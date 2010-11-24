Кошка на раскаленном стуле

Я чувствовала себя абсолютно счастливой. Я была окутана теплыми облаками и пухленькие ангелы заигрывали и шутили со мной. Да! Именно в этот момент моих губ касался божественный кусок шоколадного торта с вишнями. Я ощущала его волнующий запах, дотрагивалась до его влажной поверхности и была близка к первому в мире кондитерскому оргазму. Набитый тортом рот невольно растянулся в счастливой улыбке.

- Ого! Не слишком ли?

Меня бесцеремонно опустили на землю.

- Ты съела четверть торта!

- Что? Не преувеличивай! Да этот тортик просто мизерный и четверть от него - это всего лишь два обычных куска... - оправдывалась я, с чувством оскорбленного достоинства, точь в точь как сорвавшийся алкоголик.

Как объяснить ему, что сладкое делает меня порой более счастливой, чем он?

- По-моему чья то попка несколько увеличилась в последнее время… - он говорил это каким-то неестественным голосом, используя весь свой запас деликатности и одновременно сюсюкая со мной, как любящий папаша с дочуркой в розовых бантиках. От этого мне стало по-настоящему противно. Все приятные ощущения от торта мгновенно испарились.

- Ничего подобного, просто в последнее время что то происходит с моими… э… гормонами! – выпалила я, как гроссмейстер, только что сделавший победный ход.

Если бы все это говорил мне высокий загорелый атлет со стиральной доской в районе пресса, как будто только что сошедший с рекламы Armani, я возможно и не была бы так возмущена. Но нет! Меня упрекал человек, который уже успел отрастить пивной живот, ссутулиться и испортить зрение. Злость и негодование попеременно отражались на моем лице. Да как он смеет! На себя то посмотри! Почему я должна любить тебя таким, какой ты есть, а меня можно любить исключительно в глянцевой версии? И когда мужчины стали такими придирчивыми и разбалованными?

Я еле сдерживалась от того, что бы не стукнуть его заварочным чайником или не ткнуть лопаткой из-под торта. Чертов эгоист! Но потом я немного остыла и почему то вспомнила про Австралию, где вроде как не хватает женщин, и окончательно успокоилась, найдя таким образом путь возможного отступления.

Однако, не смотря на всю мою злость и желание расправиться с этим Шалтай-болтаем, я решила взглянуть правде в глаза. Надо сказать, что у мужа действительно были основания для упреков. Я и сама знала, что за последние полгода поправилась. Это не было связано ни с чем иным, как с моим пристрастием к сладкому и с практически неподвижным образом жизни. Конечно, бывали и некоторые хорошие привычки, например прогулка с работы до дома пешком, поход в магазин, вылазки на природу по выходным. Однако все это перечеркнула испортившаяся погода и покупка машины. Я судорожно вспоминала: что более-менее активного я делала в последнее время. К сожалению, на полку моих спортивных побед можно было поставить только шатание по торговому центру, мытье посуды и разговор с подружкой по поводу йоги и индийских танцев.

Диета отвергалась сразу – ввиду полного отсутствия силы воли и потрясающей маминой выпечки, которую она приносила раз-два в неделю. Единственным вариантом оставался спорт. Тут я задумалась: ведь практически каждый имеет какую то свою собственную историю отношений со спортом. К примеру, многие хвастаются: «...я в детстве ходил на хоккей… а я занималась художественной гимнастикой… а я катаюсь на горных лыжах... а я занимаюсь айкидо…» - но меня все это как то обошло стороной, и кроме безуспешного перетаскивания скрипки из дома в музыкальную школу и обратно, и похвастаться то нечем. Но я решила, что лучше поздно, чем никогда, и начала свою спортивную историю с похода в ближайший фитнесс клуб.

В фитнесс-клубе я решительно взяла «программку» с расписанием занятий и стала изучать. Занятия удивляли своим разнообразием: «Йога - начало пути», «Тай-бо для женщин», «Шоу Герлз», «Калланетик», «Пилатес» и прочие ничего не говорящие мне названия. Странно, но более-менее знакомой аэробики вообще не было. И все же надо было что то выбрать. Из всего списка особенно меня привлекла надпись: «Повер герл! Идеальная фигура за 10 занятий! Похудение гарантировано!» Слово «гарантировано» произвело на меня магическое впечатление, впрочем как и на любого человека, ищущего быстрого и легкого решения проблем. Поэтому я немедленно записалась на занятие. И хотя администратор заманивала меня скидками за оплату занятий на месяц, я все же решила не горячиться и пойти пока что только на одно, тем боле, что оно было запланировано на этот же вечер.

Вот и я! Со спортивной сумкой через плечо, в новеньком костюме и с зализанным хвостиком для завершения образа. Зал был открыт. Там уже собрались занимающиеся. Я вошла и почувствовала себя астронавтом, поднимающимся на первую ступень космического шатла. Я даже хотела помахать рукой своему прошлому, безделью и лишнему весу.

«Поехали!» - бодро выкрикнула вбежавшая инструктор, которую я заметила только сейчас, отрываясь от своих космических фантазий. Разминка была интенсивной и под зажигательную музыку. У меня все получалось, я гордилась и любовалась собой в зеркальную стену. Но длилось это не долго.

«Берем степ» - продолжала инструктор резким командирским голосом.

«Раз, два, три… не отстаем... бай спеп, кик, подъем, …быстрее… приседания ...раз, два… прыжки!» - все это произносилось и выполнялось в диком темпе. От моей уверенности не осталось и следа. Энергия и оптимизм растаяли так же быстро, как пломбир в пустыне. На любование в зеркало уже не было времени. Я совершенно ничего не успевала, казалось, что вот-вот я просто свалюсь на пол, и уже никакая сила не сможет меня поднять.

«…пресс… упор лежа... раз, два!»

«Не отстаем, ваши дряблые задницы никому не нужны!»

Хрупкая девочка – инструктор оказалась злющим тираном, наверное, фашисты из «Освенцима» были более гуманны.

«Эй, не филонь» - ко мне подбежала надсмотрщица – «Чего отдыхаем, на пляже что ли? И раз, два...»

«Я больше не могу…» - простонала я.

Ответ был логичным и незамедлительным: «А жрать ты можешь?!»

Я готова была заплакать: тетенька, ну отпустите меня домой, пожалуйста, я больше никогда, никогда и ничего не буду есть. Пытки продолжались, я жалобно смотрела на часы, надеясь ускорить ход времени. Наконец, тренировка закончилась.

Я выползла из зала, тушь потекла, вся одежда была мокрой, я дышала и думала с трудом. Я заметила, что другие девочки еще могут смеяться и разговаривать, но моей целью было только одно – доползти до дома. Я была рада, что выжила, но так же была уверена в том, что следующий раз будет последним. Да уж, я определенно выпала из космического шатла, поскользнувшись на первой же ступени.

Мимо пробежала инструктор и похлопала меня по плечу. Мне хотелось убежать, но сил не было, казалось, что вот сейчас она выпьет всю мою кровь и оттащит мое бездыханное тело в подсобку, но все обошлось:

«Молодец, надо еще потренироваться, жду тебя в среду…» - она улыбалась так, как будто приглашала меня на девичник.

Добравшись до дома, я рухнула на диван. Есть, пить и наслаждаться жизнью не было сил. Муж посмеялся над моим состоянием и язвительно спросил меня про тренировку. Мне захотелось привязать его к лошади и протащить через весь город по самым неровным дорогам, что бы он понял, как я чувствую себя на самом деле. Я пыталась ответить что-нибудь гадкое, но в голову ничего не приходило, поэтому я решила не обращать внимание на его саркастические шуточки и уснула.

Проснулась я только утром, от настойчивого звонка будильника. Мне нужно было срочно идти на работу. Но вот как раз идти и тем более срочно, я не могла. Все тело болело: ныли все мышцы и по-моему даже волосы на голове. Я поблагодарила Бога и банк за имеющийся у меня автомобиль, пешком до работы мне было не дойти.

И зачем столько усилий? Я себе нравлюсь и с лишними килограммами. В конце концов не нужно ведь так издеваться над собой. Неужели нельзя быть стройной без каких то нечеловеческих усилий? С другой стороны, совсем уж ставить на себе крест тоже не хорошо, надо хоть как то шевелиться или хотя бы делать видимость борьбы за свою привлекательность. В общем, я твердо решила не сдаваться, по крайней мере сразу. Нужен был новый план действий.

О возвращении в лапы инструктора-садистки не было и речи. Взвесив все за и против, я пришла к альтернативному варианту: буду ходить на йогу. Вроде бы тренировка не очень-то активная, скорее даже наоборот, а польза от нее известна всему миру. Не даром ведь эти йоги такие худые, или может это потому что они питаются одним рисом? Да и вообще их индийскую пищу совершенно невозможно есть, на таком питании кто угодно похудеет. И тем не менее, йога наверняка сможет помочь мне в моей борьбе с лишним телом. С этим настроем я и отправилась на тренировку.

В зале было тихо, и по середине сидела инструктор по йоге. Вспоминая прошлый опыт занятий, я присматривалась к ней, выискивая склонность к угнетению беззащитных тел тренирующихся, однако она была очень приятной и спокойной – как йог!

«Намасте» - она сложила руки и слегка поклонилась присутствующим, мы ответили тем же.

«Закройте глаза. Осознайте себя здесь и сейчас, ощутите мир вокруг, почувствуйте энергию вселенной, пропустите ее через себя. Мир улыбается вам, вы улыбаетесь миру в ответ…» - она говорила как бы растягивая слова и напевая.

Сначала мне было смешно, казалось, что я попала в секту и все эти люди до тренировки уже успели покурить «волшебства». Но потом зазвучала спокойная и завораживающая музыка с какими-то фантастическими неземными напевами. Музыка и звуки голоса как бы обволакивали меня, проникали в каждую клетку тела. Поддаваясь этому состоянию, я улыбнулась миру.

Все сели в позу «лотоса». Совершенно неожиданно у меня тоже получилось, и я обрадовалась своему первому успеху. Далее следовали разнообразные позы – сложные и не очень. Названия у всех этих позиций были крайне забавными: «собака мордой вниз», «целящийся воин», «молящийся будда»… Учитывая мои успехи, хотелось добавить позицию «прогнувшийся слон» или «взлетающий бегемот». Тренировка происходила медленно, в каждой позе нужно было стоять какое-то время, и это требовало значительных усилий. Я действительно старалась изо всех сил, но все же не требовала от себя невозможного. В качестве новичка мне прощалась моя неуклюжесть и тяжеловатость. Йог (или йогиня, кто ж их разберет) часто подходила ко мне поправляла, и закручивала мое непослушное тело в нужное положение.

Под конец тренировки я очень устала.

«Шатанасама» - все тренирующиеся легли на коврик, свет погас, зазвучала новая музыка, еще более умиротворенная, чем предыдущая.

«Закройте глаза. Почувствуйте свое тело, представьте, что светлый теплый шар опускается на живот и медленно растворяется в вашем теле. Расслабьте глаза, брови, шею… поясницу… каждый пальчик на ноге» - говорил инопланетный голос, унося меня все дальше и дальше в глубины вселенной. Казалось, что душа отделилась от тела и полетела, весело кружась, легко порхая между звезд. Я улетала все дальше, в другие галактики, встречая по пути реки пылающих комет, неизвестные цветы, иноземных существ с большими и загадочными глазами. Одно из таких существ подлетело ко мне и взяло меня за руку, потом слегка коснулось моего плеча:

«Ээээй» - сказало существо.

«Ээээй» - ответила я.

«Ээээй» - существо все сильнее толкало меня в плечо – «все закончилось» - я подумала, что это более чем странная фраза для приветствия брата по разуму.

Я открыла глаза. Я лежала на коврике, возле меня сидела инструктор- йог и трясла меня за плечо. Оказалось, что я банально уснула во время релаксации. Вся моя группа уже ушла, а в углу толпились вновь пришедшие на следующую тренировку. Все смотрели на меня с тревогой, наверное, подозревая обморок, остановку сердца или еще что-нибудь ужасное. Поняв свое положение, я быстро вскочила, схватила ключ от шкафчика и красная с ног до головы, рванула в коридор. Я переоделась с быстротой пожарного, выбежала на улицу и, отбежав метров сто, стала хохотать. Было смешно и стыдно, но все таки мне понравилось.

На следующий день на работе я произвела подробный отчет о моем вчерашнем занятии йогой. Нашлось как минимум двое желающих пойти со мной в следующий раз. Одна из моих коллег, живущая неподалеку, рассказала, что уже месяц ходит обучаться… стриптизу. Она заговорчески шептала, что похудела уже на 5 кило, и приобрела грацию дикой кошки. Такой поворот событий был совершенно не предсказуем, учитывая, что она весит минимум сто килограммов. Я вычла пять кило из ста, а затем представила толстенную кошку в туфлях на шпильке и мини юбке. Но почему то мне стало не смешно, я остро осознала близость такого же положения: а если я растолстею еще больше, кто-нибудь будет смеяться надо мной? Наверное, мой муж будет первым в очереди из пересмешников. Такие рассуждения очень раззадорили меня, и, неожиданно для себя, я договорилась отправиться со своей коллегой на занятие стриптизом.

Я нашла свои самые удобные шпильки, короткую юбку-школьницу, колготки в сеточку, и, ничего не говоря мужу, отправилась постигать азы этого порочного искусства.

Нашего тренера звали Лилиана. И откуда у людей такие имена? Интересно, это имя связано с профессией или профессия с именем? Вот если к примеру, ты родилась Наташей, Машей или Аней, то как правило пойдешь работать в банк, в поликлинику или какое-нибудь агентство, но если ты Лилиана, Эвилина, Снежана, то наверняка будешь петь на сцене, танцевать стриптиз или заниматься хиромантией.

По одному подходили занимающиеся – будущие звезды хоум-стриптиза. Я вцеплялась в них глазами, чтобы получше рассмотреть. Было забавно наблюдать, как офисные клерки, и я не исключение, разоделись проститутками.

«Итак, девочки, вдооооох-выыыыдох» - начала Лилиана.

После непродолжительной разминки мы перешли непосредственно к самому действу: заиграла пикантная музыка и каждая из нас взяла стриптиз-реквизит – стул.

«Девочки, представьте, что стул – это мужчина, так будет проще танцевать. Воображайте любого мужчину, который нравится. К примеру, у меня - Орландо Блум» - бодро сказала инструктор.

Девушки не очень то напрягались, видимо придумали мужчину еще на прошлом занятии. Я банально взяла Джорджа Клуни. Правда мне стало стыдно, что я даже не подумала о своем муже, но потом разозлилась сама на себя: чертов эгоист-муж проникает даже в мои фантазии! Я уверенно представила Джорджа.

Тем временем, Лилиана уже начала показывать нам основные движения.

«Итак, вот я, сначала поворачиваюсь спиной к Орландо, делаю несколько движений... девочки, более плавно, как бы приманивая его за собой… потом резко разворачиваюсь… слушайте музыку, все должно быть в такт… теперь обнимите его бедрами…»

Я думала, что буду стесняться, но весь процесс танца так меня увлек, что я ни о чем не думала и даже почти не замечала свою внушительную коллегу по работе, которая так и норовила наступить мне на ногу. «Настроение – это самое главное!» - повторяла стриптиз-наставница.

Лилиана то и дело взмахивала волосами и сладострастно приоткрывала рот при каждом эротичном движении.

«Я не вижу страсти…» - она неожиданно появилась передо мной - «...это должно быть в твоих глазах, представь какую-нибудь эротическую фантазию».

Я перепугалась и стала хаотично что-то перебирать в своих мыслях, но ничего особенно возбуждающего на ум не приходило, кроме, пожалуй, шоколадного торта, который настойчиво лез в мою голову. Я сдалась и представила его.

«Вооот, так намного лучше» - удовлетворенно сказала инструктор и побежала поправлять остальных стриптизерш.

Танцевать на шпильках было даже удобно. Тем более, что при моем небольшом росте я научилась носить туфли на высоченных каблуках, как домашние тапочки. Развратная одежда тоже не смущала, а даже несколько подстегивала, ведь в обычной жизни такое не наденешь.

За час занятия мы успели выучить целый танец со стулом и даже покрутиться по очереди возле единственного шеста. В конце тренировки Лилиана пожелала нам хорошего вечера и настоятельно рекомендовала «любить себя», желательно с этого же дня.

Я была в превосходном настроении и совершенно не чувствовала усталости. Домой я полетела как на крыльях, с целым багажом новых чувств и умений.

Я решила, что не буду бросать стриптиз-уроки, тем более, что уже на следующий день я почувствовала первые результаты тренировки на своих «проблемных» местах. Поэтому, не смотря на сумасшедший график работы, я еженедельно приходила на занятия.

«Ну и что ты там делаешь в своем фитнесс-клубе?» - начал как то вечером муж, не отрываясь при этом от компьютера – «Прыгаешь там на степе что ли? Или на скакалке? Наверное, толку нет от этого, только время тратишь…»

«Ах так, ну я тебе сейчас покажу» - мысленно разозлилась я. И, несмотря на то, что позади было всего лишь три занятия, я решилась на первое, можно сказать, публичное выступление.

«Сиди здесь и закрой глаза» - я усадила мужа в угол дивана. Быстро переоделась в свою стриптиз-униформу и для большего эффекта накрасила губы красной помадой. Затем поставила подходящую для стриптиза музыку, ту самую, которая играла на тренировке, и пододвинула стул. Муж по моему приказу открыл глаза и я начала танцевать. Я очень волновалась, ведь не каждый день танцуешь стриптиз, хоть и для мужа. Поэтому для большей уверенности внушала себе, что я стерва, куртизанка, продаю секс за деньги и безжалостно использую мужчин. Я увлеклась этими сравнениями и даже представила себя в клипе Мадонны.

Смотря на открытый рот мужа, я чувствовала себя все более уверенно и стала подключать фантазию. Я уселась мужу на колени, обхватила его бедрами и притянула за шею своим кружевным чулком. Я чувствовала себя секс-богиней. Когда песня закончилась, я прошептала ему на ухо: «Чего бы ты еще хотел, мой сладкий?»

Мой взгляд источал вожделение и похоть. Я стала ждать ответного действия.

Муж смотрел на меня, выпучив глаза. Он молчал и даже не шевелился. Меня покоробило: можно хоть как-то отреагировать, если перед тобой тут устроили целое представление и чуть ли не крутили колесо.

«Ну что, зря я, что ли танцевала? Понравилось или нет? Признавайся!»- сказала я с обидой.

«Нифига себе!» - выжал из себя муж. Он все еще не пришел в себя от неожиданности.

Я сразу же обрадовалась и загордилась.

«Вот, вот… цени меня, а то уведут!» - произнесла я томно и загадочно-коккетливо, намекая на уже появившихся анонимных поклонников моего таланта.

«Ну если это все, то я пошла, может найду в спальне что-нибудь погорячей» - эротично прошептала я.

Я направилась в спальню мягкой походкой, оставляя за собой туфли и вещи…

«Эй, ну-ка погоди…» - догонял меня муж. Оставшуюся часть вечера мы провели под одеялом, где совершенно не видно моих лишних кило.