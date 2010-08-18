Проверено на презервативах

Ну что ж, по просьбам наших постоянных читателей мы решили проверить резиновое изделие №2, иначе говоря презерватив.

Если верить археологам, впервые презервативы появились в Древнем Египте и выглядели как украшение в виде кожаного мешочка с тесемками. Отцом-основателем современных презервативов был итальянец Габриэль Фаллопиус, в XVI веке он предложил мужчинам использовать во время полового акта полотняный мешочек, пропитанный специальным составом, который помогал защитить от сифилиса и нежелательной беременности. В следующем веке появились презервативы из овечьих кишок, изобретенные придворным лекарем английского короля - Кондомом, в честь которого и получили свое название. Кондомы из латекса стали делать только в 1930 году.

Готовясь к испытаниям, мы зашли в магазин интимных товаров и скупили все марки презервативов, имеющиеся в наличии. Затем для полноты картины докупили в киоске Роспечати самых дешевых представителей этого полезного изделия и отправились на испытательский полигон. Нам не захотелось верить электронике, которой были проверены все кондомы до нас, и мы решили подвергнуть их более тщательному контролю и выбрать самый-самый презерватив.

Мы понимали, что не существует такого идеального презерватива, который подошел бы всем и каждому, поэтому выделили несколько номинаций, чтобы наши читатели смогли подобрать для себя наилучший вариант.

Для богатых читателей, а также для тех, кто совершает покупки по принципу - чем дороже, тем лучше, представляем тройку лидеров в номанации " Самый дорогой презерватив ".

1. Durex classic (28.3 руб за шт)

2. Silk Sun светящийся (25 руб за шт)

3. Masculan Ultra (22.2 руб за шт)

Если Вы бедный студент, экономный читатель или выплачиваете ипотеку и потому на счету каждая копейка, то обратите внимание на тройку " Самых дешевых презервативов" . Возможно, мы охватили далеко не весь рынок резиновых изделий, и не скупили всех Ванек-Встанек в округе, но из того, что нам попалось, тройка самых дешевых лидеров выглядит следующим образом:

1. Люкс №3 XXL Size (5 руб за шт)

2. Erotica de Luxe (6,7 руб за шт)

3. Контекс классик (16 руб за шт, при покупке большой пачки).

Теперь номинация для обладателей внушительных достоинств. Что важнее - длина или ширина? Этот вопрос мы оставим Вам на домашнее изучение, а сейчас представляем тройку "Самых длинных презервативов" . Замерять с линейкой мы не стали, а просто положили их рядом друг с другом. На самом деле разница в длине классических презервативов варьируется в пределах 1,5 сантиметров.

1. Durex classic

2. Vizit

3. Silk Sun

Самыми короткими оказались представители следующих марок:

1. Erotica de Luxe

2. Life Style

3. Люкс №3 XXL Size (что особенно забавно, учитывая название кондома).

Чтобы определить "Самый широкий презерватив", мы решили испытать их молочными сосисками. Так как столько разнокалиберных добровольцев у нас среди естествоиспытателей Uralweb не нашлось, то пришлось использовать такую меру ширины, как сосиска. К сожалению, мы не могли спросить у сосисок, насколько им комфортно и не жмет ли, нам оставалось только запихивать их в кондомы до тех пор, пока последние не рвались или натягивались до такой степени, что было уже понятно - больше нельзя, иначе может случиться кислородное голодание.

Итак, самыми широкими оказались:

1. Vizit (выдержал 10 сосисок)

2. Life Styles (9 сосисок)

3. Sico №3 (9 сосисок)

В процессе испытания сосисками не выдержали и треснули от излишнего напора презервативы марок: Silk Sun, Люкс №3 XXL Size и Durex. Судя по всему, они не рассчитаны на такое бесцеремонное обращение.

Затем пришло время испытания водой. Мы клали презерватив в тазик, и наполняли кондом водой до тех пор, пока он с треском и плеском не разлетался в стороны. А затем вычерпывали налитую воду мерным стаканом. Эта часть эксперимента довела естествоиспытателей почти до оргазма, особенно когда закончилась. Очень уж муторным оказалось сначала набирать, а затем вычерпывать воду. Но мы страдали не зря и сумели вычислить "Самый прочный презерватив".

Ими оказались:

1. Life Styles (вместил 10,2 литра, несмотря на заявленную ультра-тонкость)

2. Vizit (10 литров)

3. Дюрекс (9,2 литра)

"Самые непрочные презервативы " лопнули гораздо раньше:

1. Masculan Ultra (5,4 литра, хоть и был заявлен как ультрапрочный)

2. Sico (5,6 литра)

3. Люкс №3 XXL Size (8,3 литра)

После водных процедур мы так развеселились, что решили вычислить "Самый праздничный презерватив" , надув из кондомов воздушные шарики. Потому что всяко ведь бывает - у ребенка праздник, а шариков купить забыли. Не расстраивайтесь, сейчас мы вам расскажем, из каких презервативов получаются самые лучшие шарики, и какие из них не противно брать в рот, чтобы надуть.

Итак лидерами стали:

1. Masculan Ultra (клубничный вкус, если верить коробке, то у всех презервативов этой марки присутствуют различные привкусы и ароматизаторы)

2. Silk Sun (нейтральные вкус и запах, никаких отрицательных эмоций при надувании)

3. Контекс классик (умеренный запах, нейтральный вкус, не очень жирный, вполне подойдет для шариков)

А вот эти лучше в рот не брать и ничего из них не надувать, потому что очень уж они противны на вкус и запах. Их мы выведем в отдельную категорию (вдруг любители найдутся) "Самый вонючий презерватив"

1. Люкс №3 XXL (очень резкий резиновый запах, как от новых автопокрышек, вкус такой же)

2. Sico (запах очень неприятный)

3. Дюрекс (резкий запах резины)

Если уж речь пошла о праздниках, то расскажем еще об одной особенности презервативов, которые обнаружились при их надувании. Некоторые из них обладают маленькой "пипочкой" на конце, а некоторые - большой фигуристой "пипкой" (смотрите фото). Мы, честно говоря, не до конца понимаем всю функциональность этих "пипок". Но, думаем, что среди наших читателей есть те, для кого вопрос "пипочек" является важным. Ну и опять же при организации праздников такая информация может быть полезной - вы будете знать фигуристый у вас получится шарик или не очень.

Презервативы с большой пипочкой:

Люкс №3 XXL

Контекс

Silk Sun

Маскулан

Sico №3

Дюрекс

Презервативы с маленькой пипочкой

Life Styles

Erotica de Luxe

Vizit

Некоторые итоги:

1. По сумме достижений лидерами оказались: Vizit, LifeStyles.

2. Не верьте надписям XXL-size, особенно у незнакомых марок, иногда они врут.

3. У светящихся презервативов обычно светится только самый кончик, они не "горят" по всей длине. Наверное полезное приспособление, если вдруг выключат электричество.

Сводная таблица (без ротации)

Марка презерватива цена за шт Характеристика Durex classic 28.3 Довольно прочный (9,2 литра), не очень широкий (7 сосисок), обильная жирная смазка, неприятый запах резины Silk Sun светящийся 25 Не очень прочный (7,2 литра), довольно широкий (8 сосисок), нейтральный хороший запах, смазки не очень много Masculan Ultra 22.2 Непрочный (5,4 литра), не очень широкий (7 сосисок), вкус и запах клубники, не очень жирный Люкс №3 XXL Size 5 Довольно прочный (8,3 литра), неширокий (6 сосисок), запах отвратительный, смазки немного Erotica de Luxe 6,7 Непрочный (6 литров), неширокий (6 сосисок), резиновый ощутимый запах, привкус резины Контекс классик 16 Не очень прочный (7,2 литра), не очень широкий (7 сосисок), умеренный запах, нейтральный вкус, не очень жирный Vizit 20 Очень прочный (10 литров), самый широкий (10 сосисок), умеренный запах, обильная смазка Life Styles 17 Самый прочный (10,2 литра), широкий (9 сосисок), сильный запах, обильная смазка Sico 21,7 Непрочный (5,6 литров), широкий (9 сосисок), сильный неприятный запах, умеренная смазка

Бонус для любителей необычных рецептов: юмористический рецепт, как при помощи презерватива приготовить страусиные яйца.