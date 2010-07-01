10 распространенных заблуждений о сексе

Несмотря на современные достаточно демократичные взгляды на все, что касается секса, эта область нашей жизни все же остается наименее обсуждаемой, достаточно скрытой. И это рождает массу мифов и предрассудков. Рассмотрим некоторые из них.

О размерах…

Миф 1

Мужская сексуальность, сила, потенция прямо пропорциональны размерам мужских гениталий. Сюда же можно отнести и легенды о том, что размеры полового члена связаны с высоким ростом и более мужественным телосложением. Можно услышать, что длина полового члена как-то соотносится с размером ног, длиной носа или величиной ушей. Некоторые связывают ее с расовой принадлежностью, причем особую зависть вызывают негры. Обладателям крупных пенисов приписывают особую физическую силу.

Уверяют, что у них больше спермы и выше детородные потенции; что они сексуально более возбудимы, обладают лучшей эрекцией, ведут более интенсивную половую жизнь и т.д.

Самостоятельно измерить длину пениса непросто, а вариации внутри статистической нормы очень велики. Нормальным считается половой член, размеры которого в состоянии эрекции составляют от 5 до 22 см , среднестатистическая длина — 15— 17 см .

Объективно размеры пениса для женщины не так уж важны. Женские половые органы очень пластичны и после краткого «пробного» периода они легко подстраиваются под нужный размер. Лишь некоторые женщины могут испытывать проблемы, связанные с размером мужского полового органа, причем проблемы эти могут быть связаны не только с небольшими размерами, но и, наоборот, с крупными — в этом случае половой акт может быть болезненным для женщины. Сексуальное удовлетворение женщины зависит от размера пениса гораздо меньше, чем принято думать. Мужчины на этот счет тревожатся гораздо больше, чем их партнерши, и их недовольство размером полового члена, как и вообще своим телом, часто обусловлено психологическими причинами.

Миф 2

Женская сексуальность соотносится с размером молочных желез. Кстати, с размером груди часто связывают не только женскую сексуальность, но и возможность и эффективность грудного вскармливания.

Размер молочной железы генетически запрограммирован, то есть размер и форма молочной железы у женщины почти такие же, как у ее мамы и бабушки.

Сосок и ареола (околососковая пигментация), а также внутренние структуры молочной железы имеют множество чувствительных нервных окончаний. Поэтому грудь у женщины считается одной из важных эрогенных зон. При этом количество нервных окончаний, а соответственно, и сексуальная возбудимость, никак не зависит от размера груди.

Существует такое понятие как эрекция соска: во время полового возбуждения сосок нагрубает, приподнимается. Этот процесс происходит у всех женщин, независимо от размера и формы груди. Эрекция происходит под действием механического раздражения, например в ответ на сосательные движения малыша или ласки, а также психогенно — например, при сексуальном возбуждении.

Часто женщины недовольны собственными молочными железами: кого-то не устраивает их размер, кого-то форма, одни хотят, чтобы молочные железы стали больше, другие, наоборот, — меньше. Все эти желания формируются, в числе прочего, под влиянием модных веяний. Но грудь — это не кофточка, которую с легкостью можно поменять на суперсовременную модель. К тому же мнение мужчин насчет размера женской груди может быть самым различным, причем оно не только отличается у разных мужчин, но и меняется у одного мужчины в течение жизни. И мало у кого из мужчин есть сформировавшееся мнение о женской груди. Любая грудь может быть сексуальной, если она воспринимается подобным образом своей обладательницей.

Об оргазмах…

Миф 3

Половая сила и искусность мужчины определяется количеством половых актов в течение суток или какого-либо другого временного промежутка и их продолжительностью. Например, некоторые считают, что в течение ночи мужчина должен быть способен совершить два половых акта продолжительностью по полчаса каждый.

Здесь глупо ставить какие-то рамки. Важна не продолжительность полового акта, а удовлетворение, которое получают оба партнера. Как и размеры половых органов, мужская потенция весьма индивидуальна. Уровень сексуальной активности, нормальный для одного мужчины, будет совершенно недостаточным для другого и чрезмерным, непосильным для третьего. Различия эти чрезвычайно велики, и равняться в этом на среднестатистические показатели невозможно.

Древние греки считали маленькие члены не только более красивыми, но и более функциональными в смысле оплодотворения. Индийская «Камасутра» считает существенными не абсолютные размеры мужских и женских гениталий, а их соразмерность и способы соединения и отдает предпочтение небольшим пенисам. Согласно древней китайской эротологии, важнейшее достоинство «нефритового стебля» — не размер, а жесткость, причем короткие «стебли» в этом отношении надежнее длинных. В то же время «Камасутра» содержит специальную главу о способах увеличения пениса и уменьшения женских «нефритовых врат».

Миф 4

Мужчины более сексуально активны, чем женщины. На самом деле, все обстоит с точностью до наоборот. Многие мужчины испытывают затруднения с эрекцией непосредственно после эякуляции (полового акта, семяизвержения), им присущ рефрактерный период — период, когда эрекция не возникает, несмотря на стимуляцию. Мужчины не способны произвести несколько эякуляций подряд, в то время как женщины обладают почти неограниченным «оргазмическим потенциалом». У женщин рефрактерного периода практически нет, и способность к оргазму может быть ограничена только усталостью. Таким образом, возможности женщины в повторении полового акта не идут ни в какое сравнение с возможностями мужчины.

Миф 5

Мужчина всегда чувствует оргазм своей партнерши. На самом деле, бывают случаи, когда мужчина, если он погружен в собственные ощущения, не распознает или пропускает физические признаки оргазма у партнерши. Такое может случиться, если его представления о женском оргазме неверны или его внимание притуплено собственным возбуждением. Некоторых мужчин можно ввести в заблуждение имитацией оргазма с помощью громких сто нов и криков, отрывистого дыхания, ускорения ритма сношения и произвольного сокращения мышц наружной части влагалища.

Миф 6

Оргазм — это всегда сильно эмоционально окрашенное событие, он должен сопровождаться криками, стонами.

Представление об оргазме как о всеохватывающем и «взрывном» процессе, возможно, имеет литературные корни. Несмотря на то что рефлекторные механизмы оргазмических реакций достаточно сходны, некоторые оргазмы происходят мягко, с ощущением слабого трепета или тепла, тогда как другие можно сравнить со взрывом авиабомбы. Эти различия обусловлены физическим (усталостью, напряжением, простудой или головной болью) или эмоциональным состоянием человека во время полового сношения.

Миф 7

Истинное, необычайное сексуальное наслаждение можно получить только в том случае, когда оба партнера одновременно достигают наивысшей точки полового акта.

Мужчины, как правило, проще и быстрее возбуждаются; женщины возбуждаются медленнее и труднее, поэтому достигнуть одновременного оргазма достаточно сложно, да этого и не нужно. Конечно, это интересно и приятно, если оргазм произошел одновременно, но, согласно опросам, производимым сексологами, большое количество людей испытывают одновременный оргазм всего несколько раз в жизни.

Если вы превращаете одновременный оргазм в еще одну навязчивую идею, победу, которой нужно добиться любой ценой (а проигрыш означает потерю всего), сексуальные отношения превращаются в проблему, причем не только для вас, но и для вашего полового партнера. Думая лишь о том, чтобы поспеть вовремя, человек отворачивается от целого мира чувственных наслаждений.

О фантазиях…

Миф 8

Любые эротические фантазии безнравственны и вредны, сексуальные мечты и образы — свидетельство неудовлетворенности, «сексуальной озабоченности», а «нормальные», сексуально благополучные люди «об этом» не думают.

Без фантазии и воображения не обходится никакая человеческая деятельность. Эротическое воображение всегда значительно богаче и разнообразнее реального сексуального поведения личности, оно включает целый ряд необычных, запретных или осуждаемых действий. Обнаружив у себя какие-то морально или эстетически неприемлемые сексуальные фантазии, люди часто пугаются, начинают сомневаться в своей «нормальности». Однако некоторая рассогласованность воображения и поведения присутствует в любой сфере жизнедеятельности. Прежде чем выработать собственный стиль жизни, человек сознательно и бессознательно перебирает возможные варианты. В сфере сексуальности однозначное самоопределение редко; неиспробованные или подавленные с помощью рационального самоконтроля варианты сохраняются в подсознании, прорываясь в сознание в форме снов или спонтанных эротических фантазий. Чем лучше человек знает о них, тем легче ему себя контролировать или находить приемлемые для себя и других способы их реализации.

О внешности…

Миф 9

Лысые мужчины — превосходные любовники.

Выпадение волос и сексуальность на самом деле связаны с одними и теми же гормонами, а именно — мужским половым гормоном тестостероном. У лысых мужчин вырабатывается повышенное количество этих гормонов. Но это никак не связано с их потенцией и сексуальными способностями. Дело в том, что существует некий обязательный минимум тестостерона, обеспечивающий «нормальность» сексуального поведения. Этот минимум, вероятно, неодинаков у различных людей. Увеличение количества тестостерона выше этого порога на сексуальный интерес и сексуальную активность практически не влияет. То есть, несмотря на то, что у лысеющих мужчин количество тестостерона повышено, это никак не сказывается на их сексуальной активности.

Миф 10

Мужчины предпочитают женщин модельной внешности. Многие женщины думают, что мужчины предпочитают, чтобы у женщины были светлые волосы, чтобы размеры были близки к мировым стандартам 90-60-90. Это может особенно беспокоить будущую маму, так как формы ее обязательно изменяются с тече­нием беременности.

В США был проведен опрос. Как оказалось, вопреки распространенному мнению, мужчины все же больше любят брюнеток, особенно с вьющимися волосами. Кроме того, представители сильного пола отнюдь не ищут себе спутниц с безупречными формами. Многие даже считают, что внешний вид не самое главное. По их мнению, если женщина немного пухленькая, но приятная и веселая, то это лучше, нежели если у нее восхитительная фигура, но в жизни она зануда. Интересно и то, что около половины опрошенных заявили, что женщина может быть любого веса, главное — чтобы от этого не страдало ее здоровье.

Журнал "9 месяцев"