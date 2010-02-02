Вред и польза эротических снов

Эротические сны смущают. А вот ученые полагают, что они не грех, а показатель здоровья.

Ночные рекорды

Каждые полтора часа организм находится в состоянии полового возбуждения: происходит прилив крови к половым органам, у мужчин наблюдается эрекция, у женщин - увлажнение влагалища. В среднем такое случается четыре-пять раз за ночь, правда, далеко не всегда этому сопутствует эротический сон. Большинство рекордов оказываются незамеченными и забытыми. Ночная сексуальность, по мнению известного врача Гейни Дилейни, решает несколько задач.

* Во-первых, работая «вхолостую», организм проверяет и доказывает работоспособность всех своих систем и органов.

* Во вторых, мини-оргазмы освобождают нас от стресса, полученного за день.

* В третьих, это компенсация за неполученное в реальной жизни сексуальное удовольствие.

Почему я сплю с соседом?

«Я и сосед, недавно вернувшийся из мест заключения», «я и лучший друг мужа» - такие сны мы стараемся забыть или трактуем как нереализованные желания. И то и другое, с точки зрения ученых, неверно. Самые яркие и неприличные фантазии - всего лишь проработка опасных и неиспытанных ситуаций. По данным опроса, 39% женщин видят сны об изнасиловании, а 29% мужчин - о гомосексуализме. И эти сны - не массовый психоз, не симптом и не скрытое желание, а любопытство нашего тела.

Собственные фантазии не должны пугать. Эротический сон - это самый безобидный метод улучшения, обогащения и познания сексуальной жизни.

Сорокалетние женщины и двадцатилетние мужчины переживают возраст наибольшей неудовлетворенности. Секс во сне в этих случаях компенсирует недостаток реальных удовольствий, избавляя от депрессии.

Эротический сон можно сконструировать и «заказать». Для этого надо как можно дольше задержаться в фазе полусна, в «сумеречной зоне» (в это время мозг оперирует слуховыми и зрительными галлюцинациями), и представить до мельчайших подробностей внешний вид героя или героини. Сформировав зрительный образ, приступайте к истории знакомства, близости... Главное - уснуть на самом интересном месте.

Кошмар с грудью

Эротический сон может вызвать тревогу, если один и тот же сценарий повторяется из ночи в ночь. В таком случае, проснувшись, лучше пойти к врачу. Психотерапевт, кандидат медицинских наук Василий Вахов за свою тридцатилетнюю практику не раз сталкивался со случаями, когда эротический сон позволял не только «прочитать» психологическую проблему, но и являлся симптомом серьезной болезни.

Однажды к доктору пришел мужчина, который долгое время жил в одной квартире со своей старшей сестрой. Женщина, заходя в туалет или в ванную, никогда не закрывала дверь, и мужчина часто оказывался в позиции «подглядывающего». Впоследствии его стал преследовать один и тот же сон - груди сестры нависали над его лицом, не давали дышать, сон вызывал даже приступы рвоты. Врач решил, что вынужденное подглядывание - не главная и не единственная причина навязчивого сна и попросил пациента сделать электроэнцефалограмму. В результате обследования у мужчины были обнаружены пароксизмальные пики, как при эпилепсии. Кроме того, выяснилось, что повторяющийся сон стал преследовать мужчину после перенесенного гриппа. Доктор назначил противоэпилептическую терапию - и сон исчез.

А если мы не видим эротических снов?

Причины две: насыщенная реальная сексуальная жизнь или состояние стресса и хронической усталости. В последнем случае можно смело подойти к начальнику и сказать: «Я не вижу эротических снов. Не слишком ли вы загружаете меня работой?».

Важно

«Помочь человеку может тот доктор, который способен «моделировать и смотреть сон своего подопечного», - так считал знаменитый американский психоаналитик Ральф Гринсон, который 20 лет назад разработал собственную методику лечения. Он утверждал, что, только оказавшись в «шкуре» пациента, врач способен разобраться, почему мы видим именно этот эротический сон, и найти способ изменить или стереть надоевший сценарий. Сегодня эта методика коррекции становится все более популярной в России.

Коротко

Эротические сны посещают нас на излете ночи, когда продолжительность быстрого сна достигает 20-25 минут.

Женщины часто видят эротические сны в критические дни.

Интересно

500 лет назад видеть эротические сны считалось преступлением. В «Молоте ведьм» (1487 год) - знаменитом руководстве по средневековой демонологии - эротические сны женщин интерпретировали однозначно: «...женщина, приобщенная к царству дьявола, получает своего особого черта для любви. Этот черт часто навещает ее, вступает с ней в половые взимоотношения, иногда приказывает ей сделать то или иное зло».

Кроме соблазнителей мужского рода, существовала и нечисть женского рода, занимающаяся совращением мужчин во сне, особенно от нее доставалось монахам и отшельникам. Назывались героини снов - суккубы, от латинского «возлежать под чем-либо». Эротические сны и сопровождавшие их поллюции оценивались как скверна. Воин, с которым такая «беда» случилась накануне сражения, не принимал участие в битве, а удалялся в пустыню для очищения...





