Сказка для взрослых: В поисках страсти

Консультант - Андрей Булах, врач сексолог-сексопатолог, психотерапевт

Мы не замечаем, как из страстных любовников превращаемся в заурядную семейную пару, у которой секс происходит два раза в неделю перед сном под одеялом. И рано или поздно мы себя спросим: почему так произошло? Куда ушла страсть и можно ли ее вернуть? Чтобы легче было искать ответы на эти вопросы (или предотвратить их появление), прочитайте нашу сказку.

Жила-была обычная семья: мама, папа и двое детишек. И если в качестве родителей эти мужчина и женщина развивались вместе с детьми, то как супруги «уперлись» в камень, стоящий в чистом поле. От него, камня этого, шли три дороги – ну, как в той сказке, помните?..

«Выбирай себе дорогу только тогда, когда поймешь, что привело тебя сюда, к этому камню». Эта первая фраза, выбитая на камне, заставила супругов призадуматься: почему страсть превратилась в «исполнение супружеского долга»? Ведь раньше, каких-то десять лет назад, они шли по дороге жизни, крепко держа друг друга за руку. А к камню пришли, идя порознь.

Где же найти ответ на свой вопрос? «А в помощь тебе – указатели с названием дороги, по которой пришел», – вторая фраза, выбитая на камне, заставила их оглянуться.

«Привычка»

Так называлась дорога, по которой они шли.

Каждый из нас проверял батарею на ощупь – насколько она горяча. Конечно, если по трубам бежит кипяток, вы инстинктивно одергиваете руку. Но если перетерпеть, то через какое-то время батарея уже не будет казаться такой горячей. Вот и в интимной жизни пары может возникнуть «синдром привыкания».

Бывает, что мужчина и женщина, пережив период адаптации (длится 1-6 месяцев), вырабатывют какой-то стереотип поведения. Чаще всего подбираются позы, в которых женщина максимально быстро достигает оргазма. Зачем мужчине напрягаться, если он знает, «на какую кнопочку нужно нажать»? Другими словами, выполняет «обязательную программу».

Мужчина и женщина с удивлением посмотрели друг на друга и поняли: они просто привыкли. Он давно не дарил ей цветы «просто так» и уже не задумывается, какое на ней надето белье. А она и не помнит, когда они вместе выбирали ей новую юбку, которая возбуждала бы его...

К тому камню вели еще три дороги.

«Иллюзии»

Так называлась одна из дорог.

В голове каждого из нас есть образ того человека, с которым мы хотим пойти по жизни. И вот, после долгих поисков, вы встречаете ТУ (ТОГО), о ком мечтали. И началось. Вы опьянены своими чувствами. Причем иногда настолько, что не замечаете элементарных вещей.

Что происходит при влюбленности с точки зрения психоэмоционального состояния? Активизируется зона удовольствия, но снижается эффективность контроля. Поэтому мы в меньшей степени реагируем на какие-то вещи. И воспринимаем образ как идеальный.

Но брак – динамичный, волнообразный процесс, у него есть свои подъемы, спады, кризисы. Как раз один из первых – потеря иллюзий, когда пара лучше узнает друг друга. Влюбленность (а длится она от 1 до 3 лет) проходит, и мы начинаем видеть то, что есть, а не то, что нам хочется. Конечно, если за это время в паре сформировалась интимность – уровень близости когда люди доверяют друг другу самое сокровенное – то процесс отказа от розовых очков, через которые мы видели своего партнера, пройдет безболезненно. Будет ли пара вместе, так же зависит от степени их близости: общности интересов, отношения к жизни, воспитанию детей, к отдыху.

И вот по истечение трех лет вы обнаруживаете, что муж/жена – совсем другой человек. С глаз спадает пелена и появляется быт. Носки не там. Да и кран на кухне который месяц течет. И уже не имеет смысла скрывать собственные минусы – она и так рядом. А ей можно свободно разгуливать по квартире в старой футболке, вечером нужно накрутить бигуди и сделать маску – завтра предстоят серьезные переговоры. И секс уходит или превращается в то самое “исполнение супружеского долга”.

Есть еще и биологическая причина кризиса: сексуальная привлекательность партнера снижается по мере привыкания в течение первых 3-5 лет. Процесс это сложный. Проще говоря, надоедает овсяная каша по утрам, но это совсем не означает, что аппетита нет.

«Другая жизнь»

Нередко женщина проявляет чрезмерную заботу о партнере. И тогда мужчина буквально “садится на шею” и превращается в еще одного ребенка. Чем больше она ему позволяет (не помогать в домашних делах, не ухаживать за детьми и т.д.), тем прочнее он обустраивается на ее шее. А женщина начинает жить только своей семьей, своими детьми и мужем.

Иногда как раз рождение ребенка провоцирует кризис отношений. Происходит это потому, что женщина "застревает" в роли матери и найти для себя другие роли не способна. Материнский инстинкт поглощает ее – и сексуальная привлекательность пропадает.

Если же в партнере по браку вы нашли "родителя" (какими зачастую выступают именно женщины), то секса не будет рано или поздно. И возраст здесь совсем не при чем. Все очень просто: один партнер поглощает другого, и долго такие отношения продолжаться не могут. Личность будет пробиваться и бороться за независимость, а секс страдать. Если же не будет, то тот партнер, который поглощает другого, постепенно потеряет интерес к "ребенку". Поэтому, несмотря на бурное начало, отношения завершаются отсутствием секса.

«Не тот»

Женщины очень придирчиво подбирают новый гардероб. Но почему-то мужчину выбирают не так тщательно. Бывает и так, что, выходя замуж, женщина ориентируется на надежность. Оно и понятно: так решила природа, ведь задача женщины – воспитать детей. А для этого нужно найти того, кто в этом поможет. Но нередко именно такие “надежные, степенные” разочаровывают своих жен, когда дело касается интимных отношений.

И вот прочитали мужчина и женщина названия тех дорог и задумались: что же делать? А на камне том было написано: “Чтобы решить свои проблемы, выбирай один путь из трех. Направо пойдешь, говорить будешь. Прямо пойдешь – помощь найдешь. Налево пойдешь – сам лучше станешь”. И стали они думать, какой путь выбрать. А пока они думают, мы вам поведаем о том, что же на тех дорожках.

Направо

Когда вы разговаривали откровенно? Может быть, стоит даже прописать на листочке, что бы хотелось изменить в отношениях (и не только сексуальных). Рекомендуем раз в год создавать подобные списки. И не просто “написал и забыл”, но обязательно обсудите каждый пункт. Только не забывайте слышать друг друга во время дебатов. И здесь как раз проявится уровень той самой близости, которая наверняка уже у вас сформирована – не даром вы столько лет вместе.

Прямо

Этот путь приведет в секс-шоп, где можно найти немало полезных для развития интимных отношений стимуляторов. Только не забывайте о чувстве меры: иначе, к примеру, при постоянном просмотре порно может развиться порнофилия, вылечить которую довольно сложно.

Мужчина и женщина, раздумывая, какой путь выбрать, не знали, что две эти дороги позже сходились в одну, что от камня налево уходила.

Налево

Любому делу необходимо развитие. И партнерских отношений это тоже касается. У многих при возникновении проблем появляется желание сменить партнера. Однако высока вероятность, что и с новым мужем/женой возникнут старые проблемы. Поэтому лучше все-таки меняться самому, за счет чего можно изменить отношения. И, кстати, повлиять на партнера. Мозг уже адаптировался, но обмануть его совсем несложно новыми раздражителями. Допустим, в выходные отправляйтесь в лес или ночной клуб. Не забывайте про цветы “просто так” и ужине при свечах. А не пора ли обсудить свои сексуальные фантазии?.. Почувствуйте вновь, как горяча батарея. Это того стоит.

Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок... Какой путь выберут наши герои – неизвестно. Но достоверный источник сообщил, что все у них наладится. Ведь недаром же они пришли к этому камню и посмотрели, наконец, друг другу в глаза...