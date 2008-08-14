Любовь и кровь: секс во время месячных

Вопрос об интимных отношениях во время менструации обычно встает у всех пар, особенно имеющих длительные стабильные отношения. Отношения к этому вопросу колеблется в очень широких пределах, и это неудивительно, так как секс во время месячных имеет как свои плюсы, так и минусы. Прежде всего, это зависит от самочувствия женщины в критические дни, но также имеют значение религиозные взгляды, интимное здоровье супругов, их сексуальная активность (для кого-то недельный перерыв в интимной жизни не является проблемой, а кому-то необходимо вступать в сексуальный контакт ежедневно).

Негативное отношение к сексу во время менструации идет от первобытных племен, которым приходилось менструирующих женщин изолировать, так как их кровь могла привлечь диких зверей. В настоящее же время все больше пар склоняются к тому, чтобы заниматься сексом в любые дни месяца.

Минусы интимной жизни во время менструации

Главный минус секса во время менструации – это повышенный риск инфекции у обоих партнеров. Это объясняется тем, что кровь является отличной питательной средой для бактерий. В этой среде бактерии размножаются гораздо быстрее, чем в чистом влагалище. Во время месячных шейка матки приоткрыта, поэтому инфекция легко может проникнуть в матку, которая должна быть стерильной. Кроме того, содержимое влагалища попадает в мочеиспускательный канал партнера, и может вызвать воспаление там.

Следовательно, если у вас нет постоянного полового партнера, в котором вы уверены, то желательно в такие дни от половых контактов отказаться. Если у вас есть какие-то проблемы (бактериальный вагиноз, рецидивирующий кольпит, молочница) это также является основанием для воздержания в критические дни.

Чтобы защитить себя от инфекции, особенно важно соблюдать правила гигиены. Обоим супругам нужно обмыть половые органы перед и после полового акта. Желательно пользоваться презервативом, но это снизит риск развития инфекционного процесса только у мужчины. Для женщины остается опасность попадания в матку так называемых условно-патогенных организмов, которые в небольшом количестве могут обнаруживаться во влагалище и в норме, но при попадании в матку и при интенсивном размножении вызывают воспалительный процесс.

Некоторые мужчины при попадании крови в мочеиспускательный канал испытывают неприятное пощипывание. Эту проблему также решает презерватив.

Следующим сдерживающим фактором являются религиозные убеждения. Например, правоверным евреям предписывается воздерживаться от секса не только во время менструации, но и в течение семи дней после нее.

Иногда мужчине неприятно контактировать с менструальной кровью с эстетической точки зрения, она кажется ему чем-то нечистым. Это не значит, что он вас не любит, у каждого могут быть свои предрассудки. Часто нечистой себя чувствует сама женщина, это мешает ей расслабиться и получить удовольствие. Лучше всего поговорить с вашим партнером о его отношении к интимной жизни при месячных, потому что для некоторых мужчин женщина в период менструации напротив наиболее желанна, так как менструация является для них символом женского начала.

Многим людям неприятны пятна крови на постели. Чтобы выделений было меньше, лучше заниматься любовью в позиции «мужчина сверху». Заранее подстелите чистое полотенце и держите под рукой влажные салфетки.

Плюсы сексуальной жизни во время менструации

Если женщина испытывает оргазм после полового акта, это может снимать раздражительность, уменьшать болевые ощущения. Спазмы во время оргазма выталкивают жидкость из матки, уменьшается ее отек, поэтому боль проходит.

После полового акта отторжение клеток эндометрия происходит быстрее, поэтому менструации могут быть меньше по длительности.

Некоторые женщины во время менструации при половом акте испытывают особенно яркие ощущения. Это объясняется тем, что влагалище во-первых хорошо увлажнено, во-вторых увеличивается приток крови к половым органам, влагалище распухает и становится более узким и более чувствительным.

Мифы о сексе во время менструации

Во время менструации нельзя забеременеть. Это является самым распространенным заблуждением. Многие считают, что во время менструации нельзя забеременеть, поэтому не нужно предохраняться. К сожалению, это не так. Забеременеть можно в любой день, хотя конечно вероятность этого во время месячных мала. Выше вероятность наступления беременности во время менструации если у вас короткий цикл. Например, если цикл составляет 21 день, то овуляция может произойти на 6-8 день цикла, то есть еще во время месячных. Возможно, овуляция произойдет уже после менструации, но нужно учитывать, что сперматозоиды, попавшие во влагалище, а затем в матку, могут быть жизнеспособны до пяти дней. Даже если у вас регулярный 28-дневный цикл, вы не застрахованы от нежелательной беременности: у любой женщины изредка возможно укорочение менструального цикла (о чем вы узнаете только тогда, когда придет уже следующая менструация) или две овуляции в одном цикле.

Здоровая женщина испытывает повышенное сексуальное влечение в середине цикла, ближе в овуляции, а во время менструации либидо на низком уровне. Это также миф. У многих женщин сексуальное влечение во время менструации возникает чаще, чем при овуляции. Очень велики индивидуальные отличия у разных женщин. Сексуальное влечение может повышаться как в первую, так и во вторую фазу, либо оставаться без изменений на протяжении всего цикла.

При анальном сексе во время менструации риск инфекции ниже, чем при вагинальном. Это не так. В прямой кишке обитает кишечная палочка, которая при попадании во влагалище (особенно, если там благоприятная кровяная среда) может вызывать воспалительный процесс. Влагалище и анус находятся близко друг от друга, поэтому риск попадания бактерий из прямой кишки на половые органы при анальном сексе достаточно высок. Согласитесь, вряд ли ваш партнер сможет постоянно следить за собой, чтобы ничего лишнего не задеть.

Очевидно, что современное поколение относится к половым сношениям во время менструации менее негативно, чем это было раньше. Однако для многих людей секс во время менструации до сих пор неприятен и неприемлем. Заниматься или нет сексом во время менструации решать вам и вашему партнеру, при этом учитывать нужно прежде всего хочется вам обоим этого или нет, а не думать об общественном мнении.