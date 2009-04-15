Резиновое изделие № 2 или ю-мама выбирает презерватив!

Немного истории

Первое упоминание о презервативо-подобных штуках относится к 1350 году до нашей эры, тогда древние Египтяне надевали декоративные колпачки на половой член. В 16 веке итальянский анатом Фаллопиус писал об употреблении полотняных колпачков, смоченных в специальном растворе, для защиты от сифилиса. Он даже провел клиническое исследование, где участвовало около 1000 человек, и ни один из них сифилисом не заразился. Вскоре появились подобные средства из кишок животных. Название «презервативы» появилось в 19 веке. Из-за дороговизны презервативов ими поначалу могли пользоваться только высший и средний классы.

В 20 веке с изобретением вулканизированной резины, а затем латекса началось массовое производство презервативов.

В Советском союзе презервативы производились на баковском заводе резиновых изделий и гордо назывались «резиновое изделие №2» (для справки: «резиновое изделие №1» - это противогаз»). Презервативы были трех размеров: маленького (№1), среднего (№2) и большого (№3), но так как в продаже обычно был только средний, о существовании других многие даже не догадывались (еще одно объяснение, почему именно «изделие №2»).

Классификация презервативов

Поверхность презервативов может быть гладкая, ребристая или текстурированная (с ребрышками или пупырышками). Некоторым женщинам «выделка» презервативов доставляет дополнительные эротические ощущения, однако другим из-за пупырышек и ребрышек может быть некомфортно, особенно при чувствительных слизистых оболочках.

Презервативы бывают без смазки, либо со смазкой. Смазка может быть

- нейтральная для более комфортных ощущений;

- ароматическая (такие презервативы часто позиционируются производителями как изделия для орального секса);

- смазка с анестезирующими веществами (благодаря ей снижается чувствительность головки полового члена, и половой акт продлевается);

- смермицидная смазка (в смазку добавлено вещество, убивающее сперматозоиды и снижающее их подвижность). Такие презервативы называют презервативами «с двойной защитой». Но такая смазка может вызвать раздражение.

Презервативы также отличаются по размеру (обычные и ХХL) и по толщине (бывают особо-тонкие для более естественных ощущений, либо утолщенные - особо прочные). Презерватив стандартного размера подходит практически любому мужчине. Хотя если мужчине хочется покупать размер ХХL, почему бы не дать ему возможность почувствовать себя мачо. Презервативы маленького размера почему-то популярностью не пользуются, поэтому практически не выпускаются.

Кроме того, для любителей разнообразия встречаются самонадевающиеся презервативы, светящиеся в темноте, имеющие насадки (хотя этот вид презервативов скорее выполняет юмористическую функцию).

Эффективность

Для оценки эффективности контрацептивных средств используется показатель, который называется индекс Перля. Он показывает, сколько процентов женщин беременеют в течение года при применении только данного средства контрацепции. При использовании презервативов этот показатель составляет 12,5%. Такой высокий процент объясняется частыми ошибками при использовании презервативов. Если четко следовать инструкции, индекс Перля составляет около 2%. (при использовании качественных презервативов).

Инструкция по применению

При покупке презерватива обратите внимание на срок годности и производителя. На упаковке должно быть указано «проверено электроникой».

Хранить презервативы нужно в сухом, прохладном месте, избегать попадания на упаковку солнечных лучей.

Если упаковка повреждена или помята, лучше презерватив не использовать.

При надевании следует немного сжать конец презерватива, чтобы не образовалась воздушная пробка и было куда поместиться сперме. Пренебрежение этим правилом может привести к разрыву презерватива.

Презерватив нужно надевать с самого начала полового акта, а не тогда, когда партнер чувствует приближение эякуляции. Небольшое количество сперматозоидов содержится в смазке, которая выделяется из члена в течение всего полового акта, а надевание презерватива «под конец» приводит к высокому индексу Перля, не говоря уж о том, что при подобном использовании партнеры не защищены от передачи инфекции. Снимать презерватив нужно сразу после полового акта, при этом его нужно придерживать во избежание соскальзывания.

При использовании презерватива нельзя пользоваться вазелином, смазками на жировой основе, лосьонами, содержащими растительное масло, косметическими кремами (например некоторые изобретатели вместо любрикантов тестируют крем для рук или детский крем). Все эти средства повреждают презерватив и снижают его надежность.

Не пытайтесь натянуть на любимого два презерватива. Это не увеличивает защиту.

При разрыве презерватива снизить риск беременности можно введя во влагалище спермициды.

Рейтинг презервативов

В 2004г. Независимой компанией TNS Gallup было проведено исследование общественного мнения о презервативах.

Наибольшей популярностью пользуются презервативы «Contex», далее следуют «Durex» и «Innotex».

Лечебные эффекты презервативов

В случае бесплодия, причиной которого является выработка антиспермальных антител женским организмом, применение презервативов является одним из методов лечения. Механизм действия – предотвращение попадания спермы во влагалище, благодаря чему уровень антител снижается. Однако если беременность не наступает в первые 1-3 месяца после презервативной терапии, антиспермальные антитела снова появляются в высоком титре.

Презервативы и ЗППП

Презервативы – это единственный метод контрацепции, который защищает от инфекции. Однако то, что это 100% защита является заблуждением. Например, при использовании презерватива возможна передача ВИЧ и ВПЧ.

Недостатки презервативов

Чувствительность при использовании презервативов в той или иной степени снижается у обоих партнеров.

У некоторых женщин возможна аллергия на латекс.

Возможно ощущение сухости и натирания, так как в увлажнении влагалища не принимает участие смазка партнера. Длительный половой акт с дефицитом смазки увеличивает риск того, что презерватив порвется. Поэтому любриканты – лучшие друзья презервативов.

Некоторые пары считают, что использование презерватива вносит элемент натянутости, исчезает романтика. У некоторых мужчин из-за этого при виде презерватива даже пропадает эрекция.

При неправильной утилизации презервативы наносят вред окружающей среде.

Как еще можно использовать презервативы

Презерватив нужно брать с собой на УЗИ с использованием трансвагинального датчика.

Презервативы можно использовать в качестве емкости для воды.

С помощью презерватива можно приготовить страусиное яйцо http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=1546

Можно хранить в презервативе предметы, которые необходимо беречь от влаги. Например, очень удобно натянуть презерватив на микрофон, для защиты от дождя и снега.

Туристы и геологи используют презерватив для хранения соли и спичек.

С помощью презерватива и бензина можно приготовить «суперклей».

Есть еще идеи? Пишите в отзывах к данной статье!