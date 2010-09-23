А что там за штучки? Краткий обзор продукции секс-шопов

Ассортимент секс-шопов в настоящее время даже шире, пожалуй, чем в продуктовых магазинах. Однако, большинство людей в эти магазины заходить стесняется, а если и заходят, то торопливо осматриваются и уходят. А зря.

Даже если вы занимаетесь сексом только в миссионерской позе и в темноте с мужем, с которым вы одновременно лишились невинности в первую брачную ночь 10 лет назад, вы сможете найти что-нибудь полезное для себя в подобном магазине. Например, интимная смазка вам наверняка потребуется при таком раскладе. А можно заодно прикупить аромалампу и аромамасло для создания эротической (простите, романтической) атмосферы. И красивое белье даже таким целомудренным людям как вы носить не запрещается. А уж всемирно известную древнюю книгу Камасутру вообще должен прочесть для общего развития каждый культурный человек. Да там и во вкус войдете…

Возможно, вы боитесь что ваш партнер вас не поймет, если вы предложите ему сексуальную игрушку. Может стоить поговорить об этом? Почти всем нам любопытно попробовать что-нибудь новенькое, но мы боимся в этом признаться. А если ваш любовник испытает с вами ощущения, не изведанные ранее, это только укрепит ваши отношения.

Если у вас есть любимая штучка, а про нее не написано, не обижайтесь, а оставьте свой комментарий.

Сексуальные игрушки

При покупке сексуальной игрушки внимательно ознакомьтесь с правилами ухода.

Обязательно после использования изделия нужно мыть антибактериальным мылом, или специальным раствором, рекомендованным производителем. Как правило, если требуются какие-то специфические средства для ухода, они прилагаются.

Большинство товаров такого рода не подлежат кипячению и стерилизации, поэтому используйте их индивидуально или только с постоянным партнером. Делиться штуками подобного рода с другими супружескими парами крайне не рекомендуется. В крайнем случае, если никак не можете не поделиться, используйте для резиновых членов и влагалищ презервативы.

Фаллоиммитаторы и вибраторы

Пожалуй, первое что приходит на ум при упоминании о секс-шопах это фаллоиммитатор. Штука это достаточно древняя. Пользу массажа вагины для лечения истерии у женщин отмечал еще Гиппократ.

Фаллоиммитатор - это копия члена, чаще всего увеличенная и усовершенствованная. Можно приобрести и фаллоиммитатор с присоской для прикрепления к гладкой поверхности (например, к ванне или стулу), чтобы «в процессе» не держать его в руках. Наиболее комфортные ощущения возникают при использовании модели из киберкожи – на ощупь как настоящий.

Вибратор и фаллоиммитатор это не совсем одно и то же. Фаллоиммитатор может быть и без вибрации. Форма изделия и является основным фактором его использования. Вибратор же - это штука не только различных форм и размеров, но и с разными «наворотами».

Вибратор может быть выполнен в виде члена, либо это может быть просто продолговатая штучка фаллической формы различных цветов и размеров. «Штучка» может быть с разными утолщениями и изгибами, на ней могут быть шарики и пупырышки.

На вибраторах обычно можно переключать скорости, такая функция предусмотрена даже на самых простых моделях. В продвинутых моделях могут быть различные интересные режимы, например эффект волны.

Большинство женщин, занимаясь самоудовлетворением, не засовывают вибратор во влагалище, а стимулируют себя им снаружи, в области клитора. В среднем достаточно 3-5 минут такой стимуляции чтобы достичь оргазма. Иногда женщинам нравится перед тем, как начать стимулировать вибратором половые органы провести им по шее, груди, животу. Кстати, первая отечественная модель вибратора появилась в магазинах под названием «массажер для шеи».

Для тех, кому требуется одновременная стимуляция влагалища и клитора есть вибраторы с шариком или роликом для стимуляции клитора. Также на модели может быть выступ или изгиб в области точки G. Однако если вы «новичок», не старайтесь приобрести навороченную модель, попробуйте для начала классику.

Недостатком многих вибраторов является шум. Он может мешать сосредоточиться.

Если вы хотите использовать вибратор в душе, обратите внимание, является ли выбранная модель водонепроницаемой.

Вопреки расхожему убеждению, вибратор может пригодиться не только, если вы одиноки. Эта штучка может помочь вам разнообразить и сексуальную жизнь с партнером. Например, можно при половом акте приложить вибратор к клитору. Некоторых мужчин возбуждает смотреть, как женщина управляется с «игрушкой». Если вы хотите использовать фаллоиммитатор для разнообразия ваших сексуальных отношений лучше не покупать модель в виде большого члена – у партнера могут возникнуть комплексы. Лучше выберите предмет не очень большого размера.

Иногда женщины беспокоятся, что после использования вибратора они перестанут получать удовольствие от обычного полового акта. Это не так. Использование вибратора напротив повышает сексуальную чувствительность организма. Многие женщины отметили, что после использования вибратора быстрее стали достигать оргазма при интимной близости с мужчиной. А уж если вы вообще никогда не испытывали оргазм, то вибратор вам просто необходим – с ним вы по крайней мере сможете понять, что это такое.

Кольца на член

Кольцо для пениса выполняют несколько функций. Во-первых, с таким кольцом эрекция длится дольше, эякуляция происходит позже, поэтому половой акт дольше. Во-вторых, на кольце чаще всего имеется специальное утолщение или шишечка с пупырышками, которое при половом акте стимулирует клитор. В «шишечку» может быть вделан маленький вибратор, который еще дополнительно усиливает сексуальные ощущения партнерши. Если хочется, кольцо может выполнять и декоративную функцию, например, есть модели светящиеся в темноте.

Если для вас важна прежде всего стимуляция клитора партнерши, выбирайте мягкую, хорошо растяжимую модель. Чаще всего такое кольцо изготовлено из силикона, хорошо растягивается, не сдавливает член при надевании, размер универсальный. Эту модель можно использовать длительно.

Если вам хочется разнообразить свою сексуальную жизнь, но вы не готовы к каким-то «радикальным» мерам – это приспособление для вас. Чтобы его использовать не требуется никаких особых умений. И главное, ваш партнер не сочтет это каким-то «извращением» и не испугается. Кроме того, не снижается чувствительность полового члена и влагалища, поэтому хуже, чем обычно точно не будет, об этом не беспокойтесь.

Для поддержания эрекции кольца более тугие, механизм действия основан на том, что задерживается отток крови из пениса. Однако тугое кольцо нельзя использовать долго, так как длительное нарушение оттока крови приводит к негативным последствиям. Максимально допустимое время ношения кольца без перерыва – не более 30 минут. Применение этих моделей рекомендуется в основном лицам, у которых имеется нарушение эрекции (недостаточная или быстра спадающая эрекция). Эти кольца уже отличаются по размерам. Естественно, примерка в магазине весьма затруднительна, поэтому часто продаются наборы колец, чтобы мужчина дома в спокойной обстановке определил свой размер.

Существуют также рифленые кольца с высокими стенками (эта штука больше похожа на цилиндр, чем на кольцо). Эту вещицу нужно надевать на тело фаллоса, и ее рифленые стенки будут дополнительно стимулировать влагалище. При применении рекомендуется дополнительно использовать любрикант.

Все модели колец надеваются на сухой эрегированный член.

Удлиняющие насадки

Насадки на пенис используются для дополнительного его удлинения на время полового акта. Несмотря на то, что все сексологи единодушны во мнении, что размер определяющей роли не играет, многие женщины и мужчины оказываются в это верить. Если и для вас размер имеет значение, или вы просто хотите сравнить, чтобы проверить, правы ли сексологи, можете попробовать.

Самая простая насадка выглядит как презерватив, но с плотным наконечником длиной несколько сантиметров. Она сделана из латекса. Плюсом такой модели является ее низкая стоимость. Но достаточно быстро ствол насадки растягивается и она требует замены.

Более прочный и комфортный по ощущениям материал – киберкожа. Большинство таких моделей выполняют не только удлиняющую функцию, но и утолщающую, так как киберкожа потолще латекса. Эти модели более долговечны. Однако, при постоянном использовании и они изнашиваются.

При использовании под насадку наносится небольшое количество талька. На насадку – любрикант. Чувствительность мужчины и удовольствие от полового акта при использовании такой штуки может снижаться, так как «штука» закрывает головку. Однако если у мужчины довольно часто происходит раннее семяизвержение, это даже плюс. Чтобы научиться правильно использовать насадку и получать от нее удовольствие потребуется определенная практика. Головка насадки иногда бывает тяжеловата, поэтому ощущения при сексе при первом использовании несколько неуклюжие.

Если есть проблемы с эрекцией насадка не поможет. Большинство моделей надо надевать на крепко эрегированный член. Если нет эрекции, то скорее стоит приобрести фаллопротез. Он пристегивается и имитирует эрегированный член.

Помпа-эректор

Помпа-эректор – это изобретение для мужчин. Устройство не предназначено для длительного использования, главная его функция – это достижение эрекции, обычно используется мужчинами, для которых это проблематично.

Вакуумная помпа представляет из себя цилиндр, к которому приделана резиновая груша для откачивания воздуха. Член нужно ввести в цилиндр, а дальше – качайте грушу. Манжетка у основания цилиндра обеспечивает вакуум. Если после того как вы уберете помпу эрекция быстро угасает, то используйте эрекционное кольцо.

Считается, что использование помпы обладает и лечебным эффектом. Вакуумный массаж укрепляет стенки сосудов полового члена, в работу включается много капилляторов (мелких сосудов), которые ранее не работали.

Шарики гейши

Влагалищные шарики были придуманы в древнем Китае. Это были знаменитые «нефритовые яйца». Они использовались для того, чтобы многочисленные любовницы императора поддерживали свои интимные мышцы в хорошем состоянии. Форма яйца – это древнейший символ продления рода, он воплощает в себе бесконечность бытия.

«Нефритовые яйца» используются в настоящее время практически в том же виде, что и в древнем Китае. Они могут быть изготовлены как из нефрита, так и из другого камня, например змеевика. Такие изделия могут привлечь тех, кто верит в целебные свойства камней. Например, считается что змеевик вытягивает из организма всю отрицательную энергию, а нефрит защищает владельца от внешних негативных влияний.

Яйцо обычно по размеру немного побольше перепелиного. Оно вводится во влагалище тупым концом. К противоположному концу приделана петелька (либо на яйце просверлены дырочки), туда вводится нить, потягивая за которую можно извлечь яйцо из влагалища. Рекомендуется носить такое яйцо в себе до 2-4 часов в день.

Более современная модель - это парные шарики диаметром 3-3,5 см, соединенные между собой шнурком, с петлей для легкого выведения шариков из влагалища. Шарики могут быть сделаны из различных материалов. Они могут быть гладкими, либо иметь разнообразные выпуклости и ребристости. Внутри шариков помещены металлические грузики, которые при движении стучат по стенкам шариков. Удары передаются на стенки влагалища, за счет чего они приходят в тонус и при регулярном использовании становятся более упругими и эластичными.

Влагалищные шарики и нефиритовые яйца помогают укрепить мышцы тазового дна. Подробнее об укреплении этих мышц читайте в статье http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=3517

Анальные стимуляторы

В первую очередь говоря о товарах этой категории необходимо рассказать об анальных бусах. Эта вещь была изобретена в средней Азии еще несколько столетий назад.

Анальные (тайские) бусы – сексуальная игрушка, служащая для стимуляции ануса. Бусы состоят из нескольких шариков одинакового или переменного размера, соединенных между собой гибкими перемычками. Некоторые модели могут быть оснащены устройствами вибростимуляции. На конце анальных бус обычно имеется утолщение или кольцо, чтобы анус не поглотил изделие. Современные анальные бусы изготавливаются из силикона или латекса.

Шарики из цепочки поочередно вводятся в анус мужчине или женщине, затем поочередно извлекаются. Обычно рекомендуется начинать извлекать шарики во время полового акта или при оральном сексе при приближении и во время оргазма (Их можно доставать постепенно, или резко выдернуть цепочку во время оргазма). Оргазм при этом по слухам становится ярче, сильнее и продолжительнее.

Второй популярный продукт для анальной стимуляции – анальные пробки. Такие пробки бывают всевозможных форм и размеров. Они могут быть изготовлены из латекса, пластмассы, силикона, стекла, металла. Кроме того, что анальная пробка стимулирует анус, у нее есть еще один важный эффект. Использование анальной пробки во время полового акта сужает влагалище, так как при этом задняя стенка влагалища приближается в передней. Поэтому такое изделие особенно рекомендуется использовать женщинам с широким влагалищем.

Анальные стимуляторы могут использоваться в качестве подготовки к анальному сексу. Подобная стимуляция приводит к расслаблению ануса, что делает анальный секс более комфортным.

Не забудьте про смазочные средства, совместимые с вашим изделием. В анусе никакой естественной смазки не выделяется, и «на сухую» при неосторожном введении могут образоваться болезненные трещины.

Ролевые игры

Не секрет, что многие мужчины фантазируют на тему секса с горничной, медсестрой, учительницей и представительниц других профессий.

В секс-шопе вы найдете множество разных костюмов на разные темы. Естественно, все они гипертрофированно сексуальные.

Если вы, например, собираетесь, вдвоем отмечать Новый Год, то можете купить себе маскарадный костюм именно такого рода. Да и в обычный выходной порадуйте любимого, преподнеся ему завтрак в постель в костюме горничной, или сделав массаж в костюме медсестры.

Чтобы образ был завершенным, воспользуйтесь интимной бижутерией. Различные украшения на груди и на интимной области – пикантный возбуждающий стимул для партнера. Эротические украшения можно условно подразделить на те, которые требуют прокалывания кожи (пирсинга), и те, которые можно использовать и без него – это различные клипсы, наклейки и стикеры. Существуют также различные цепочки которые можно прикреплять на трусики и бюстгальтеры.

Можно использовать некоторые аксессуары «садо-мазо». Весьма интересная и полезная вещь – наручники. Они не обязательно должны быть «брутальными», могут быть и гламурные розовенькие с перышками. Наручниками можно приковать вашего партнера или партнершу к стулу или к кровати и поиграть.

Кожаная одежда для женщин иногда бывает весьма сексуальна, и может понравиться и просто как эротический костюм, даже без сцен насилия.

Так как мы договорились, что мы только играем, плетку лучше покупать такую, которая является скорее элементом декора и бьет не больно (проверьте в магазине, например, на своем предплечье). Кстати, это отличная идея для оригинального подарка на кожаную свадьбу (это третья годовщина свадьбы).

Косметика (гели для душа, лосьоны, кремы)

В интим-магазинах достаточно большой ассортимент различных косметических средств, таких как кремы, шампуни, гели для душа и так далее.

Чаще всего если средство присутствует в секс-шопе, то оно позиционируется либо как особо сексуальнее, либо как обладающее лечебным действием (например, антицеллюлитным).

При всем моем уважении к секс-шопу считаю, что ассортимент приятно-пахнущих средств шире в косметических магазинах, а лечебную косметику лучше покупать в аптеке.

Книги и фильмы

Порнофильмы возбуждают многих людей. Но обычно в небольших дозах. Даже если порнофильм не начнет вызывать у вас отвращения, возбуждать при постоянном просмотре он тоже перестанет.

Порнофильмы бывают разных групп в зависимости от ваших сексуальных предпочтений. Если вас интересует традиционный секс, то попросите продавца сразу показать вам, где находятся фильмы этого вида, чтобы не рыться среди дисков про однополую любовь или про секс с животными. Фильм может либо просто состоять из отдельных «приватных» сцен, не связанных между собой, либо это может быть фильм с сюжетом.

Из книг естественно можно найти Камасутру в разных видах – состоящую из фотографий, либо «текстовку». Из этого классического трактата о любви при внимательном прочтении можно почерпнуть немало интересного.

Обратите внимание на книги про эротический массаж.

Из книг о сексе стоит обратить внимание на книги Кортни Кокс. Она не только дает какие-то общие сведения о сексе, в ее книгах также имеются конкретные советы по технике.

Некоторых возбуждает чтение пошлых журнальчиков, таковые, конечно же, тоже имеются.

Вагинальные смазки

Любрикантов (вагинальных смазок) существует великое множество. И функции они могут выполнять разные.

Смазки бывают:

- нейтральные увлажняющие;

- заживляющие микротрещинки и противовоспалительные;

- ароматизированные;

- пролонгирующие (удлиняющие) половой акт;

- антисептические, защищающие от инфекций;

- возбуждающие;

- сужающие вход во влагалище.

Кроме вагинальных существуют еще анальные смазки. Они отличаются тем, что основой является силикон, тогда как в вагинальных смазках – глицерин.

Все о смазках в статье http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=3457

В заключение хочется сказать, что если вы не просто хотите разнообразить свою сексуальную жизнь, а у вас есть реальные проблемы, обратитесь к врачу гинекологу (для мужчин – к андрологу), сексологу или психотерапевту в зависимости от характера вашей проблемы. В секс-шоп нужно ходить за развлечением, а не за лечением. Иначе вы рискуете свою проблему запустить.