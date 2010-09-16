Афродизиаки – это вещества, стимулирующие половое влечение и половую активность. В настоящее время предлагается множество препаратов, обладающих указанным эффектом. Чаще всего они продаются в магазинах интим-товаров, но некоторые встречаются и в аптеках.

Приобретая разрекламированное средство внимательно ознакомьтесь с составом. Уточните, является ли выбранное средство лекарством или биодобавкой.

Если на препарате указано, что он биологически активная добавка это в первую очередь означает 2 вещи:

- Препарат изготовлен из натурального растительного или животного сырья (это плюс);

- Препарат не проходил сертификацию и лицензирование как лекарственное средство, и не было проведено достаточных исследований, доказывающих его эффективность и безопасность (это минус).

Из афродизиаков наиболее известны следующие препараты:

1. Кантариды – препараты, содержащие вещество кантаридин (это, например, действующее вещество всем известной «шпанской мушки»). Принимать препарат можно только в микродозах. Он оказывает сильное раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки, вызывает жжение в том числе и в половых органах. Механизм действия заключается в том, что при выведении из организма с мочой препарат вызывает раздражение мочеиспускательного канала, и, как следствие, прилив крови к половым органам и желанную эрекцию. Продолжительность полового акта кантаридин сокращает.

У женщин «шпанская мушка» также используется. При применении также возникает прилив крови к половым органам, за счет чего появляется ощущения тепла и возбуждения.

Помимо таких частых эффектов как зуд и жжение, побочными эффектами могут быть также понос, боли в животе, рвота, нервное возбуждение. При постоянном использовании у мужчин может возникнуть такое осложнение как приапизм – постоянная болезненная эрекция.

2. Препараты, содержащие йохимбин – вытяжку из коры западно-африканского дерева Corynanthe yohimbe . Применяются у мужчин при нарушениях эрекции. При применении йохимбина важно постепенно увеличивать дозу, чтобы достигнуть максимального эффекта препарата при минимальной возможной дозе. Многие исследователи считают, что эффективность препаратов на основе йохимбина незначительно превышает плацебо (то есть таблетку, не содержащую никаких действующих веществ, но которая вам подается как супер-эффективный препарат). Во всяком случае, эти препараты точно не являются средством скорой помощи.

Побочными эффектами могут быть нарушения функции печени и почек, резкое снижение артериального давления.

3. Препараты, улучшающие общее состояние организма, содержащие тонизирующие вещества, такие как кофеин, женьшень, элеутерококк и витамины. Эффект особо не отличается от обычных поливитаминных комплексов, но если препарат позиционируется как супер-средство для улучшения сексуальной жизни, это явно сильно сказывается на стоимости. Для женщин в основном они и предлагаются, так как у женщин сексуальное желание прежде всего зависит от общего состояния и настроения, и не требуется никаких обязательных четких физиологических проявлений, таких как эрекция. Кстати, из вышеперечисленных, препараты этой группы самые безопасные.

Всем известная Виагра и аналогичные препараты (Левитра, Сиалис) к афродизиакам не относятся. Это лекарственные препараты, действие которых основано на расширении сосудов, в том числе и сосудов полового члена. Продаются они только в аптеках, не рекомендуется применение без назначения врача.

Большинство препаратов из группы «афродизиаков» продается без рецепта врача. Тем не менее, желательно все-таки обратиться за консультацией к специалисту. Кроме того, что вы уточните можно ли вам принимать чудо-средство, возможно, у вас будут выявлены нарушения здоровья, требующие детального обследования и целенаправленного лечения. Особенно это относится к тем, кто решил попить пилюльки не просто из любопытства, а уже имея какие-то проблемы.

Если у вас нет никаких особых проблем, и вы просто хотите получить легких возбуждающий эффект, возможно, лучше всяких препаратов вам поможет романтический ужин с использованием пищевых продуктов, являющихся афродизиаками. К ним относятся грибы, креветки, ваниль, шоколад, многие фрукты и овощи (бананы, манго, авокадо, укроп, сельдерей, финики). Алкоголь в небольших количествах также провоцирует сексуальное желание.

Сексуальные ароматы

Кроме афродизиаков, которые нужно принимать внутрь, существуют и те, которые действуют через обоняние.

Наверное, вы уже наслышаны о «волшебных» духах с феромонами. Феромоны – это биологические вещества привлекающие противоположный пол и способствующие сексуальному желанию. Запах феромонов очень слабый, он практически не ощущается и действуют они на подсознательном уровне. Феромоны содержатся в поте и выделениях из половых органов. Они быстро разрушаются на воздухе.

Существуют ли на самом деле духи с настоящими феромонами – вопрос крайне спорный . Спирт разрушает феромоны, поэтому в спиртосодержащих духах их точно нет. Да и в остальных тоже сомнительно. Во-первых, нет сведений, что кому-то удалось выделить феромоны в чистом виде. Во-вторых, привлекательные феромоны для всех индивидуальны – кого-то привлечет запах одной женщины, кого-то другой. Также как кому-то нравятся брюнетки, кому-то блондинки.

Справедливости ради стоит сказать, что некоторые женщины и мужчины после покупки духов с феромонами отмечают обещанный эффект. Однако вполне вероятно, что действие основано лишь на самовнушении: используя такие духи, человек чувствует себя более сексуально привлекательным, может несколько изменяться поведение и жесты, и именно это, а не сами духи вызывают интерес у противоположного пола. Кроме того, если вы купите обычные хорошие духи, они, в общем-то, тоже добавят вам привлекательности в глазах противоположного пола.

Стоит обратить внимание на различные аромамасла. Бесспорно, многие запахи возбуждают чувственность и сексуальность.

Остановимся на наиболее полезных для сексуальной жизни.

Иланг-иланг - с древнейших времен признанный лидер в аромаэротике. Считается, что иланг-иланг притягивает любовь. Он оказывает стимулирующее эротическое воздействие и усиливает половое влечение.

Пачули – это также древнейшее эротическое масло. Оно устраняет половую холодность, усиливает чувствительность эрогенных зон, а также способствует омоложению организма. Кроме того, пачули это антидепрессант.

Имбирь считается мужским маслом. Оно возбуждает и усиливает потенцию, придает решительность.

Сандал пробуждает фантазию и глубинные желания партнеров. Запах сандала придает отношениям изысканность и нежность.

Роза усиливает сексуальную восприимчивость и одухотворяет отношения. Также она помогает справиться с нервным напряжением и стрессовыми состояниями.

Лаванда обеспечивает релаксацию, способствует быстрому восстановлению сил.

Мандарин оказывает легкий возбуждающий эффект, устраняет хандру и депрессию, снимает умственное напряжение.

Рассказать про свойства всех ароматов просто невозможно. Про это можно целую книжку написать, и то в ней будет не все.

При использовании аромамасел главное не переборщить. Достаточно нанести на «теплые» точки (те самые, на которые наносятся духи) несколько капель.

* Если вы хотите с помощью аромамасла создать романтическую и эротическую атмосферу в помещении, то нанесите несколько капель масла на аромалампу. Аромалампа используется следующим образом: в резервуар для лампы наливается небольшое количество воды, туда же нужно накапать масло. Снизу эта смесь подогревается пламенем свечи. При нагревании масло испаряется и насыщает своим ароматом помещение. Лампы могут быть различными по дизайну, некоторые из них выглядят как произведение искусства.

* Эротические ароматы могут быть «запрятаны» не только в масло, а также в ароматические палочки и конусы. К конусу или палочке нужно поднести спичку или зажигалку, и «зажечь». Затем пламя нужно задуть, а само изделие будет тлеть, от него будет идти ароматный дым. Кстати, замечено, что иногда подобная ароматизация отгоняет комаров.

* Эфирные масла могут содержаться в составе массажных масел и кремов. В этом случае эффект эфирного масла выражен сильнее, чем при одном только обонятельном контакте, так как при массаже оно впитывается через кожу и попадает в общий кровоток.