нетерпение (Ваши устремления должны выглядеть совершенно невинными), а также - не переусердствовать (дама может просто заснуть, и что еще сложнее - затребовать подобного "ритуала" усыпления на каждый день). Ну это, разумеется, шутка. Хотя, в каждой шутке...

Не всегда поддержание прежних традиций необходимо во время беременности. Например, вместо временного пика отношений в вечернее и ночное время разумнее использовать для этого дневные часы, когда степень усталость женщины еще не столь высока. Для тех, кто не испытывает никаких трудностей с сексом в первом триместре беременности (а таких не меньше 25 - 30%) и их партнеров некоторые из вышеуказанных советов могут пригодиться на более поздних сроках.

Во втором триместре, который частенько именуют "золотым периодом беременности", у большинства женщин наблюдается некоторое повышения интереса к физической любви. Связано это с ослаблением проявлений токсикоза, улучшением самочувствия и некоторыми изменениями в организме. Так, например, проходит болезненная чувствительность груди увеличение объема циркулирующей крови приводит к улучшению кровенаполнения сосудов влагалища и вульвы во время полового возбуждения. Улучшается и любрикация (увлажнение женских половых органов). Все вместе способствует более высокой интенсивности приятных ощущений во время полового акта. Многие женщины впервые испытывают оргазм именно в это время. А некоторые обнаруживают даже мультиоргастичность, о существовании которой раньше не подозревали или, в лучшем случае - лишь смутно догадывались. Осознание факта собственной беременности приходится также на это время, а значит - отметается давление угрозы нежелательного зачатия. Такое ощущение свободы маловероятно в других ситуациях. А оно очень важно для полноты сексуальных переживаний во время полового акта.

Поэтому, если беременность протекает нормально и врач не видит никаких противопоказаний, "беременный" секс может открыть самую яркую страницу сексуальной жизни. Велика вероятность и того, что это будет наилучший секс за всю вашу прежнюю жизнь.

Теперь о "ложке дегтя".

Наблюдение во время второго триместра может принести новые данные, чреватые наложением полного или частичного вето на физическое взаимоотношение полов. Такие, как, например, угроза прерывания беременности или обнаруженное неправильное положение плаценты. Поэтому, обязательно поинтересуйтесь у своего акушера-гинеколога относительно дальнейшего характера Ваших сексуальных отношений.

Полезный совет: тщательная гигиена тела во втором триместре беременности - во многом залог хороших сексуальных отношений. Выделения из половых органов женщины в это время могут приобретать весьма специфичный запах, что нередко осложняет столь любимые многими орально - генитальные отношения. Поэтому тщательный туалет наружных половых органов очень актуален. Не стоит активно применять спринцевания, достаточно регулярного влажного туалета.

Ближе к концу данного триместра плод активно манифестирует свое присутствие - появляются и нарастают по интенсивности его шевеления и перемещения внутри матки. У ряда супругов в это время появляются смутные опасения насчет возможности: а) механической травмы плода, б) инфицирования плода и в) осознания им (плодом) того, чем "родители занимаются" (смотри влияние сексуальных отношений на ребенка).

В третьем триместре ожидание родов, большой живот, порой заставляющий женщину чувствовать себя малопривлекательной, проблемы, связанные с поздним токсикозом (нефропатией беременных - отеки, повышение артериального давления и др.), нередко вновь снижают сексуальное влечение. И, наконец, третий триместр. Волнообразная кривая, условно отображающая интенсивность половой жизни идет на спад для большинства супружеских пар. Причин тому множество, часть из них объективные, часть - исключительно субъективного характера.

Одной из объективных причин является увеличение размеров живота будущей мамы. Это влечет за собой существенные неудобства во время полового сношения. Например, если женщина лежит на спине, то возможно развитие синдрома сдавления нижней полой вены (поскольку на этой самой вене лежит матка с плодом и супруг). Коленно-локтевое положение также не совсем комфортно из-за нагрузки на поясницу. Положение "женщина" сверху иногда сопровождается излишне глубокой интромиссией (введением пениса во влагалище), к тому же требует от женщины значительных физических усилий, что не всегда возможно на этом сроке беременности. Поэтому позы при сношении должны быть щадящими, исключающими физическую нагрузку женщины, давление на живот, прямой удар пенисом в матку.

К сожалению у пары остается очень небольшой выбор. Оптимальные позы - положение на боку (лицом или спиной к партнеру), на двух уровнях (женщина лежит поперек постели, на краю, а мужчина стоит перед ней на коленях), сидя. Всё это уже не столь захватывающе, как при полной свободе выбора позиций. Хотя при высоком уровне заинтересованности супругов полет фантазии может творить чудеса. Иногда лучше сделать уклон на альтернативные формы секса - петтинг, мануальную и оральную стимуляцию (подробнее смотри альтернативные формы секса).

Изменение пропорций женского тела, очевидное на этом сроке беременности, к тому же имеет немалое психоэмоциональное значение. Осознание партнерши как матери собственного ребенка переключает эротическое восприятие женского тела мужчиной на более глубокий и сложный уровень. Если хотите - это дань уважения извечной и даже несколько мистической женской миссии.

Еще одна проблема - повышенная ранимость шейки матки. Пугаться термина "ранимость" не следует, поскольку речь идет только об очень высокой чувствительности этого образования к механическим воздействиям. Разрыхленная слизистая легко ссаживается во время фрикций (движений полового члена), а богатое кровоснабжение матки способствует "мазанию" после полового акта. В таком случае нужно в ближайшее время показаться врачу, и если причина кровомазания заключается в легком травмировании поверхности маточной шейки, то ничего страшного не произошло.

Такая особенность последнего триместра, как выделение из грудных желез женщины молозива вызывает разный резонанс у мужчин. Однако, эта проблема решается проще всего - партнерам, которым это не по вкусу (в прямом и переносном смысле), нужно просто отказаться от ласк груди.

Наконец, психоэмоциональная составляющая сексуальных желаний у женщин и мужчин в этот период зачастую также несколько регрессирует. У будущей мамы снижению либидо способствуют не только изменения в самочувствии, но и мысли о предстоящих родах (особенно - если они первые). Мужчины также озабочены этим, плюс многие из них нуждаются в некоторой "мозговой" работе для осознания факта, что теперь у его любимой женщины появится дополнительный объект для любви, кроме него. А пересмотр собственных позиций в семье всегда требует усилий. Отцовство - один из важных этапов в жизни мужчины и раздумья над ним иной раз могут пригасить либидонозный костер. Ну и конечно, оба супруга озабочены и предварительной оценкой изменений в их жизни, которые неминуемо придут вместе с рождением ребенка - ремонт, бюджет, организация помощи со стороны бабушек и дедушек, "обзаведение" инвентарем и, да простят меня врачи за кажущуюся аналогию, "собственным" педиатром и т.д. За всеми этими переживаниями и делами сексуальные потребности зачастую отходят на задний план. И это естественно.

Существенные ограничения сексуальный отношений (половых актов) в третьем триместре требуется в следующих случаях: угроза прерывания беременности (включая наличие привычного не вынашивания беременности в анамнезе), низком расположении или предлежание плаценты, при многоплодной беременности, при признаках амнионита. Иногда, при воспалительном характере мазков из женских половых путей или при не очень хороших результатах исследования микробной флоры в половых путях мужчины, рекомендуется обязательное использование презерватива. Делается это для снижения риска инфицирования плода.

За 2-3 недели до рассчитанного срока родов было бы разумно отказаться от интимной близости. По той причине, что половой акт непосредственно перед родами может вызвать схватки. При сексуальном возбуждении в кровь женщины выбрасывается окситоцин - гормон, стимулирующий сокращение матки; такое же действие оказывает простагландин - гормон, содержащийся в семенной жидкости партнера. Кроме того механическое воздействие на шейку матки способствует выделению ряда гормонов вызывающих её размягчение и появление сокращений матки.

Кстати этой особенность женского организма иногда пользуются врачи - выписывают утром женщину с незрелой шейкой и рекомендуют аккуратно позаниматься с мужем "любовью", а вечером она поступает полностью готовая к родам с начавшейся хорошей родовой деятельностью.

Стимуляция сосков в конце беременности и после родов также способствует выделению окситоцина и сокращению матки (многие женщины могли это проверить когда после родов кормили ребенка грудью).

Что происходит с сексуальным влечением мужа во время беременности жены?

Опять-таки все зависит от индивидуальных особенностей партнеров!

Желанная беременность любимой женщины обычно не только умиляет мужчину, но и заставляет его почувствовать новую ответственность: скоро его статус в этой жизни коренным образом изменится - он станет отцом. Не стоит думать, что снижение сексуальной активности мужа во время беременности жены непременно обусловлено ее непривлекательностью. Муж часто взваливает на себя дополнительную работу; порой переживает за здоровье жены и благополучный исход беременности едва ли не больше, чем сама будущая мама; может бояться навредить растущему в матке ребенку. Учтите и то обстоятельство, что женщина более органично воспринимает изменения, происходящие в ее организме в связи с беременностью, в то время как мужчине предстоит привыкнуть к изменяющемуся облику жены, ее новым вкусам и настроениям. К вопросу о воздержании. Мужчины очень трудно и нередко мучительно переносят вынужденное воздержание. Именно здесь таится один из подводных камней, который способен подточить самые прочные супружеские узы.

Чтобы удовлетворить сексуальные аппетиты мужа, неспособного проявить силу воли, когда нужно воздержаться от интимной близости, да и свои собственные, женщине (и мужчине) полезно знать технику сексуальных контактов, заменяющих половой акт. В первые месяцы беременности необходимо выбрать такие ласки, которые удовлетворяют мужа, но не доводят до оргазма жену, так как при возможном выкидыше нецелесообразно перегружать матку избыточной кровью и заставлять ее сокращаться в момент полового экстаза. Учиться любви никогда не поздно. Чтобы сделать приятное и жене, мужу пригодится весь арсенал ласк, нежных объятий и горячих поцелуев. Для избранницы важно осознавать на деле, что она до сих пор соблазнительная, любимая и, как прежде, волнующая. Даже если оба устали, нежные слова, поглаживания и поцелуи помогут заменить желания, отложить активный секс на лучшее время и утешить обоих.

Кроме того, мужчине также полезно знать о вполне пригодном для щадящего здоровья оральном сексе. Жена будет совсем не против этого проявления страсти. Обоюдность при этом не возбраняется. Если супружеская пара преуспела до беременности в искусстве секса, будьте уверены, вы найдете возможность избежать недовольства и ненужных конфликтов даже при самых непредвиденных обстоятельствах. Главное, не пренебрегать устойчивым эмоциональным состоянием беременной жены, поддерживать в ней радостное ощущение беременности. Те изменения внешности, которые так боится женщина, лучше скорее заметить мужчине, чтобы не заставлять жену волноваться по поводу того, как он на них отреагирует. Небольшая полнота, слабо выраженная талия и более медлительная поступь не так важны для мужского восприятия, как, например, аккуратность в одежде, ухоженные волосы и руки и привлекательная внешность.

Ваша забота о своем теле должна быть приятна мужу и вызывать уважение и интерес к вашим занятиям. Продолжительные прогулки быстрым шагом на свежем воздухе, применение комплекса гимнастических и дыхательных упражнений, посещение школ по подготовке к родам помогут вам стать более здоровой и привлекательной.

Достижение сексуальной гармонии во время беременности возможно, если супружеские пары будут просто внимательны к психологическим и физическим запросам друг друга, терпеливы и нежны. Не забывайте, что стиль взаимоотношений родителей во время беременности перенимает их малыш, находящийся в материнской утробе. От своего папы он уже осваивает уроки выдержки, дисциплины, целеустремленности и любви.

Может ли оргазм в последние месяцы беременности спровоцировать преждевременные роды?

Если матка не готова к родам, а ребенок еще не созрел, то сокращения матки во время оргазма не могут быть причиной начала родовой деятельности. Однако если времени до родов осталось немного, оргазм может послужить толчком к их началу. Половой акт непосредственно перед родами тем более может вызвать схватки. При сексуальном возбуждении в кровь женщины выбрасывается окситоцин - гормон, стимулирующий сокращения матки. Такое же действие оказывает простагландин - гормон, содержащийся в семенной жидкости. Во время оргазма либо стимуляции эрогенных зон на груди, могут происходить сокращения матки, но в этом ничего страшного нет, и не стоит бояться выкидыша. Однако, если сокращения матки не прекратятся через несколько минут или появятся кровяные выделения, следует непременно обратиться к наблюдающему за Вами врачу.

Что такое "альтернативные" формы секса?

Многие пары для внесения разнообразия в свою интимную жизнь используют так называемые "альтернативные" формы секса. А во время беременности они могут стать единственным способом достижения обоюдного удовольствия.

К сожалению, у большинства людей "альтернативный секс" ассоциируется исключительно с "анальным сексом". Конечно, coitus per anum относится к альтернативным, суррогатным или викарным, то есть заместительным формам коитуса. Некоторые пары начинают его практиковать именно во время беременности. Во-первых, он больше напоминает обычный половой акт. Во-вторых, во время беременности у женщины повышается эластичность тканей и введение полового члена становится менее болезненным. В-третьих, повышается чувствительность геморроидальных узлов, поэтому женщина испытывает более приятные ощущения. Но данный вид половой активности является и наиболее опасным. Потому что существует высокий риск занести кишечную флору во влагалище (кольпиты, вызванные - кишечной палочкой и бактерией fekalis очень тяжело лечатся). У некоторых женщин в связи с изменение кровообращения в малом тазу происходит увеличение геморроидальных узлов, они могут травмироваться что приводит к кровотечениям и развитию парапроктита. Надо обязательно учитывать эти факты, всегда использовать презерватив и специальные смазки которые значительно снижают риск травматизации и инфицирования.

К заместительным формам половой жизни также относятся:

Петтинг - (поверхностный и глубокий)

Глубокий петтинг может перейти во взаимную мануальную стимуляцию до достижения оргазма одним или обоими партнерами.

Орогенитальные контакты (кейра, феллация, куннилингус, оральный секс). Естественно важно соблюдать, все гигиенические процедуры. Но при данном способе сексуального удовлетворения существует высокий риск развития молочницы (дрожжевого кольпита), потому что зубной налет содержит большое количество дрожжевых грибков, особенно если есть очаги кариеса. Надо обязательно санировать полость рта, а перед близостью тщательно чистить зубы.

Вестибулярный коитус - половой акт между сведенными бедрами женщины без полного проникновения во влагалище, только на уровне преддверия (vestibulym vulvae).

Сoitus intra femora - только между сведенных бедер женщины.

Сoitus intra mammae (между молочных желез - нарвасадата) пожалуй, это один из самых приятных альтернативных способов близости во время беременности. Грудь увеличивается в размере, становится более упругой и чувствительной. У женщины есть возможность дополнительной мануальной и оральной стимуляции. Конечно нежелательно стимуляция груди при повышенной её болезненности и угрозе прерывания беременности.

Практически все заместительные способы сексуальной близости возможны только при использовании специальных скользящих смазок (любрикантов) имитирующих естественный женский секрет, многие из них обладают питательным и регенерирующим свойством, способствуют восстановлению естественной флоры половых органов, также содержат антисептики снижающие риск инфицирования во близости.

Еще раз хочу напомнить, в постели все зависит от степени взаимного доверия, вашей фантазии и раскрепощенности. Но не надо забывать, что удовольствие должны получать оба партнера. Если у любимого человека ваши действия будут вызывать негативные эмоции, это может повлиять не только на ваши дальнейшие отношение но и на будущего ребенка.

Вот несколько советов:

- Мужчина должен быть особенно нежен, терпелив и внимателен.

- Если женщина намерена кормить будущего ребенка грудью, партнеру следует заблаговременно подготавливать к этому ее соски, проводя оральную стимуляцию груди (если нет угрозы прерывания беременности).

- Занимаясь сексом, мужчина должен не только быть изобретательнее, но и уметь отцовской рукой успокоить "разбушевавшегося" в животе ребенка.

- Во время полового акта нельзя давить на живот и грудь женщины.

- Если она не настроена заниматься сексом, когда этого хочет он, следует подумать о других, столь же приятных способах полового удовлетворения.

- Не спешить во время полового акта и не бояться экспериментов.

- Использовать побольше подушек, чтобы партнерша не испытывала никаких неудобств.

- Партнеру не следует ожидать от партнерши полной самоотдачи в тот момент, когда ребенок активен.

- Отсутствие "гарантированного" оргазма - не повод для мыслей о фригидности.

- Не стремиться к одновременному оргазму.

- Ни в коем случае не прибегать к вибраторам и другим подобным приспособлениям.

В заключение еще раз подчеркнем: во время беременности особенно важно сохранить гармоничные отношения в семье. Поэтому опирайтесь на свою фантазию и знание друг друга, относитесь с пониманием к желаниям партнера и внимательно к себе. Не переусердствуйте - секс не является обязательным занятием во время беременности, существует еще великое множество способов проявить взаимную любовь!