Влагалищные любриканты: совместить приятное с полезным

В настоящее время использование интимной косметики уже не является прерогативой особо раскрепощенных. Влагалищные любриканты (смазки, увлажнители) продаются не только в секс—шопах, но и практически во всех аптеках, в некоторых магазинах косметики. Но многие по прежнему обходят их стороной либо не зная, как их использовать, либо считая «раз у меня все в порядке, мне это не нужно», либо попросту стесняясь их покупать. И напрасно. Любриканты могут пригодиться практически всем, важно выбрать тот, который подходит именно вам. Выбор зависит прежде всего от того, для чего вы собираетесь использовать любрикант. Цели могут быть разные.

Современные любриканты являются водорастворимыми, поэтому не оставляют следов на белье, легко смываются водой и могут использоваться совместно с презервативом. Все эти достоинства выгодно отличают их от смазок домашнего производства (например, из тертого банана или распаренных овсяных хлопьев) и старого доброго вазелина (его нельзя применять совместно с изделиями из латекса, так как он вызывает их повреждение).

Основу любрикантов составляют глицерин или силикон (силиконовые смазки более вязкие, хуже впитываются, на основе силикона обычно изготавливаются не вагинальные, а анальные смазки). Большинство смазок не имеют вкуса, цвета и запаха (конечно, кроме тех, в которые специально вводится краситель и ароматизатор).

Нейтральные смазки

Это смазки, которые используются исключительно для дополнительного увлажнения, если недостаточно естественной смазки. Они содержат минимум компонентов, поэтому подходят женщинам со склонностью к аллергическим реакциям.

Существует мнение, что если женщина готова к половому акту и достаточно возбуждена, у нее должно выделяться достаточно своей естественной смазки. Однако это не всегда так. Количество выделяемой смазки может снижаться в послеродовый и послеоперационный период, у некоторых оно очень небольшое во вторую фазу цикла. Сухость влагалища может быть вызвана длительным лечением половых инфекций или частыми спринцеваниями. Что скрывать, бывают и случаи когда женщина не возбуждена, но хочет доставить удовольствие мужу. Количество смазки уменьшается при длительном половом акте, особенно с презервативом (потому что при использовании презерватива увлажнение достигается только за счет влагалищной смазки, а смазка, которая выделяется из полового члена, не задействуется). Во всех этих случаях дополнительный увлажнитель вам поможет. Некоторые гинекологи используют такие любриканты чтобы уменьшить дискомфорт пациенток при осмотре.

Смазка в небольшом количестве наносится на область входа во влагалище перед половым актом или во время его. После полового акта желательно обмыть половые органы теплой водой.

Сюда относятся любриканты «Фаберлик», «ОКей», «Контекс».

Ароматизированные смазки

Естественная смазка имеет достаточно специфический запах, некоторые женщины его стесняются. В этом случае можно применить любриканты с фруктовыми запахами. Однако не стоит ими злоупотреблять, потому что естественный запах женщины это мощный возбуждающий фактор. Поэтому ароматизарованные увлажнители лучше применять не постоянно, а время от времени, чтобы разнообразить ваши отношения и создать романтическую атмосферу. Некоторые смазки содержат не только ароматические, но и вкусовые добавки.

Широкая палитра фруктовых ароматов представлена смазками «Joy Jell» (с ароматами вишни, черники, клубники, апельсина, лимона).

Различные ароматизаторы могут вызывать аллергические реакции у обоих партнеров, что может проявляться покраснением и зудом в области половых органов.

Кроме того, для желающих разнообразить свою интимную жизнь существуют цветные смазки и смазки, светящиеся в темноте (например, «Радуга любви»).

Анестезирующие смазки

Эти смазки называют еще прологнирующими, так как они снижают чувствительность головки полового члена и отдаляют эякуляцию. Они подходят не только тем, кто хочет продлить половой акт, но и людям с очень чувствительными слизистыми, когда половое сношение вызывает боль. Обезболивающий и пролонгирующий эффект достигаются за счет содержания в любриканте анестетика лидокаина или бензокаина. Если у вас есть аллергия на указанные препараты, то подобные любриканты лучше не использовать.

К этой группе относится любрикант из серии «Ты и я» №1 и «Contex long love».

Антисептические смазки

Эти любриканты защищают от инфекций, передающихся половым путем. В них содержится антисептик ноноксилон-9, мирастимин или хлоргексидин. Недостатком является то, что при длительном использовании подобные смазки вызывают сухость влагалища.

Нужно помнить, что смазки не гарантируют защиту от заболеваний, передающихся половым путем, а лишь снижают риск таковых. Поэтому при частой смене партнера лучше все-таки использовать презерватив.

Для повышения эффективности такой смазки рекомендуется наносить ее перед половым актом (а не во время) и не подмываться в течение двух часов с использованием мыла, в том числе интимного, можно только обмыть половые органы теплой водой.

В качестве примера можно привести противовенерический гель «Окей», любрикант «For Play».

Возбуждающие смазки

Возбуждающий эффект таких любрикантов достигается за счет согревающих или раздражающих компонентов (камфора, ментол, экстракт перца). Такие смазки не подходят женщинам с чувствительными слизистыми, могут вызывать зуд и жжение. Особенно часто такая реакция возникает при использовании смазок с экстрактом перца. Поэтому перед покупкой обязательно читайте состав. Если вы не используете презерватив, то при экспериментировании с возбуждающими смазками не забудьте предупредить партнера.

К этой группе относятся смазки «Contex flash» (содержит экстракт тмина и камфору), «Ты и я» №8 (с экстрактом перца в составе).

Смазки, сужающие вход во влагалище

Эти любриканты наносятся минимум за 10 минут до полового акта (именно столько времени необходимо для достижения эффекта). За счет местного отека тканей влагалища оно становится более узким. Существует такая смазка марки «Ты и я»№10.

Регенирирующие смазки

Эти любриканты хороши тем, что не только увлажняют слизистую оболочку, но и способствуют заживлению микротрещин, образующихся при половом акте. Этот эффект достигается за счет содержания в них витамина Е, пантенола, алоэ, гиалуроновой кислоты или других противовоспалительных компонентов. Заживление микротрещин не только делает интимные отношения более комфортными, но и является профилактикой воспалительного процесса, так как микротрещинки являются входными воротами для инфекции. Смазки подходят женщинам с чувствительными, легко травмирующимися слизистыми оболочками.

Существуют любриканты марки «Ты и я» с гиалуроновой кислотой и с алоэ (соответственно №3 и №2), любрикант Услада с пантенолом (витамином В5), «Contex Green» (с экстрактом зеленого чая).

Таким образом, если у вас есть проблемы, связанные с сухостью влагалища, повышенной чувствительностью слизистых оболочек, или вы просто хотите разнообразить свои сексуальные ощущения, любриканты могут стать вашими помощниками. Поэтому когда в следующий раз пойдете в аптеку обратите внимание и на интимную косметику.