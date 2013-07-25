Мужчина в сексе: 5 главных женских заблуждений

Женщины напрасно считают, что мужчины всегда готовы к сексу. Эксперт в области отношений полов составил рейтинг из пяти самых больших женских заблуждений, касающихся мужчин.

Британский психолог и эксперт в области отношений полов Трейси Кокс предостерегает женщин от мыслей о том, что мужским поведением движет только желание секса. Она рассказал о пяти главных женских ошибках во взглядах на поведение мужчины в сексе.

Мужчины всегда думают о сексе и хотят его

Если говорить о "мужчинах" лет 17-18, то это вполне справедливое утверждение. Но после 25 сильный пол начинает интересоваться и другими сторонами жизни, которые влияют на либидо. Работа, счета, стресс, семейные неурядицы - все это может стать причиной снижения либидо. Мужчины вовсе не думают о сексе 24 часа в сутки. Это предположение звучит ничуть не более умно, чем фраза о том, что все женщины 24 часа в сутки думают о шопинге.

Если мужчина испытал оргазм, то занятия сексом закончены

После того, как ваш партнер испытал оргазм, его посещает приятное расслабление – ему хочется отдохнуть и ничего не делать. Нередко мужчины поворачиваются к женщине спиной и засыпают. Но все только из-за того, что сами женщины ведут себя слишком пассивно. Кто мешает вам сказать: "Эй, мы еще не завершили!" и попросить помочь вам? Если же сам оргазм так сильно утомляет его, то договоритесь, что первой до кульминации будете доходить в сексе вы, а уже потом помогать ему.

Секс для мужчины это просто секс

Женщины считают, что мужчинам секс нужен только для удовлетворения физиологических инстинктов. А для прекрасного пола это и отражение любви, и стремление эмоционально слиться с партнером и т.д. На самом деле занятия любовью для мужчин - возможность быть принятым женщиной не только физически, но и эмоционально. Мужчины хуже справляются с выражением эмоций через слова. А вот показать свою любовь с помощью секса они очень даже могут. И если вы отказываетесь от секса с партнером, то для него это звучит, как фраза "я тебя не люблю".

Мужчинами в сексе не нужно управлять

Глубочайшее заблуждение! Мужская физиология крайне проста - если он возбужден, то его пенис наливается кровью и твердеет. Если он испытал оргазм, то из пениса выплескивается сперма, а самого мужчину сотрясают приятные спазмы. С женской сексуальностью не разберется и сам Эйнштейн. Поэтому обязательно показывайте любимому, где вы хотите, чтобы вас трогали, целовали, какие зоны и как нужно стимулировать, насколько сильно и быстро. Сам он никогда в жизни до этого не дойдет.

Нужно опасаться его фантазий

Представьте себе вашу реакцию на слова мужа о том, что ему надоело два месяца подряд есть бульон, и он хочет попробовать борщ. Наверное, вы ужаснетесь: неужели я готовила одно и то же так долго? Так почему вас должно шокировать предложение мужчины попробовать что-то новое в постели? А ведь многие пары не то, что месяцами - годами занимаются сексом одинаково. Но человеку нужно разнообразие!

