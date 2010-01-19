Если мужская потенция дает сбой…

Бытует мнение, что мужская сексуальность - крайне простая вещь: если женщина желанна, никаких проблем нет и быть не может. Специалисты этого мнения не разделяют. Психотерапевт Иван Фенин называет по крайней мере восемь причин сбоя мужской потенции.

1. «Перебор» и «недобор»

Потенция мужчины подвержена значительным возрастным и индивидуальным колебаниям. По данным сексологов, нормальная частота половой жизни у мужчины колеблется между тремя актами в день и одним актом в месяц. Средняя частота у мужчины до 30 лет - 3 и более раз в неделю, после 30 лет - 2-3 раза, в 60 лет и старше - раз в 8-9 дней. Андрологи считают нормой, если мужчины в возрасте между 30 и 45 годами могут жить половой жизнью не реже одного раза в неделю.

Однако если мужчину стимулируют к более частой половой жизни или он сам стремится что-то доказать под влиянием рассказов друзей или в результате просмотра соответствующих фильмов, то возможно истощение в этой сфере, которое оборачивается импотенцией. Не зря древние китайцы считали, что каждому мужчине положено совершить в жизни строго определенное количество половых актов, и если он растрачивает свой «лимит» слишком быстро, то в будущем столкнется с серьезными проблемами. В то же время известно, что лучшее лекарство для сохранения потенции - регулярная половая жизнь. Природа рациональна, она обеспечивает энергией лишь те системы организма, которые работают, упражняются. Не нагружаете мышцы - они ослабеют, то же происходит и с половой потенцией.

2. Житейское однообразие

Известно, что работа на одном месте в одной и той же должности более 5-6 лет приводит к снижению творческого потенциала и даже к снижению производительности труда. Так же влияют на потенцию и рутинные обязанности, способствующие психическому переутомлению, притуплению чувств. Обычно улучшают ситуацию туристические поездки, даже на короткое время. Однако и в повседневную жизнь можно внести разнообразие, творчество.

Читайте Как оживить сексуальную жизнь

3. Проблемы со здоровьем

Половая функция - это показатель общего состояния здоровья мужчины и его физической подготовки. Поэтому любые нарушения в этой сфере - скрытые или явные заболевания, нехватка физической активности - отрицательно сказываются на потенции.

4. Неправильное питание

Переедание, избыток в рационе жирных и сладких блюд приводят к избыточному весу. А это ведет не только к физической лени и замедлению рефлексов, но и к ранним атеросклеротическим изменениям тех сосудов, которые приносят кровь к интимным органам. Утолщаются стенки сосудов - страдает питание и очищение органов половой системы, а также их своевременное кровенаполнение в определенные моменты. В возрасте после 40 лет злоупотребление калорийными продуктами способствует развитию сахарного диабета, что чревато стабильным снижением потенции.

5. Дисгармония в браке

Если был перерыв в сексуальной жизни, неудачи в постели у мужчины в первое время почти закономерны. Женщины нередко считают, что это связано с супружескими изменами во время разлуки. Напротив, это следствие длительного воздержания. В таких случаях очень многое зависит от поведения партнерши. В удачном союзе такие проблемы обычно быстро разрешаются.

6. Алкоголь

Некоторые мужчины убеждены, что после выпивки их сексуальные возможности возрастают. Алкоголь действительно хороший стимулятор, но если его принимают изредка и в малых дозах. Чаще всего это правило касается застенчивых, слишком деликатных и нерешительных мужчин. Алкоголь делает их смелей, раскованней, несколько растормаживает. Но частое употребление спиртного - кратчайший путь к сексуальным расстройствам. Алкоголь повышает активность ароматазы - фермента, превращающего тестостерон в женский половой гормон эстрадиол, который, действуя на высшие центры гормональной регуляции, снижает выработку гормонов гипофиза, регулирующих синтез тесто­стерона. А чем ниже уровень этого жизненно важного гормона, тем ниже сексуальное влечение и сексуальная активность.

7. Частая смена партнерши

Стойкие сексуальные нарушения часто бывают уделом тех, у кого нет постоянной партнерши, одни случайные связи чередуются с другими. У таких мужчин не только повышен риск заболеваний, передающихся половым путем, но и могут возникать проблемы чисто психологического порядка.

8. Спорт

Как это ни покажется странным, большой спорт обычно отрицательно сказывается как на здоровье, так и на потенции. Любой вид спорта связан с физическими перегрузками, с напряжением на пределе человеческих возможностей. Но есть и полезные для потенции виды спорта: плавание, лыжи и лыжные походы, спортивная ходьба, теннис, а также утренняя гимнастика, пробежки, аэробика и особенно аквааэробика, путешествия на байдарках.

Устраняют сбои

Повышают сексуальные возможности продукты, богатые витамином Е: орехи, семечки подсолнечника, омары, печень, яйца, злаковые (в особенности гречневая и овсяная крупы), семечки яблок и других плодов. Более всего витамина Е в растительных маслах, особенно в соевом и хлопковом. Но они принесут пользу лишь при использовании их в натуральном виде, а не при поджаривании.

Полезны для потенции также морепродукты, рыба, ягоды и фрукты, содержащие витамин С, а также растительные продукты, богатые бета-каротином (морковь, петрушка, абрикосы, капуста, сладкий перец). Они содержат вещества, препятствующие старению.

Источник: http://skyinform.net/