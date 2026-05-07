«Дьявол носит Prada 2». Рецензия на продолжение культового кино о мире глянца и моды

С момента выхода оригинального «Дьявол носит Prada» прошло целых 20 лет. С тех пор в мире глянцевых журналов и моды очень многое изменилось. В далеком 2006 году печатные журналы диктовали свои условия, сейчас вся традиционная пресса находится в глубочайшем кризисе. Удивительно, что в сиквеле этого фильма именно проблема выживания СМИ и станет центральной темой, оставив позади даже развитие непростых отношений между Энди (Энн Хэтэуэй) и Мирандой (Мэрил Стрип).

Энди Сакс уже давно работает журналисткой, однако прямо во время вручения ей престижной награды она получает сообщение об увольнении. Однако очень быстро она получает заманчивое предложение — вернуться в журнал «Подиум», где она когда-то работала ассистенткой главного редактора издания — Миранды Пристли.

Энди очень воодушевлена и готова стать редактором спецматериалов, вот только Миранда совершенно ее не помнит, а предложение ей поступило от владельца издания. Начинают героини явно не с той ноги: одна по-прежнему не воспринимает подчиненную всерьез, вторая разочарована такой встречей. Конечно же, тут у зрителя возникает ощущение, что где-то он уже это видел. Но это нормально, подобное чувство не один раз возникнет у вас во время просмотра.

Пожалуй, большинство людей после такого бы написали заявление по собственному, но Энди — не из таких. Далее она будет вновь доказывать всем вокруг, включая себя, свою полезность и, как она сама выразилась, «экспертность». И, конечно же, ей это удастся. Но так просто не будет. Как только героини справились с кризисом, приходит новый. И он оказывается даже серьезнее прежнего. Но раскрывать детали не будем — это важный сюжетный поворот.

Надо признать, что сама история получилась сильнее, чем можно было изначально ожидать. Здесь есть сразу несколько неожиданных сценарных ходов, которых в подобном кино не ждёшь. Вероятно, это обусловлено тем, что к продолжению привлекли практически ту же самую съёмочную команду, включая сценаристов, режиссёра и оператора.

Однако нужного эффекта бы не получилось без трансформации персонажа Миранды. Теперь это уже далеко не та же самая холодная и отстранённая дама, хотя первое впечатление она создаёт именно такое. Это куда более сложный образ, и, надо сказать, заметно более ранимый и хрупкий. И во многом такие изменения удались благодаря виртуозной игре Мэрил Стрип. Как говорится, старая школа.

Неожиданное раскрытие получает персонаж Эмили (Эмили Блант), тоже когда-то работавшей ассистенткой у Миранды. Сначала она проигрывает даже типичной хорошистке-карьеристке Энди, но чуть позже авторы раскрывают её истинные желания. Тоже довольно любопытный ход.

К сожалению, Энди практически не изменилась. Это просто та же неугомонная и мегапозитивная девушка, всегда готовая оставаться до полуночи на работе и помогать спасти редакцию, просто потому, что она такая хорошая. Тем же недостатком грешит и вечный заместитель Миранды, Найджел (Стэнли Туччи): тот же безукоризненный вкус, вежливость и способность всегда понимать своего босса.

Однако все старые персонажи выгодно отличаются от новых героев, которые не запоминают от слова «совсем». Новая помощница Миранды, Амари (Симона Эшли) — типичная скучная секретарша без какого-либо собственного шарма, ассистентка Энди, Джин (Хелен Дж. Шен) — молодая версия самой Энди. Зачем, если есть оригинал? Более-менее разве что смотрится сын владельца издания Калеб (Б.Дж. Новак), хотя, вероятно, подобное впечатление создаётся за счёт его прежних заслуг в одном легендарном сериале, где он отыгрывал ровно такого же героя.

Основных претензий к фильму две. Во-первых, всё это мы в том или ином уже видели в оригинале. Однако это было 20 лет назад, так что этот минус можно считать довольно незначительным. Во-вторых, зачем здесь вообще нужна романтическая линия Энди? Она вплетена настолько неуместно, что вообще никак не влияет на общее развитие сюжета, и от нее можно было бы легко избавиться при желании. Создаётся ощущение, что её добавили просто для галочки. Чтобы было.

Безусловно, «Дьявол носит Prada 2» играет на наших ностальгических чувствах. Однако плохо ли это в текущую эпоху ретромании, где ко всему подряд снимают бесконечные сиквелы, приквелы и ремейки? Главное, что история всё же не развалилась на отдельные сцены-отсылки к оригиналу. Это действительно стоящее продолжение культового фильма. Хотя оно и не смогло дотянуться до уровня первой части.

8 из 10