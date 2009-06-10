Почему женщина, беседуя с мужчиной по телефону, поправляет прическу и кокетливо улыбается? И вообще, почему все дамы, независимо от возраста, национальности и семейного положения, хотят мужчинам нравиться? Их толкает на это инстинкт, считает кандидат психологических наук Оксана Маслова.

Поохотимся?

Мы живем в мире, который принадлежит мужчинам. Они устанавливают правила, играют по ним сами и вынуждают представительниц слабого пола их соблюдать. Вот, например, древнейшая игра под названием «охота»: за свою жизнь мужчина старается «добыть» как можно больше женских тел, идет к этой цели напролом, не замечая «мелочей». Того, что именно на этом игровом поле он из охотника превращается в дичь. Ведь природа запрограммировала женщину не на то, чтобы радостно отдаваться первому встречному самцу. Ей сначала надо убедиться, что он достоин быть отцом ее будущих детей. А значит, «самца» нужно подманить, рассмотреть, приручить... Неплохо, если их будет два, три, десять - в общем, чем больше, тем лучше! Тогда она спокойно, не торопясь, выберет среди них самого классного, а остальные пусть тоже будут под рукой - на всякий случай.

Так что, пока мужчина азартно коллекционирует женские тела, женщина собирает свои трофеи - разбитые сердца и вскруженные головы. Чем больше «скальпов» на ее поясе, тем успешнее она в глазах общества и своих собственных. А чтобы привлечь достаточное количество «дичи», каждая особа женского пола стремится выделиться из толпы себе подобных, стать самой обаятельной и привлекательной.

Великий знаток мужской психологии Фридрих Ницше утверждал: «Двух вещей хочет настоящий мужчина - опасности и игры. Именно поэтому ему нужна женщина как самая опасная игрушка». И женщины инстинктивно стараются соответствовать этому образу, им приходится быть загадочными, непредсказуемыми. Они вынуждены постоянно завлекать, заманивать, оставаясь недоступными. Ведь, получив желанную игрушку в полное распоряжение, мужчина (как и ребенок) быстро теряет к ней интерес. Женщина интуитивно чувствует: она должна постоянно меняться, переодеваться, перекрашиваться, в общем - «И вечный бой, покой нам только снится!».

Две половинки

Конечно, есть и такие женщины, которые довольствуются взглядом, мельком брошенным на свое отражение во время утреннего умывания. Почему же мощный инстинкт в них дремлет? На этот вопрос ответил еще в прошлом веке психолог и философ Карл Юнг, большой любитель «покопаться» в душах. Он объяснил, что в подсознании человека любого пола всегда есть две составляющие - «женская половинка» (анима) и «мужская» (анимус). В полном равновесии они находятся крайне редко - это и есть недостижимый идеал, абсолютно гармоничная личность. Чаще всего у женщин преобладает анима, заставляющая постоянно чистить перышки и кокетничать, но может доминировать и анимус: целенаправленность, предприимчивость и пренебрежение к собственной внешности. А есть мужчины, в которых сильна «женская половинка» - они обожают наводить красоту и строить глазки, при этом у них абсолютно традиционная сексуальная ориентация. Они влюбляются и женятся, только вот в спутницы жизни стараются выбрать не «жену-подругу» или «жену-ребенка», а «жену-мать».

Если женщина равнодушна к дамским уловкам и не любит смотреться в зеркало, это значит, что у нее другие приоритеты. Но насильно подавлять в себе или в дочерях естественное желание нравиться - большая ошибка, которая может привести к развитию целого ряда комплексов, снижению самооценки и тяжким душевным страданиям.

Во все времена

Стараясь, согласно инстинкту, оставаться чуть-чуть недоступной, неуловимой, загадочной, женщина все время пытается изменить свой облик, а точнее, стиль подачи себя. После босоногого античного детства женщины то затягивали талии до осиного размера, то «вываливали» над кокетливой шнуровкой пышную грудь, то выпячивали немыслимыми бантами попу, то «наращивали» фижмами колоссальные бедра, а то вдруг сочли эталоном красоты плоскую грудь и полное отсутствие талии...

Сейчас женская красота объявлена главной ценностью, наивысшим достижением, основным товаром. Все позволено, все открыто - а то, что постоянно и повсеместно обнажено, уже не вызывает особого интереса. Отсюда - невообразимые прически, дикая боевая раскраска, пирсинг во всех доступных и недоступных местах. Но чем выше культурный уровень женщины, тем больше ее «украшательный инстинкт» уравновешивается разумом, тем разборчивее она в макияже и бижутерии. Так что юных леди нужно не ругать за безвкусицу, а просто учить.

Прихорашиваясь, кокетничая, флиртуя, женщина не предлагает тело, а лишь старается полнее раскрыть свои достоинства. Это может стать для нее ключом к успеху и решению многих проблем: ведь взаимоотношения между полами существуют не только в постели, они везде - в офисе, на улице, в транспорте. Желание и умение быть красивой - это козырная карта, которой умная женщина ловко пользуется в игре без правил под названием «жизнь».

В тему

Секреты запахов . Самыми притягательными считаются духи, в «букете» которых содержатся ароматы жасмина, иланг-иланга и пачулей.

Секреты цвета. Традиционно наиболее сексуальным считался красный цвет, но по оценкам современных мужчин, он пугает их своей агрессивностью (противостояния в мире им хватает и без этого). Охотиться на сегодняшних кавалеров лучше всего в бледно-желтой одежде, этот цвет им кажется безопасным и дружественным.

Кстати

Среднестатистическая женщина «наводит красоту»:

* 20 минут, если намерена выйти в магазин;

* 30 минут утром перед работой (правда, около 15% дам честно признают, что у них на эту процедуру уходит не меньше часа);

* 45 минут, когда собирается встретиться с подругами;

* 60 и более минут, если ей предстоит романтическое свидание.

Источник: Аргументы и факты